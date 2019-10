Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70fa6264-7b63-4cf3-95b6-4b0b580ca4b4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A németek szerint a Huawei nélkül lassabban, nehezebben és drágábban lehet kiépíteni az 5G-hálózatokat, ezért nem zárják ki őket az ottani fejlesztésekből.","shortLead":"A németek szerint a Huawei nélkül lassabban, nehezebben és drágábban lehet kiépíteni az 5G-hálózatokat, ezért nem...","id":"20191014_huawei_5g_halozat_fejlesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70fa6264-7b63-4cf3-95b6-4b0b580ca4b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d8c01b-e4e3-46b4-8cee-7e08665fb650","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_huawei_5g_halozat_fejlesztes","timestamp":"2019. október. 14. 19:33","title":"Németország nem zárja ki a Huaweit az 5G-s fejlesztésekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f72ee1-35c1-4aed-abe1-5524201a03c0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Fucsovics Márton nem lép pályára a Stockholmban zajló, 711 ezer euró (231 millió forint) összdíjazású keménypályás férfi tenisztornán.","shortLead":"Fucsovics Márton nem lép pályára a Stockholmban zajló, 711 ezer euró (231 millió forint) összdíjazású keménypályás...","id":"20191014_Fucsovics_Marton_visszalepett_a_stockholmi_tenisztornan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6f72ee1-35c1-4aed-abe1-5524201a03c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036e957e-c6b3-405d-8a53-533d0aaadf2c","keywords":null,"link":"/vilag/20191014_Fucsovics_Marton_visszalepett_a_stockholmi_tenisztornan","timestamp":"2019. október. 14. 17:56","title":"Fucsovics Márton visszalépett a stockholmi tenisztornán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e28eed9f-650f-4a87-8302-9d3ed9d0b76e","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191016_Marabu_FekNyuz_Turkologia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e28eed9f-650f-4a87-8302-9d3ed9d0b76e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0a7799-c85d-4eb6-8b6d-b9abe2926c37","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Marabu_FekNyuz_Turkologia","timestamp":"2019. október. 16. 12:40","title":"Marabu FékNyúz: Az anyjuk kipcsakját!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c23ed40f-efbf-4cf8-a287-28d2307fb24c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mivel csehek csinálják, még a reklámjának is megvan a szokásos bája.","shortLead":"Mivel csehek csinálják, még a reklámjának is megvan a szokásos bája.","id":"20191011_Pedalos_Tatra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c23ed40f-efbf-4cf8-a287-28d2307fb24c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74acaf4-0444-4a4b-b110-21e75b1ca8f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_Pedalos_Tatra","timestamp":"2019. október. 15. 10:59","title":"A játékautók más szintje ez a pedálos Tatra, ami pedálos Skodákat szállít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48aea70-f821-4b73-8361-befa9850ad8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Babakocsikhoz fejleszt intelligens hajtásrendszert a Bosch: az intelligens érzékelők szabályozzák az elektromos hajtást és az automatikus fékezést, mérik a sebességet és értékelik az útfelszín minőségét is. Az okostelefonnal összekapcsolható rendszer először 2020 elején egy svéd babakocsigyártó kínálatában lesz elérhető.","shortLead":"Babakocsikhoz fejleszt intelligens hajtásrendszert a Bosch: az intelligens érzékelők szabályozzák az elektromos hajtást...","id":"20191015_bosch_estroller_emmaljunga_babakocsi_intelligens_hajtas_bluetooth_riaszto_funkcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d48aea70-f821-4b73-8361-befa9850ad8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76fa1ea6-eab2-4e3e-8fa7-80a2607ee519","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_bosch_estroller_emmaljunga_babakocsi_intelligens_hajtas_bluetooth_riaszto_funkcio","timestamp":"2019. október. 15. 13:03","title":"Jövőre jön a Bosch-féle intelligens babakocsi, és több értelme lehet, mint gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58233db3-8b36-4b50-a23a-45aa1bf712df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest új főpolgármestere a Facebook-oldalán üzent.","shortLead":"Budapest új főpolgármestere a Facebook-oldalán üzent.","id":"20191014_karacsony_gergely_fopolgarmester_onkormanyzati_valasztas_uzenet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58233db3-8b36-4b50-a23a-45aa1bf712df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"618ddb17-b217-42a7-bdc2-fe79e1032df4","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_karacsony_gergely_fopolgarmester_onkormanyzati_valasztas_uzenet","timestamp":"2019. október. 14. 15:24","title":"Karácsony: A java csak most kezdődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba90929-2a55-4374-af7a-c5294642f0a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyolc ellenzéki és egy független jelölt került be a képviselő-testületbe a nyolc fideszes és a polgármester mellett. ","shortLead":"Nyolc ellenzéki és egy független jelölt került be a képviselő-testületbe a nyolc fideszes és a polgármester mellett. ","id":"20191014_Patthelyzet_johet_a_csepeli_kozgyulesben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ba90929-2a55-4374-af7a-c5294642f0a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d4a01e-b529-40e6-b2d7-12ba669087d2","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Patthelyzet_johet_a_csepeli_kozgyulesben","timestamp":"2019. október. 14. 15:11","title":"Patthelyzet jöhet a csepeli közgyűlésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642c71eb-7918-41c8-bec6-e679c1d63593","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy norvég parlamenti képviselő szerint a demokráciáért tüntető hongkongiak megérdemelnék a Nobel-békedíjat. Bejelentése várhatóan újabb konfliktust gerjeszt Oslo és Peking között.","shortLead":"Egy norvég parlamenti képviselő szerint a demokráciáért tüntető hongkongiak megérdemelnék a Nobel-békedíjat...","id":"20191016_nobel_bekedij_norveg_politikus_hongkong_demokracia_tuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=642c71eb-7918-41c8-bec6-e679c1d63593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60ae181-ad52-45be-81d7-a388985d094f","keywords":null,"link":"/vilag/20191016_nobel_bekedij_norveg_politikus_hongkong_demokracia_tuntetes","timestamp":"2019. október. 16. 14:11","title":"Nobel-díjra terjesztették fel Hongkong népét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]