[{"available":true,"c_guid":"22ca5c41-83f4-4cf3-ae0d-4f6bff366c84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt MSZP-elnök Kovács László szerint Karácsony Gergely és Tarlós István között nagyon szoros verseny dönthet.","shortLead":"A volt MSZP-elnök Kovács László szerint Karácsony Gergely és Tarlós István között nagyon szoros verseny dönthet.","id":"20191013_kovacs_laszlo_mszp_fidesz_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22ca5c41-83f4-4cf3-ae0d-4f6bff366c84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833b3f4f-3f1d-410a-82ee-37de2bc6bf4a","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_kovacs_laszlo_mszp_fidesz_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 13. 20:05","title":"\"A legkárosabb, legártalmasabb, legszörnyűbb kormány ez\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef1e77f4-e97f-4f18-82b3-3c3bc772316e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő megsérült, de tudott segítséget hívni.","shortLead":"A nő megsérült, de tudott segítséget hívni.","id":"20191013_Tobb_szaz_metert_zuhant_egy_hazaspar_a_Tatraban_a_no_tulelte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef1e77f4-e97f-4f18-82b3-3c3bc772316e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e214fc-c5ae-464e-9761-c1064b9f6fd9","keywords":null,"link":"/elet/20191013_Tobb_szaz_metert_zuhant_egy_hazaspar_a_Tatraban_a_no_tulelte","timestamp":"2019. október. 13. 17:51","title":"Több száz métert zuhant egy házaspár a Tátrában, a nő túlélte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3193ff9f-bcef-4182-8a3c-faa8d22bf5f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem rekordmagas, de az öt évvel korábbinál jóval nagyobb a részvételi arány.","shortLead":"Nem rekordmagas, de az öt évvel korábbinál jóval nagyobb a részvételi arány.","id":"20191013_427_szazalekos_a_reszvetel_delutan_5_oraig","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3193ff9f-bcef-4182-8a3c-faa8d22bf5f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f97be375-043e-479e-85ab-03fca95ad6fa","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_427_szazalekos_a_reszvetel_delutan_5_oraig","timestamp":"2019. október. 13. 17:43","title":"42,7 százalékos a részvétel délután 5 óráig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6939951-44c7-442b-8dfb-404ed17c9654","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Körvonalazódik az ellenzéki győzelem. ","shortLead":"Körvonalazódik az ellenzéki győzelem. ","id":"20191013_Hodmezovasarhely_es_Miskolc_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6939951-44c7-442b-8dfb-404ed17c9654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99093048-6dce-4db4-9dca-cdb0e08c57d8","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Hodmezovasarhely_es_Miskolc_valasztas","timestamp":"2019. október. 13. 21:20","title":"Hódmezővásárhelyen és Miskolcon lényegében eldőlt a választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fdaec04-0949-4d00-84dc-30c184f2896c","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A csocsóasztal akár kontraproduktív is lehet, kismamákból válhat a legelkötelezettebb munkaerő, a vezetőknek pedig kulcsszerepük van a munkavállalói élményben – állítja Bakos Réka, a Kincentric vezető tanácsadója. A cég 2018-ban elsőként végzett kutatást Magyarországon a munkavállalói élményről; az idei eredményekbe mi is beleshettünk.","shortLead":"A csocsóasztal akár kontraproduktív is lehet, kismamákból válhat a legelkötelezettebb munkaerő, a vezetőknek pedig...","id":"20191013_Hiaba_a_csocsoasztal_ha_a_fonok_sosem_szall_be","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fdaec04-0949-4d00-84dc-30c184f2896c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e76644-d46e-41ea-8235-546f2db34fbf","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191013_Hiaba_a_csocsoasztal_ha_a_fonok_sosem_szall_be","timestamp":"2019. október. 13. 19:15","title":"„Hiába a csocsóasztal, ha a főnök sosem száll be”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ed09142-be8e-48e7-b7fe-7d93c3520502","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem biztos abban a testület, hogy a gigantikus gödi beruházásra adott támogatás megfelel az EU szabályainak.","shortLead":"Nem biztos abban a testület, hogy a gigantikus gödi beruházásra adott támogatás megfelel az EU szabályainak.","id":"20191014_europai_bizottsag_samsung_god_tiltott_allami_tamogatas_vizsgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ed09142-be8e-48e7-b7fe-7d93c3520502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b6b8ca-116f-41cd-8a68-cc0f573fd6bd","keywords":null,"link":"/kkv/20191014_europai_bizottsag_samsung_god_tiltott_allami_tamogatas_vizsgalat","timestamp":"2019. október. 14. 13:11","title":"Vizsgálja az Európai Bizottság, nem ad-e a kormány tiltott támogatást a Samsungnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bae39ab-ccd3-4007-8229-76b75e8da5ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De szoros a küzdelem.","shortLead":"De szoros a küzdelem.","id":"20191013_Szombathelyen_is_az_ellenzeki_jelolt_vezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0bae39ab-ccd3-4007-8229-76b75e8da5ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69351bd5-5ee5-4e4e-aa7f-a6bb849c3991","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Szombathelyen_is_az_ellenzeki_jelolt_vezet","timestamp":"2019. október. 13. 21:52","title":"Szombathelyen is az ellenzéki jelölt vezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c120c3-cfea-4214-b027-bfa9c8214b2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"94,44 százalékos feldolgozottságnál 60,54 százalékkal vezet, mögötte Nemesi Pál 36,43 százalékon áll. ","shortLead":"94,44 százalékos feldolgozottságnál 60,54 százalékkal vezet, mögötte Nemesi Pál 36,43 százalékon áll. ","id":"20191013_Botka_Laszlo_nyert_Szegeden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0c120c3-cfea-4214-b027-bfa9c8214b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f2ef7c-e1a6-445a-982d-a6ff94ebfabf","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Botka_Laszlo_nyert_Szegeden","timestamp":"2019. október. 13. 21:57","title":"Botka László nyert Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]