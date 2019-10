Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa63d4f9-b219-4c06-a07a-6ee86c48d969","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a kihelyezett frakcióülésen mondja el, mit gondol a választási eredményekről. ","shortLead":"A miniszterelnök a kihelyezett frakcióülésen mondja el, mit gondol a választási eredményekről. ","id":"20191016_balatonalmadi_orban_viktor_fidesz_kdnp_kihelyezett_frakcioules_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa63d4f9-b219-4c06-a07a-6ee86c48d969&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066f3750-2474-4115-8d37-ed63423b2686","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_balatonalmadi_orban_viktor_fidesz_kdnp_kihelyezett_frakcioules_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 16. 08:27","title":"Orbán Balatonalmádiban értékel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19381fe-37b6-4e42-b373-86e19d9f9ef8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Majdnem ráesett az udvarban egy emberre. Fogházbüntetést javasol az ügyészség. ","shortLead":"Majdnem ráesett az udvarban egy emberre. Fogházbüntetést javasol az ügyészség. ","id":"20191015_Reszegen_esett_be_egy_haz_udvarara_sikloernyovel_egy_ferfi_Mezoberenyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f19381fe-37b6-4e42-b373-86e19d9f9ef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac8cc2a-1103-46b0-87e4-a9f46f66011d","keywords":null,"link":"/elet/20191015_Reszegen_esett_be_egy_haz_udvarara_sikloernyovel_egy_ferfi_Mezoberenyben","timestamp":"2019. október. 15. 12:15","title":"Részegen esett be egy ház udvarára siklóernyővel egy férfi Mezőberényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2c6070-c56d-4800-8da1-5d856aef685f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A League of Legends, vagy röviden LoL éppen 10 éve kezdett hódításba. A fejlesztő most elérkezettnek látta az időt, hogy konzolra és mobilra is elkészítse a még mindig (tíz)milliók által kedvelt programot.","shortLead":"A League of Legends, vagy röviden LoL éppen 10 éve kezdett hódításba. A fejlesztő most elérkezettnek látta az időt...","id":"20191016_league_of_legends_wild_rift_teamfight_tactics_mobiljatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc2c6070-c56d-4800-8da1-5d856aef685f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"160a1943-f4d5-49d3-924b-7a8399c168a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_league_of_legends_wild_rift_teamfight_tactics_mobiljatek","timestamp":"2019. október. 16. 18:03","title":"Mobilokra is kiadják minden idők egyik legsikeresebb PC-játékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"042937e1-672c-41ed-9179-df8509107f8e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A békésnek indult kedd esti tüntetések is hajnalig tartó zavargásokba torkollottak Barcelonában, miután a spanyol legfelső bíróság hétfőn hosszú börtönbüntetésre ítélt kilenc függetlenségpárti katalán politikust. A helyiek újabb összetűzésektől tartanak, a tiltakozás más városokra is átterjedt.","shortLead":"A békésnek indult kedd esti tüntetések is hajnalig tartó zavargásokba torkollottak Barcelonában, miután a spanyol...","id":"20191016_Tovabb_tart_a_kaosz_Barcelonaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=042937e1-672c-41ed-9179-df8509107f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c2a32b-64ad-4342-a14f-16e3e5c31fb8","keywords":null,"link":"/vilag/20191016_Tovabb_tart_a_kaosz_Barcelonaban","timestamp":"2019. október. 16. 13:58","title":"Óriástüntetés jön, de Madrid odacsapna a katalán kemény magnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6064225-3470-4fd5-a7d7-1fa360efab6e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Margaret Atwood megosztva kapta a díjat Bernardine Evaristóval, ő pedig az első fekete női díjnyertes a Man Booker-díj történetében.","shortLead":"Margaret Atwood megosztva kapta a díjat Bernardine Evaristóval, ő pedig az első fekete női díjnyertes a Man Booker-díj...","id":"20191015_Bookerdijat_ert_A_szolgalolany_meseje_folytatasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6064225-3470-4fd5-a7d7-1fa360efab6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba1b3230-3c27-4611-8673-d77a45ff4408","keywords":null,"link":"/kultura/20191015_Bookerdijat_ert_A_szolgalolany_meseje_folytatasa","timestamp":"2019. október. 15. 07:55","title":"Booker-díjat ért A szolgálólány meséje folytatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bár az árak még növekednek, Budapesten már a stagnálás jelei is mutatkoznak.","shortLead":"Bár az árak még növekednek, Budapesten már a stagnálás jelei is mutatkoznak.","id":"20191015_Csokkent_az_ingatlan_eladasok_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f0452a2-ae46-493d-930b-86a8b945bc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5705080f-ee7e-40d0-ae1f-8c28fa89270a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191015_Csokkent_az_ingatlan_eladasok_szama","timestamp":"2019. október. 15. 20:05","title":"Csökkent az ingatlaneladások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffe7a8b0-5933-4d68-be2c-3b44a8870d8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eset még péntek este történt, a rendőrség kiadott most róla egy fantomképet.","shortLead":"Az eset még péntek este történt, a rendőrség kiadott most róla egy fantomképet.","id":"20191015_Rendornek_adta_ki_magat_a_ferfi_aki_szexre_kenyszeritett_egy_not_Kobanyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffe7a8b0-5933-4d68-be2c-3b44a8870d8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c006ea8b-9066-4edf-a228-c6e54d9e220b","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_Rendornek_adta_ki_magat_a_ferfi_aki_szexre_kenyszeritett_egy_not_Kobanyan","timestamp":"2019. október. 15. 15:31","title":"Rendőrnek adta ki magát a férfi, aki szexre kényszerített egy nőt Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29c872aa-36f8-430e-8c55-9adb2e8045eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung idei második csúcstelefonja, a Galaxy Note10 az egyik legdrágább készülék jelenleg a piacon. A legújabb hírek szerint azonban érkezhet egy olcsóbb változata.","shortLead":"A Samsung idei második csúcstelefonja, a Galaxy Note10 az egyik legdrágább készülék jelenleg a piacon. A legújabb hírek...","id":"20191016_olcsobb_samsung_galaxy_note10_lite","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29c872aa-36f8-430e-8c55-9adb2e8045eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be60cba-f57d-4970-828c-4aec4d4ca419","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_olcsobb_samsung_galaxy_note10_lite","timestamp":"2019. október. 16. 15:03","title":"Talán érdemes várni: olcsóbb Samsung Galaxy Note10 érkezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]