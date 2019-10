Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f93de1e-bddf-4d51-8d97-9144427008f8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Simának indult a Magyarország-Azerbajdzsán meccs, kínkeserves győzelem lett belőle.","shortLead":"Simának indult a Magyarország-Azerbajdzsán meccs, kínkeserves győzelem lett belőle.","id":"20191013_Kiszenvedte_a_magyar_valogatott_a_gyozelmet_maradt_esely_az_Ebreszvetelre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f93de1e-bddf-4d51-8d97-9144427008f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b16d711-b316-4c61-9444-78bb5c00fccb","keywords":null,"link":"/sport/20191013_Kiszenvedte_a_magyar_valogatott_a_gyozelmet_maradt_esely_az_Ebreszvetelre","timestamp":"2019. október. 13. 19:53","title":"Kiszenvedte a magyar válogatott a győzelmet, maradt esély az Eb-részvételre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27098431-49c5-4d14-9c24-77cc35059678","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Hajrá Békéscsaba Egyesület jelöltje, Szarvas Péter szerint a sport és az egészségügy területén is van még hova fejlődnie a városnak.","shortLead":"A Hajrá Békéscsaba Egyesület jelöltje, Szarvas Péter szerint a sport és az egészségügy területén is van még hova...","id":"20191013_bekescsaba_szarvas_peter_onkormanyzati_valasztas_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27098431-49c5-4d14-9c24-77cc35059678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f76445b-9b44-4ee2-a7ff-b45e33b54696","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_bekescsaba_szarvas_peter_onkormanyzati_valasztas_2019","timestamp":"2019. október. 13. 23:02","title":"Békéscsaba újraválasztott polgármestere szerint a kormánypárti támogatás is kellett a győzelméhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e70f4b-4153-40d9-b501-8786496519fa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jövőre akár oldtimer vizsgára is vihető ez a hatalmas olasz terepjáró, amiben a több évtizedes múlt ellenére alig van kilométer.","shortLead":"Jövőre akár oldtimer vizsgára is vihető ez a hatalmas olasz terepjáró, amiben a több évtizedes múlt ellenére alig van...","id":"20191012_rambo_lambo_uj_gazdara_var_ez_a_szuperritka_regi_lamborghini_lm002_terepjaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45e70f4b-4153-40d9-b501-8786496519fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72138ee4-fa9f-46ae-8bc5-3b39351d8a89","keywords":null,"link":"/cegauto/20191012_rambo_lambo_uj_gazdara_var_ez_a_szuperritka_regi_lamborghini_lm002_terepjaro","timestamp":"2019. október. 12. 06:41","title":"Rambo Lambo: új gazdára vár ez a szuperritka régi Lamborghini terepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e53a4a8-71e2-4bff-9dfd-a67b01db6a17","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Az önkormányzati választás alkalmából tesszük ismét közzé három főpolgármester-jelölt HVG-portréját. Puzsér Róberté 2018 novemberében készült, amikor politikai pályára lépett.","shortLead":"Az önkormányzati választás alkalmából tesszük ismét közzé három főpolgármester-jelölt HVG-portréját. Puzsér Róberté...","id":"201847_puzser_robert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e53a4a8-71e2-4bff-9dfd-a67b01db6a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f36889fe-b648-4873-94a3-187b10012052","keywords":null,"link":"/360/201847_puzser_robert","timestamp":"2019. október. 13. 08:00","title":"Puzsér Róbert: Ha nem választanak meg, visszalépek a kulturális térbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1d266c-b831-49eb-9c2d-8ff7a04ada6b","c_author":"HVG Konferencia","category":"elet","description":"Hosszú vándorutat követően bukott le egy indianai férfi, aki szexuális kapcsolatot akart létesíteni egy 14 éves lánnyal. A férfit ráadásul korábban már elítélték pedofíliáért.","shortLead":"Hosszú vándorutat követően bukott le egy indianai férfi, aki szexuális kapcsolatot akart létesíteni egy 14 éves...","id":"20191013_565_kilometert_gyalogolt_egy_pedofil_egy_14_eves_lanyhoz_aztan_jott_a_meglepetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f1d266c-b831-49eb-9c2d-8ff7a04ada6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c91752-3e17-4bdb-b532-aac590ba7a85","keywords":null,"link":"/elet/20191013_565_kilometert_gyalogolt_egy_pedofil_egy_14_eves_lanyhoz_aztan_jott_a_meglepetes","timestamp":"2019. október. 13. 20:27","title":"565 kilométert gyalogolt egy pedofil egy 14 éves lányhoz, aztán jött a meglepetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bae39ab-ccd3-4007-8229-76b75e8da5ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De szoros a küzdelem.","shortLead":"De szoros a küzdelem.","id":"20191013_Szombathelyen_is_az_ellenzeki_jelolt_vezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bae39ab-ccd3-4007-8229-76b75e8da5ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69351bd5-5ee5-4e4e-aa7f-a6bb849c3991","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Szombathelyen_is_az_ellenzeki_jelolt_vezet","timestamp":"2019. október. 13. 21:52","title":"Szombathelyen is az ellenzéki jelölt vezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy gyalogos férfit ütöttek el.","shortLead":"Egy gyalogos férfit ütöttek el.","id":"20191013_gyalogosgazolas_gyongyos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c77cfe-bff3-450f-8861-9ecabd0d99cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20191013_gyalogosgazolas_gyongyos","timestamp":"2019. október. 13. 21:09","title":"Halálra gázoltak egy gyalogost Gyöngyösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c585519-486a-4ecd-9eb1-b24ff07a1588","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az amerikai Conor Dwyert húsz hónapra tiltották el. Bejelentette a visszavonulását.\r

","shortLead":"Az amerikai Conor Dwyert húsz hónapra tiltották el. Bejelentette a visszavonulását.\r

","id":"20191012_dopping_conor_dwyer_amerikai_uszo_visszavonulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c585519-486a-4ecd-9eb1-b24ff07a1588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c5c050-5642-452e-90c5-bbef8d0b2174","keywords":null,"link":"/sport/20191012_dopping_conor_dwyer_amerikai_uszo_visszavonulas","timestamp":"2019. október. 12. 13:56","title":"Doppinggal bukott le a kétszeres olimpiai bajnok úszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]