Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jövő héten már 1,8 milliárd forint a tét, ugyanis nem volt ötös. ","shortLead":"Jövő héten már 1,8 milliárd forint a tét, ugyanis nem volt ötös. ","id":"20191012_otos_lotto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3390eeb6-e78e-45ba-91a0-943c50ee7605","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191012_otos_lotto","timestamp":"2019. október. 12. 20:28","title":"Itt vannak az ötös lottó nyerőszámai, lehet készülni a jövő hétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c18d583-a6f0-4129-8ade-9baa39487add","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jövő év végéig a többi kilenc Talent motorvonatot is gatyába rázzák. A kipofozás során nagyjavítást kapnak a forgóvázak, a fékrendszer, a vezetőállás és az utastér, továbbá megújulnak a lengő tolóajtók, a lépcsők, a WC-k és a klímaberendezés is. ","shortLead":"A jövő év végéig a többi kilenc Talent motorvonatot is gatyába rázzák. A kipofozás során nagyjavítást kapnak...","id":"20191012_Forgalomban_az_elso_megujult_Talent_vonat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c18d583-a6f0-4129-8ade-9baa39487add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ffb5bea-9ee3-46d8-8cb9-16d2bc00e5b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_Forgalomban_az_elso_megujult_Talent_vonat","timestamp":"2019. október. 12. 12:56","title":"Forgalomban az első megújult Talent vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21cbc60b-9805-430e-9129-6b11a21fc218","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy új amerikai kutatás szerint a gyaloglás leggyorsabb, de még nem futó tempója jó jelzője a szervezet és az agy öregedésének.","shortLead":"Egy új amerikai kutatás szerint a gyaloglás leggyorsabb, de még nem futó tempója jó jelzője a szervezet és az agy...","id":"20191013_Aki_45_evesen_gyorsabban_gyalogol_annak_fiatalabb_a_szervezete_es_az_agya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21cbc60b-9805-430e-9129-6b11a21fc218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b34152-af3e-44e5-839f-907180ccad7c","keywords":null,"link":"/elet/20191013_Aki_45_evesen_gyorsabban_gyalogol_annak_fiatalabb_a_szervezete_es_az_agya","timestamp":"2019. október. 13. 18:06","title":"Aki 45 évesen gyorsabban gyalogol, annak fiatalabb a szervezete és az agya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e4d9ed-5515-4f02-80be-bf1ae13e84ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szombaton megjelent Facebook-posztban buzdít egy másik független jelölt támogatására. ","shortLead":"Egy szombaton megjelent Facebook-posztban buzdít egy másik független jelölt támogatására. ","id":"20191012_Az_edelenyi_Fidesz_elnoke_kiallt_Molnar_Oszkar_mogul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42e4d9ed-5515-4f02-80be-bf1ae13e84ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee341e3-b8bc-4194-beae-31bf3f27b8ad","keywords":null,"link":"/itthon/20191012_Az_edelenyi_Fidesz_elnoke_kiallt_Molnar_Oszkar_mogul","timestamp":"2019. október. 12. 11:26","title":"Az edelényi Fidesz elnöke kiállt Molnár Oszkár mögül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eac9f91-0a7e-4453-b099-523fa86927e2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A fotózás szabályait a Kúria tisztázta. ","shortLead":"A fotózás szabályait a Kúria tisztázta. ","id":"20191013_A_szavazolapot_ne_fotozza_de_szelfit_keszithet_a_fulkeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0eac9f91-0a7e-4453-b099-523fa86927e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d728b9c-f3df-4fb2-8690-98fad7caac5b","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_A_szavazolapot_ne_fotozza_de_szelfit_keszithet_a_fulkeben","timestamp":"2019. október. 13. 09:55","title":"A szavazólapot ne fotózza, de szelfit készíthet a fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97018da5-6a6c-46cb-9e55-2bcbab69b1c7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Igen, ez itt már a jövő.","shortLead":"Igen, ez itt már a jövő.","id":"20191013_Will_Smith_szivesen_jatszana_egy_filmben_a_fiatal_Marlon_Brandoval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97018da5-6a6c-46cb-9e55-2bcbab69b1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a94af7c-4679-4d9c-9d67-9a05b47c75eb","keywords":null,"link":"/kultura/20191013_Will_Smith_szivesen_jatszana_egy_filmben_a_fiatal_Marlon_Brandoval","timestamp":"2019. október. 13. 18:51","title":"Will Smith szívesen játszana egy filmben a fiatal Marlon Brandóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248fb556-cef9-468c-b7f5-2864a2eb6203","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A motor vezetője a helyszínen elhunyt az utasa is megsérült.","shortLead":"A motor vezetője a helyszínen elhunyt az utasa is megsérült.","id":"20191012_Halalos_motorosbaleset_tortent_Pettendnel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=248fb556-cef9-468c-b7f5-2864a2eb6203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de5c0b04-c0f9-455f-8693-a766150b049c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_Halalos_motorosbaleset_tortent_Pettendnel","timestamp":"2019. október. 12. 14:31","title":"Halálos motorosbaleset történt Petténdnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22ca5c41-83f4-4cf3-ae0d-4f6bff366c84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt MSZP-elnök Kovács László szerint Karácsony Gergely és Tarlós István között nagyon szoros verseny dönthet.","shortLead":"A volt MSZP-elnök Kovács László szerint Karácsony Gergely és Tarlós István között nagyon szoros verseny dönthet.","id":"20191013_kovacs_laszlo_mszp_fidesz_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22ca5c41-83f4-4cf3-ae0d-4f6bff366c84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833b3f4f-3f1d-410a-82ee-37de2bc6bf4a","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_kovacs_laszlo_mszp_fidesz_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 13. 20:05","title":"\"A legkárosabb, legártalmasabb, legszörnyűbb kormány ez\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]