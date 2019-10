Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kósa Lajos elmondása szerint ez lesz a két fő irány, azt ígérte, jó néhány javaslatuk lesz a családtámogatásokra. ","shortLead":"Kósa Lajos elmondása szerint ez lesz a két fő irány, azt ígérte, jó néhány javaslatuk lesz a családtámogatásokra. ","id":"20191020_Gazdasagvedelmi_programot_es_ujabb_csaladtamogatasokat_iger_a_Fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2052ed95-a97c-4985-ad86-05da38d4c2f5","keywords":null,"link":"/kkv/20191020_Gazdasagvedelmi_programot_es_ujabb_csaladtamogatasokat_iger_a_Fidesz","timestamp":"2019. október. 20. 08:59","title":"Gazdaságvédelmi programot és újabb családtámogatásokat ígér a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f22ae3dc-aa73-463f-9d37-cc6bc331b3b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi weboldal visszarepít a múltba, számos, egykor igazán népszerű Nintendo-játékot hozva a böngészőnkbe.","shortLead":"Az alábbi weboldal visszarepít a múltba, számos, egykor igazán népszerű Nintendo-játékot hozva a böngészőnkbe.","id":"20191020_emubox_weboldal_nintendo_jatekok_gyujtemenye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f22ae3dc-aa73-463f-9d37-cc6bc331b3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8572cc4b-eaab-47ff-8d08-df87d304a5a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_emubox_weboldal_nintendo_jatekok_gyujtemenye","timestamp":"2019. október. 20. 18:03","title":"Itt biztosan megtalálja kedvenc Nintendo-játékait, és játszhat is velük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37efa2e8-1fea-42ab-9f7a-ff7461dc06b4","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Öt éve még Klicsko tanácsadójaként ünnepelték Rudy Giulianit Ukrajnában, amikor a volt bokszoló Kijev polgármestere lett. Most viszont a volt New York-i polgármester is belebukhat abba, hogy Donald Trump egyik ügyvédjeként terhelő bizonyítékokat akart szerezni Ukrajnában az amerikai elnök demokrata riválisáról. ","shortLead":"Öt éve még Klicsko tanácsadójaként ünnepelték Rudy Giulianit Ukrajnában, amikor a volt bokszoló Kijev polgármestere...","id":"201942_giuliani_kavarasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37efa2e8-1fea-42ab-9f7a-ff7461dc06b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cea9d284-20cf-446b-814c-eac9a3363567","keywords":null,"link":"/360/201942_giuliani_kavarasa","timestamp":"2019. október. 20. 16:15","title":"Trump személyi ügyvédje már évek óta kavar Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Magyarok tízezrei vettek maguknak üdülési jogot tetemes summáért (és borsos éves díjért). Rengeteg azonban a rossz konstrukció, márpedig ezek akár 90 évre is szólhatnak, és kilépni belőlük szinte lehetetlen. Ám a munkaerőhiány miatt már a szolgáltatók vannak bajban.","shortLead":"Magyarok tízezrei vettek maguknak üdülési jogot tetemes summáért (és borsos éves díjért). Rengeteg azonban a rossz...","id":"20191020_A_fagyi_visszanyal_egy_szallodacsoportnak_mar_fajnak_a_perverz_udulesi_jogos_szerzodesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d47de11-1cfe-44cc-a477-b84420d8766e","keywords":null,"link":"/kkv/20191020_A_fagyi_visszanyal_egy_szallodacsoportnak_mar_fajnak_a_perverz_udulesi_jogos_szerzodesek","timestamp":"2019. október. 20. 10:30","title":"A fagyi visszanyal: már a szállodásoknak is fáj a sok üdülési jog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7e821b-e276-43f5-9823-61bae9661a37","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csekély anyagi ráfordítással és nem is túl mély szaktudással kémchipet lehet elhelyezni bármilyen hardveren – figyelmeztet egy szakember. Teóriáját bizonyította is.","shortLead":"Csekély anyagi ráfordítással és nem is túl mély szaktudással kémchipet lehet elhelyezni bármilyen hardveren –...","id":"20191020_kemchip_keszitese_megvalosithatosagi_koncepcio_foxguard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be7e821b-e276-43f5-9823-61bae9661a37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"342dc712-0e9b-4d5e-b555-69f5cf35dea2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_kemchip_keszitese_megvalosithatosagi_koncepcio_foxguard","timestamp":"2019. október. 20. 20:03","title":"Ilyen egyszerű kémchipet készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M5-ös autópályán több jármű ütközött össze Budapest irányában, lassú a haladás.","shortLead":"Az M5-ös autópályán több jármű ütközött össze Budapest irányában, lassú a haladás.","id":"20191021_Tobb_auto_utkozott_az_M5oson_hatalmas_a_dugo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1bc3ea0-7aa8-4536-83b9-5f09618aeef2","keywords":null,"link":"/cegauto/20191021_Tobb_auto_utkozott_az_M5oson_hatalmas_a_dugo","timestamp":"2019. október. 21. 07:04","title":"Több autó ütközött az M5-ösön, hatalmas a dugó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be46da6-6854-43a4-95b6-2b034d207294","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Az egyik út járhatatlan, a másik liberális.","shortLead":"Az egyik út járhatatlan, a másik liberális.","id":"20191021_Merre_tovabb_Fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3be46da6-6854-43a4-95b6-2b034d207294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ff2482-7bba-4621-b437-c21cd1929bc1","keywords":null,"link":"/360/20191021_Merre_tovabb_Fidesz","timestamp":"2019. október. 21. 09:30","title":"Tóta W.: Merre tovább, Fidesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc787dd4-e8c6-4241-b11f-0e6ef73cf9ac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szombati Helyi Hírlapnak erős kötődése volt a város volt polgármesteréhez.","shortLead":"A Szombati Helyi Hírlapnak erős kötődése volt a város volt polgármesteréhez.","id":"20191021_Honapokig_nem_volt_mediaengedelye_de_csak_most_szunik_meg_a_szombathelyi_propagandalap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc787dd4-e8c6-4241-b11f-0e6ef73cf9ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f24f6614-bb8d-430e-83b8-a715d3c73bf6","keywords":null,"link":"/kultura/20191021_Honapokig_nem_volt_mediaengedelye_de_csak_most_szunik_meg_a_szombathelyi_propagandalap","timestamp":"2019. október. 21. 13:45","title":"Hónapokig nem volt médiaengedélye, de csak most szűnik meg a szombathelyi propagandalap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]