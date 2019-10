Hűvös, szürke hétköznapon érkeztünk Szolnokra, ahol nem nagyon érződött, hogy az önkormányzati választási véghajrában vagyunk: a központban sehol egy politikusi stand, csak a bohócdoktoronak gyűjtöttek szemre fura alakok.

A napot nem véletlenül választottuk: helyben korábban azt pusmogták, szerdán a közelben átadnak egy 2x2 sávos utat, az avatáson pedig megjelenhet Orbán Viktor miniszterelnök is. Ha pedig a környéken jár, beugorhat Szolnokra is megtámogatni kicsit Szalay Ferenc kampányát. Ez végül nem így lett, Orbán amúgy is rendkívül visszafogta magát.

Ugyanez a visszafogottság igaz Szolnokra is: pár falfirka és összefirkált plakát jelzi csak, hogy itt politikai csatározás folyik. A megkérdezettek leginkább apatikusak, nem érdekli őket a politika, beszélgetni sem akarnak erről.

Szolnokon kicsit döcögősen indult az összefogás: kampánynyitáskor még két ellenzéki jelölt volt, Lukácsi Katalin (Mindenki Magyarországa Mozgalom) és Radócz Zoltán (MSZP), hátuk mögött a fél-fél ellenzékkel. Még az előválasztás gondolata is felmerült, végül Lukácsi augusztus vége felé visszalépett, és mindenki beállt az öt éve elvert Radócz mögé. Szeptemberben Lukácsinál kétszer is bepróbálkozott a Magyar Szociális Párt (rövidítve MSZP), hogy legyen az ő jelöltjük, azonban ezt ő visszautasította.

Az egység biztató is lehetne az ellenzék számára, hiszen míg öt éve a polgármester 53 százalékkal nyert, a legutóbbi országgyűlési és EP-választáson is csak 42 százalék szavazott a kormánypárti jelöltre vagy listára egy szétaprózott ellenzék mellett. Arra számítottunk, hogy abban a helyzetben, ahol az ellenzéknek van matematikai esélye a győzelemre vagy a képviselő-testületi többségre, szívesen nyilatkoznak majd. Radócz Zoltán azonban különösebb indoklás nélkül a kampányhajrában elutasította megkeresésünket, stábja is tartotta magát ehhez a némasághoz. Azt halljuk, a polgármesteri győzelemben ők sem bíznak, a képviselő-testületi többségben viszont igen.

Mi lehet a baj? Radóczról - aki sok évvel ezelőtt a város alpolgármestere is volt, jelenleg önkormányzati képviselő - az általunk megkérdezett szolnokiak két dolgot mondtak: egyrészt nem ismerik, másrészt egyesek szerint "levitézlett", 2008-ban ugyanis ittas vezetés miatt letartóztatták.

Hogy mutasson akkor ő példát?

- mondják helyben. Ez nem nagyon mérhető a helyben terjedő utalgatásokhoz: Szalay plakátjait 20%, 30% feliratokkal fújták össze, a megkérdezett szolnokiak arra utalgattak, "megkéri a dolgok árát", de semmilyen konkrétummal nem álltak elő. Azok is emlegették ezt, akik úgy tartják, Szalay nyerhet. Az Elios-pályázat Szolnokon is gyanús volt, ezt leszámítva más ügyet hirtelen nem találni. Szalay viszont három éve egy "vén kurvázós" megjegyezése miatt magyarázkodott. Mikrofonja bekapcsolva maradt a közgyűlésen, egy párttársához fordulva tette az obszcén megjegyzést, pont akkor, mikor az egyik beruházás ellen tiltakozó nő elhagyta a termet.

Mindkét oldalon lehetne tehát ügyeket emlegetni, nyílt lejárató kampány nem volt, ám az iszolnok.hu oldalon jelentek meg az ellenzéket gyalázó hírek.

Nemcsak Orbán, miniszterek sem mentek

Néhány városban bevetette a nehéztüzérséget a Fidesz - volt, ahol egymásnak adták a kilincset a miniszterek -, Szolnokra csak Bakondi György, a miniszterelnök biztonságpolitikai szakértője látogatott, hogy a migránsokkal riogasson. Ahogy korábban megírtuk, a miniszterek jellemzően olyan helyeken erősítették a Fidesz helyi jelöltjeit, ahol úgy látták, nem elég ismert vagy nem elég erős a jelölt, ez alapján úgy fest, a Fidesz nyugodt Szolnokot illetően. Egy Mága Zoltán jótékonysági koncertet mindenesetre meghirdettek péntekre.

A hvg.hu-val szóba álló szolnokiak ráerősítenek a fideszes nyugalomra, úgy tartják, Szalay marad a polgármester. Van, aki szerint jól teljesített, "mindig ígért valamit", amire épp szükség volt. Mások bírálták azért, hogy épp nincs fürdő, így a 21 kilométerre lévő Martfűre kell menni kikapcsolódni. Panaszkodtak a 4-es útra is, ami baleset esetén mindig bedugul. A NER-re úgy általában sokan panaszkodtak, de ezt nem kötötték össze azzal, hogy a városnak amúgy szintén fideszes polgármesterre.

Szalay Ferenc © Túry Gergely

Ez a helyzet több problémára is rávilágít: a választási rendszer egybetereli a NER ellenékét, és ez fogcsikorgatott kényszerkoalíciókat szül - nem logikus és normális, hogy a különböző világnézetek versengéseként működő demokráciában egy jobbikosnak és egy DK-s szavazónak ugyanarra az emberre kell szavaznia. Másrészt Szolnokon állítólag azért is voltak gondok az ellenzéki összefogással, mert túl sok ember jelentkezett be különböző pozíciókra, olyan is, akit egyesek szó szerint megélhetési politikusnak tartanak. Nincs okunk feltételezni, hogy ez a fideszes oldalon ne lehetne így, de más mindezt a regnáló hatalom oldalán megoldani.

Az ellenzéki oldalon a 9 év NER kontraszelektálta is a politikusokat, főleg vidéken, hiszen nemhogy közügyekkel foglalkozó emberként, hanem véleményüket vállaló állampolgárként sem mernek megnyilvánulni. A NER-ben a politika, hatalom egy egyre inkább exkluzív csoport belügye, amelybe egyre kevesebben akarnak és tudnak bekapcsolódni. Így előfordulhat, hogy a városvezetéssel és a NER-rel szemben több kérdésben is kritikus szolnokiak végül mégis a jelenlegi polgármester mellé teszik le a voksukat.