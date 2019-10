Politikailag kulcsfontosságú, a mindennapjaink szempontjából talán a parlamenti választásnál is fontosabb – október 13-án polgármestereket, helyi képviselőket választ Magyarország. Kövesse a hvg.hu-val a kampány eseményeit, idézzen fel régi ígéreteket és vesse össze az újakkal, figyelje velünk a legizgalmasabb csatákat – beleértve Budapest ellenzéki ostromát és a hatalom védekezését.

"Átmeneti túlterhelés miatt kérését nem tudjuk kiszolgálni. Köszönjük megértését és türelmét" - olvasható.

© nvi

Bár nem sokkal utána vissza is jött az oldal, továbbra is eredmények nélkül, sőt, minden eddigi információ is eltűnt róla.

© nvi

Az oldalon eddig sem jelent meg semmilyen eredmény, annak ellenére, hogy a köztévé közvetítésében már elkezdték bemondani az adatokat, egyes vidéki városokban pedig már 20-30 százalékos feldolgozottságról számolnak be.

Később ismét a hibaüzenetet dobta csak fel, majd 20.41-kor végre elérhetővé váltak az eredmények, de feldolgozottsági adatok nélkül, "tájékoztató adatokkal".

Számos budapesti kerületről például nem érhetőek el adatok, a polgármester-választásoknál nem látszik rendesen, hogy mekkora a feldolgozottság, és véletlenszerű, hogy egy-egy településről milyen adatok jelennek meg.