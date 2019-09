Zár alá vette a Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatala Simonka György, a bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt vád alá helyezett fideszes politikus 160 négyzetméteres újkígyósi otthonát – tudta meg a 24.hu.

A tulajdoni lap szerint – olvasható a cikkben – folyamatosan manővereztek az újkígyósi ingatlannal. 2008-ban a politikus egyik üzlettársa lett a tulajdonos – aki szintén vádlott a Simonka-ügyben. A ház aztán a képviselő feleségéhez került, aki 2012 decemberében továbbadta Simonka unokahúgának. Az ingatlant később társasházzá alakították, és egy része a politikus gyerekei nevére került.

Bár az országgyűlési képviselő és felesége nem tulajdonosa az ingatlannak, a lap úgy tudja, változatlanul ott laknak.

Simonkát tavaly novemberben gyanúsítottként hallgatta ki az ügyészség, az ingatlant még aznap zár alá vették. Decemberben zár alá került a házhoz tartozó 110 négyzetméteres padlás is, ezt a földhivatal be is jegyezte a tulajdoni lapra.

Bod Tamás, az azóta megszűnt Együtt Békés megyei elnökeként még 2016-ban feljelentést tett Simonka ellen a tartozás fedezetének elvonása miatt. Az ellenzéki politikus azt állította, Simonka eladta a házát az unokahúgának, akitől azóta visszabérli. Bod gyanúja szerint erre azért volt szükség, mert csődbe ment a fideszes képviselő agrárvállalkozása, a mára felszámolás alatt álló Magyar Termés TÉSZ Kft.

Simonka György ellen különösen nagy értékű, majdnem másfél milliárdos, bűnszervezetben elkövetett csalás és más bűncselekmények miatt augusztusban emelt vádat a Központi Nyomozó Főügyészség. A vádhatóság szerint a bűnszervezet vezetőjeként a politikus lényegesen túlárazta az elnyert közbeszerzéseket, a megemelt összegnek pedig a 45 százalékát kérte vissza készpénzben. Simonka nem ismerte el a bűncselekmény elkövetését.