A színész láthatóan élvezi a budapesti tartózkodást, egyre több helyen tűnik fel. 2019. október. 17. 08:35 A Ráday utcába jár gyúrni Luke Evans Ha valóban magyar biztos felel majd a csatlakozásért, kemény feladat vár rá. 2019. október. 16. 15:25 Szomorú szappanopera lett az uniós bővítésből Finoman szólva is ígéretesnek tűnik az a fejlesztés, amellyel a japán tudósok oldanák meg a globális vérhiányt. 2019. október. 16. 09:03 Új találmány a mesterséges vér, bármilyen vércsoportú ember kaphatja Bemutatta negyedik generációs Pixel telefonjait a Google. ","id":"20191016_Szomoru_szappanopera_lett_az_unios_bovitesbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fbdb83b-9191-43ba-aa2c-1cae90e653bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6948af68-b3f8-4317-a2c7-d9e5958eedd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191016_Szomoru_szappanopera_lett_az_unios_bovitesbol","timestamp":"2019. október. 16. 15:25","title":"Szomorú szappanopera lett az uniós bővítésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"035096fe-8c70-497d-aefc-4b4d08adaa09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Finoman szólva is ígéretesnek tűnik az a fejlesztés, amellyel a japán tudósok oldanák meg a globális vérhiányt.","shortLead":"Finoman szólva is ígéretesnek tűnik az a fejlesztés, amellyel a japán tudósok oldanák meg a globális vérhiányt.","id":"20191016_mesterseges_ver_transzfuzio_veratomlesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=035096fe-8c70-497d-aefc-4b4d08adaa09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a07512-08ab-44d8-bfd4-8c0a93f95778","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_mesterseges_ver_transzfuzio_veratomlesztes","timestamp":"2019. október. 16. 09:03","title":"Új találmány a mesterséges vér, bármilyen vércsoportú ember kaphatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c951a049-a8c1-4a81-85f0-57672f4015c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bemutatta negyedik generációs Pixel telefonjait a Google. A hardver és szoftver oldalon egyaránt fejlettebb készülékeket a fotózás terén is okosabbá tette a keresőóriás. 2019. október. 15. 20:15 Megjött a Google új mobilja, amelyet érintés nélkül is lehet használni Halála után szimbolikusan átértelmezhető Térey János posztumusz könyvének címe, már csak azért is, mert a kötet kompozícióját még a szerző állította össze 2019. október. 17. 12:30 Térey János posztumusz kötete: mintha érezte volna a közelgő véget A huhogó, mutogató bolgár drukkerek miatt kétszer is megszakított Eb-selejtező után a bolgár kormány nyomására lemondott posztjáról Boriszlav Mihajlov. 2019. október. 15. 17:03 Belebukott a rasszista botrányba a bolgár fociszövetség elnöke Egy nő a szeretőjével kitervelte, hogy megölik a férjét, ám mára megjavult a kapcsolat, és sikerült megmenteni a házasságot. 2019. október. 16. 11:34 Már bérgyilkost is fogadott a férje megölésére, most boldogan élnek együtt Kicsit félünk leírni ezt a címet, mert ezt jellemzően bődületes hazugság, vagy valótlan pénzügyi ajánlat szokta követni. Ez esetben azonban bizonyíthatóan másról van szó: mindazok számára, akik értelmezhető jövedelemmel és egy jelzálogterheléstől mentes ingatlannal rendelkeznek, azok számára a szuperállampapír és egy szabadfelhasználású jelzáloghitel kombinációja 10,7 százalékos éves hozamot eredményezhet. A Bankmonitor bizonyítása következik. 2019. október. 17. 11:22 Közel 11 százalékos éves kamat is elérhető kockázatmentes befektetéssel