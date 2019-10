Politikailag kulcsfontosságú, a mindennapjaink szempontjából talán a parlamenti választásnál is fontosabb – október 13-án polgármestereket, helyi képviselőket választ Magyarország. Kövesse a hvg.hu-val a kampány eseményeit, idézzen fel régi ígéreteket és vesse össze az újakkal, figyelje velünk a legizgalmasabb csatákat – beleértve Budapest ellenzéki ostromát és a hatalom védekezését.

Ferencváros megválasztott ellenzéki polgármestere, Baranyi Krisztina hétfőn délelőtt már el is ment a IX. kerületi polgármesteri hivatalba az LMP-s Csárdi Antal társaságában, hogy megakadályozzák, hogy iratok tűnjenek el a hivatalból – írja a 444.hu.

Baranyi újságíróknak azt mondta, több jelzést is kaptak arról, hogy "nagytakarítás kezdődik" a hivatalban. Elmondása szerint a polgármesteri irodában több olyan dokumentumot is őriznek, amelyeket a hivatalban soha nem iktattak, senki nem tud róluk, és el is akarják tüntetni őket.

Az új polgármester, aki az eddig a fideszes Bácskai János vezette kerület több zűrös ügyét is feltárta, most azt mondta: pontosan tudja, hogy mit keres, és reméli, hogy meg is fogja találni.

Annak vége, hogy következmények nélkül maradjanak ezek a dolgok. Minden olyan esetben, amikor bármilyen gyanú felmerül, hogy itt megkárosították a közt, feljelentést fogok tenni. És nem fogok elengedni semmit

– ígérte.

Baranyi a 444.hu-nak azt mondta, beiktatása után a legelső dolga polgármesterként a hivatal működésének teljes átalakítása lesz, "egyrészt, hogy hatékony legyen, másrészt hogy valódi szakemberek irányítsák ezt a várost". Tervei szerint átalakítja az önkormányzati cégek működését is és megszünteti

az eddigi kegyelt, kiskirályi rendszert, hogy itt a polgárok mondhassák meg, hogy például az önkormányzati cég takarít-e a kerületben vagy nem takarít. Ne pedig a cég vezetője, aki a Fidesz csókosa. És minden átláthatóvá teszünk. Ezek lesznek az első lépések".

Azt is ígérte, hogy az önkormányzat vesz egy nagy teljesítményű takarítógépet.

Bácskai János Baranyi szerint azért vesztett, mert a kerület lakói testközelből láthatták, hogyan működik a NER. "Ez volt talán a legrosszabb hírű kerület a fővárosban" – tette hozzá.

Arról is beszélt, hogy szerinte a kampány hangvételével mellélőtt a Fidesz, kezdetnek például az is megteszi, ha a polgármester és a munkatársai szóba állnak a kerület lakóival.