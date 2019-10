Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f4213a2a-efba-4ffe-8cf0-85c809f217ab","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Ha már túlvagyunk az amiatti bosszankodáson, hogy az általunk megkomponált zeneművet játssza valaki, anélkül, hogy azt tudatta volna velünk és – annak rendje és módja szerint – megfizetné az azután járó szerzői jogdíjat, akkor van egy biztos megoldás arra, hogy gyorsan bizonyíthassuk az igazunkat. ","shortLead":"Ha már túlvagyunk az amiatti bosszankodáson, hogy az általunk megkomponált zeneművet játssza valaki, anélkül, hogy azt...","id":"mokk_20191015_Ugy_jart_mint_Eminem_Akkor_ezt_erdemes_tennie","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4213a2a-efba-4ffe-8cf0-85c809f217ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3989bd7d-be59-4856-bce2-93a58f86408c","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20191015_Ugy_jart_mint_Eminem_Akkor_ezt_erdemes_tennie","timestamp":"2019. október. 17. 07:30","title":"Úgy járt, mint Eminem? Akkor ezt érdemes tennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"8067129f-94c9-4f8d-933e-0d4c13f832d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Százezres nagyságrendű büntetést kaphatott, és a jogosítványát is elvehették.","shortLead":"Százezres nagyságrendű büntetést kaphatott, és a jogosítványát is elvehették.","id":"20191016_Detari_Lajost_ittas_vezetesen_ertek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8067129f-94c9-4f8d-933e-0d4c13f832d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b51b0dae-43b2-4f26-b420-8f2202334778","keywords":null,"link":"/cegauto/20191016_Detari_Lajost_ittas_vezetesen_ertek","timestamp":"2019. október. 16. 14:01","title":"Détári Lajost ittas vezetésen érték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a91a4b8-a4c5-4bcc-b7bb-6b10fcc1124f","c_author":"Bankmonitor / Sándorfi Balázs","category":"gazdasag","description":"Kicsit félünk leírni ezt a címet, mert ezt jellemzően bődületes hazugság, vagy valótlan pénzügyi ajánlat szokta követni. Ez esetben azonban bizonyíthatóan másról van szó: mindazok számára, akik értelmezhető jövedelemmel és egy jelzálogterheléstől mentes ingatlannal rendelkeznek, azok számára a szuperállampapír és egy szabadfelhasználású jelzáloghitel kombinációja 10,7 százalékos éves hozamot eredményezhet. A Bankmonitor bizonyítása következik. ","shortLead":"Kicsit félünk leírni ezt a címet, mert ezt jellemzően bődületes hazugság, vagy valótlan pénzügyi ajánlat szokta...","id":"20191017_11_szazalekos_eves_kamat_kockazatmentes_befektetessel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a91a4b8-a4c5-4bcc-b7bb-6b10fcc1124f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9f0fa2-0cf1-4e1f-af04-0fb481b33e2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191017_11_szazalekos_eves_kamat_kockazatmentes_befektetessel","timestamp":"2019. október. 17. 11:22","title":"Közel 11 százalékos éves kamat is elérhető kockázatmentes befektetéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a23b700e-db20-4492-989c-6c3f90b6aae6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kétszáz forint lesz a jegy az őszi szünetben, ráadásul a nagyszülőknek is kedvezmény jár. ","shortLead":"Kétszáz forint lesz a jegy az őszi szünetben, ráadásul a nagyszülőknek is kedvezmény jár. ","id":"20191016_Ilyen_olcson_meg_biztosan_nem_mehetettek_gyerekek_a_budapesti_allatkertbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a23b700e-db20-4492-989c-6c3f90b6aae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded4ac83-845b-428d-956d-e53120fc05de","keywords":null,"link":"/elet/20191016_Ilyen_olcson_meg_biztosan_nem_mehetettek_gyerekek_a_budapesti_allatkertbe","timestamp":"2019. október. 16. 14:06","title":"Rendkívül olcsón mehetnek a gyerekek a budapesti állatkertbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f590d8b9-80ae-48cf-851f-9cfa1a2c1e69","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig minden évben részletesen közzétették, hogy egyes szektorokban mekkora fizetést lehetett kapni. Most nagyon úgy tűnik, lemondanak erről.","shortLead":"Eddig minden évben részletesen közzétették, hogy egyes szektorokban mekkora fizetést lehetett kapni. Most nagyon...","id":"20191017_Ujabb_statisztikai_adatsort_nem_kozol_az_allam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f590d8b9-80ae-48cf-851f-9cfa1a2c1e69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba18c807-c1c0-4cd2-8db5-c04a178b6075","keywords":null,"link":"/kkv/20191017_Ujabb_statisztikai_adatsort_nem_kozol_az_allam","timestamp":"2019. október. 17. 12:47","title":"Újabb fontos statisztika közlését hagyta abba az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c69bdef0-5bd8-4104-87d6-bdce52672476","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Új front nyílt a szíriai polgárháborúban a kurdok elleni török támadással, a káoszban magára találhat az Iszlám Állam. Erdogan a katonai kalandjával otthonra üzen. ","shortLead":"Új front nyílt a szíriai polgárháborúban a kurdok elleni török támadással, a káoszban magára találhat az Iszlám Állam...","id":"20191016_Hatalmat_mentene_Erdogan_a_sziriai_offenzivaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c69bdef0-5bd8-4104-87d6-bdce52672476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e729f5-e1a6-463f-a1b7-0df3e65f7ffd","keywords":null,"link":"/360/20191016_Hatalmat_mentene_Erdogan_a_sziriai_offenzivaval","timestamp":"2019. október. 16. 10:30","title":"Hatalmát mentené Erdogan a szíriai offenzívával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A reggeli ködfoltok az ország nagy részén eltűnnek délelőttre.","shortLead":"A reggeli ködfoltok az ország nagy részén eltűnnek délelőttre.","id":"20191017_idojaras_hetvege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98eb3b04-23a3-4ebf-80ac-458f9cff901f","keywords":null,"link":"/elet/20191017_idojaras_hetvege","timestamp":"2019. október. 17. 15:51","title":"Napos hétvégével folytatódik a nyárias ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be46da6-6854-43a4-95b6-2b034d207294","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Az EU következő költségvetéséről indult tárgyalások közben a magyar kormány sorra blokkolja azokat az uniós döntéseket, amelyek akadályoznák Orbán illiberális barátainak érdekeit. Brüsszelben viszont már sokaknak kezd elege lenni abból, hogy Magyarország a sorozatos vétóival háborúkhoz asszisztál vagy megnehezíti a menekültprobléma kezelését.\r

\r

","shortLead":"Az EU következő költségvetéséről indult tárgyalások közben a magyar kormány sorra blokkolja azokat az uniós döntéseket...","id":"20191016_Zsarolok_es_zsarnokok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3be46da6-6854-43a4-95b6-2b034d207294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcbc46c1-f057-4c3c-8a04-ff2ab279ef87","keywords":null,"link":"/360/20191016_Zsarolok_es_zsarnokok","timestamp":"2019. október. 16. 19:00","title":"Gyengülhet Orbánék zsarolási potenciálja az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]