Habis László mellett megkerestük Bódás Biankát is, aki szintén ringbe száll a polgármesterségért. A fiatal nő már azzal bekerült a hírekbe, hogy Schmuck Andor egykori munkatársaként bejelentkezett a választásokra. Később az ellenzék azt állította, aláírásait az induláshoz fideszes listáról szerezhette. Bódást telefonon értük el, de amikor személyes találkozót kértünk tőle, ő azt javasolta, e-mailben küldjük el kérdéseinket. Válaszaiból kiderült, azért indult el polgármesternek, mert látta, hogy elvándorolnak a fiatalok, a Fidesz pedig Egerben is tönkreteszi a környezetet. „Fák százait vágják ki és térköveznek, egyszerűen vállalhatatlan az, ami az egész országban, illetve Egerben zajlik.” Úgy látja, az ellenzék is tehetetlen, cinkosok, együtt szavaznak a Fidesszel. Kampányát a megtakarításaiból finanszírozza, reklámszakemberként több száz millió forintot mozgat meg évente, de erre a kampányra kevesebb mint egymilliót költött. Öt darab óriásplakátja van (kevesebb mint 400 ezer forintért), kétszáz nyomtatott plakátja, illetve szórólapjai. Támogatást csak a családjától, barátaitól fogadott el. © hvg.hu Az utolsó hétre ugyanazt tervezi a kampányban, mint eddig. „Facebookon kampányolok, a médiában nyilatkozom – amennyire hagynak, és mindenekelőtt: az emberek között vagyok. Én nem fotelforradalmárként kiálltok a demokráciáért, hanem ott vagyok a választóim környezetében.” Arra a felvetésre, hogy kamujelölt lenne, azt felelte, jót mosolyog ezen a vádon, a választás után is aktív szerepet szeretne betölteni a város életében. „Az Együtt 2014 párt alapító tagja voltam, és pár hétig dolgoztam velük, aztán lemondtam a pártban betöltött tisztségemről. Épp akkor csalódtam végképp a pártokban, hiteltelenné váltak a szememben. A Momentumban láttam még lehetőséget, szavaztam is rájuk, de ők is belesimultak Gyurcsány világába. Hiteles senki sem lehet, aki a mai pártok bármelyikének a tagja, ezért vagyok független. Remélem, egyszer lesz Magyarországon hiteles országos párt, az önkormányzatiság azonban nem pártokról fog szólni.” A leadott aláírásai körüli ellentmondásokra azt mondta, ő minden aláírást személyesen, vagy maroknyi csapata útján szerzett be. Két héten át standoltak, házaltak, nem másolták az íveket. Szerinte azonban a Fidesz fogja megnyerni a választást, ő pedig bármilyen eredménnyel elégedett lesz. „Ez az első megmérettetésem.”