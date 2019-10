Borkai Zsolt keddtől már nem tagja a Magyar Olimpiai Bizottságnak – közölte a MOB az MTI-vel.

Személyével kapcsolatosan a továbbiakban fegyelmi, vagy etikai eljárásnak nincs helye, az ügyét ezzel lezártnak tekintjük

– áll a közleményben.

Borkai, aki 1988-ban olimpiai bajnok lett, 2010 és 2017 között a MOB elnöke volt. Miután a két évvel ezelőtti tisztújításon alulmaradt Kulcsár Krisztiánnal szemben, a MOB-tagságát megtartotta.

A tornaszövetség elnöksége döntött arról, hogy visszahívja Borkai Zsoltot a Magyar Olimpiai Bizottságból – mondta a hvg.hu-nak Magyar Zoltán, a szövetség elnöke.

Magyar hozzátette: egyébként is megállapodtak abban, hogy Borkai Zsolt és a szervezet általános elnökhelyettese, Sörös Ferenc váltják majd egymást a MOB-ban. A cserével azonban némileg megcsúsztak, ezért volt a botrány kipattanásakor is a győri polgármester a szövetség képviselője az olimpiai bizottságban. Most viszont aktuálissá vált a csere.

A tornaszövetség elnöke arra a kérdésre, mit gondol Borkai botrányáról, úgy fogalmazott:

Nekem Zsolt nagyon jó barátom, és az is marad. Nagyon sokat segített a magyar tornának sportolóként és vezetőként is. Húszéves barátságokat nem szoktam semmilyen ok miatt felrugdosni.

Szabó András, a Magyar Olimpiai Bizottság kommunikációs vezetője azt közölte lapunkkal, hogy a Magyar Tornaszövetség három tagot delegál a szervezet tagságába, a legutóbbi jelöléskor a leadott névsorban Borkai Zsolté nem szerepelt.

A MOB-tól korábban is érdeklődtünk arról, napirendre kerül-e náluk Borkai botránya. Akkor azt válaszolták, hogy az elnökség október 2-án egy önálló etikai bizottság felállításáról döntött, mihelyst az megalakul, foglalkozni fognak az üggyel. Szabó András most azt mondta, a testület tagságának összeállítása folyamatban van, de a következő elnökségi ülésig biztosan nem kezdi meg a működését.

Ahogy megírtuk, kedden Steinmetz Ádám jobbikos országgyűlési képviselő törvényjavaslatot nyújtott be, amelynek értelmében a MOB etikai bizottsága jogot kapna arra, hogy megvonja az olimpiai járadékot azoktól az olimpikonoktól, akik „erkölcstelen életmódjuk” miatt érdemtelenné válnak rá.

Erről a MOB azt írta: "az olimpiai járadékkal összefüggő minden feladatot a sportpolitikáért felelős miniszter lát el 2017. január 1. óta. Az olimpiai járadékok megállapításának, folyósításának, vagy azok megszüntetésének kérdésében a jelenlegi törvényi szabályozás alapján a Magyar Olimpiai Bizottságnak nincs hatásköre eljárni."