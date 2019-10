Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11c5a8cd-3605-48c2-b957-51705a34a9e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Borkai Zsolt mellett elsősorban Karácsony Gergely mozgatta meg a digitális népművészeket, de az önkormányzati választás kapcsán közzétett mémek főszereplője természetesen Orbán Viktor is.","shortLead":"Borkai Zsolt mellett elsősorban Karácsony Gergely mozgatta meg a digitális népművészeket, de az önkormányzati választás...","id":"20191014_onkormanyzati_valasztas_2019_memek_fopolgarmester_valasztas_borkai_zsolt_karacsony_gergely_orban_viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11c5a8cd-3605-48c2-b957-51705a34a9e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5068b831-eeb7-4996-95f8-3edf84d37473","keywords":null,"link":"/tudomany/20191014_onkormanyzati_valasztas_2019_memek_fopolgarmester_valasztas_borkai_zsolt_karacsony_gergely_orban_viktor","timestamp":"2019. október. 14. 07:43","title":"Felpörgette a mémgyárat a választási eredmény, özönlenek a képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5131cb-687b-47de-8cf9-659dd59af0a1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A modell Instagram-oldalának kezelője azt írta, mindenkit beperelnek, aki ennek az ellenkezőjét terjeszti.","shortLead":"A modell Instagram-oldalának kezelője azt írta, mindenkit beperelnek, aki ennek az ellenkezőjét terjeszti.","id":"20191015_horvat_modell_borkai_zsolt_jacht_parti_adria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce5131cb-687b-47de-8cf9-659dd59af0a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea44f9a4-b93c-4f64-a650-7846e92722a7","keywords":null,"link":"/vilag/20191015_horvat_modell_borkai_zsolt_jacht_parti_adria","timestamp":"2019. október. 15. 22:14","title":"Stábja tagadja, hogy a horvát reality-sztár Borkaiékkal jachtozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4485ee-2bd6-4d2d-9558-1a48e3966d96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az MS-DOS időszakban is remek videojátékok készültek, habár sokukra már szinte alig emlékezni. 