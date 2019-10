Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46928f6e-854d-428e-bdfa-d9f32202e406","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" Amerikában \"Nagy vonatrablás\" volt, nekünk csak \"Nagy könyvlopás\", jutott. 1959-ben a budapesti Műcsarnok francia könyvkiállításán a kéthetes nyitvatartási idő végére a könyvek nagy részét a látogatók egyszerűen hazavitték. \r

","shortLead":" Amerikában \"Nagy vonatrablás\" volt, nekünk csak \"Nagy könyvlopás\", jutott. 1959-ben a budapesti Műcsarnok francia...","id":"20191005_Neves_muveszek_tudosok_vallanak_a_nagy_konyvlopasrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46928f6e-854d-428e-bdfa-d9f32202e406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d84484-2a4e-4d34-b4dd-51f67abac15f","keywords":null,"link":"/elet/20191005_Neves_muveszek_tudosok_vallanak_a_nagy_konyvlopasrol","timestamp":"2019. október. 05. 12:29","title":"Neves művészek, tudósok vallanak a \"nagy könyvlopásról\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baff66dd-3a1b-4eae-bf7a-b5e81d0916a1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit zene egyik legsokoldalúbb, legbriliánsabb dobosának tartották. Ginger Baker 80 éves volt. ","shortLead":"A brit zene egyik legsokoldalúbb, legbriliánsabb dobosának tartották. Ginger Baker 80 éves volt. ","id":"20191006_ginger_baker_cream_legendas_dobos_elhunyt_gyasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=baff66dd-3a1b-4eae-bf7a-b5e81d0916a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba922db6-686d-4ced-9cc8-bd3af8c4770d","keywords":null,"link":"/kultura/20191006_ginger_baker_cream_legendas_dobos_elhunyt_gyasz","timestamp":"2019. október. 06. 14:05","title":"Meghalt Ginger Baker, a Cream legendás dobosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69106238-97e7-4adb-8e22-ce36f3ac6c71","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Leszánkáztak egy ötméteres domboldalon Somogyaszalónál.","shortLead":"Leszánkáztak egy ötméteres domboldalon Somogyaszalónál.","id":"20191006_baleset_67es_ut_somogyaszalo_domboldal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69106238-97e7-4adb-8e22-ce36f3ac6c71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"405ae31a-a161-47e1-a7c2-d0cb06523bc4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191006_baleset_67es_ut_somogyaszalo_domboldal","timestamp":"2019. október. 06. 20:26","title":"Két autós is megjárta a semmibe vezető úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbdff1f0-0ca2-49af-9a49-9b662c8aa51a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vasárnap kevesebb lesz az eső, de 16 foknál nem lesz magasabb","shortLead":"Vasárnap kevesebb lesz az eső, de 16 foknál nem lesz magasabb","id":"20191005_Esos_huvos_lesz_az_egesz_hetvege_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbdff1f0-0ca2-49af-9a49-9b662c8aa51a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9ad6f85-8608-4544-95c1-1c79bba19dc6","keywords":null,"link":"/itthon/20191005_Esos_huvos_lesz_az_egesz_hetvege_","timestamp":"2019. október. 05. 14:33","title":"Esős, hűvös lesz az egész hétvége ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1828a11-1a21-4d7d-ab45-b397efc49a02","c_author":"Horn Gábor","category":"360","description":"Véleményszerzőnk szerint bár sok okból is kevesebb tétje van az önkormányzati választásnak, mint korábban, de a hatása igencsak komoly lehet. ","shortLead":"Véleményszerzőnk szerint bár sok okból is kevesebb tétje van az önkormányzati választásnak, mint korábban, de a hatása...","id":"201940_a_valasztas_tetje_es_aderu_remenye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1828a11-1a21-4d7d-ab45-b397efc49a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06a3ade-f4d0-4a17-8bc2-7486b0c446cb","keywords":null,"link":"/360/201940_a_valasztas_tetje_es_aderu_remenye","timestamp":"2019. október. 05. 12:30","title":"Horn Gábor: A választás tétje és a derű reménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72527500-7848-4c32-a3be-362ebc869235","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több brit lap is arról számolt be, hogy az Orbán-kormány azt ígérte Boris Johnsonnak, elintézi, hogy október 31-én Nagy-Britannia kiléphessen az EU-ból - a brit parlament akarata ellenére is.\r

","shortLead":"Több brit lap is arról számolt be, hogy az Orbán-kormány azt ígérte Boris Johnsonnak, elintézi, hogy október 31-én...","id":"20191005_A_magyar_kormany_paktumot_kotott_Boris_Johnsonnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72527500-7848-4c32-a3be-362ebc869235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d9e3f5-75fd-4ed4-946e-2050510dd054","keywords":null,"link":"/itthon/20191005_A_magyar_kormany_paktumot_kotott_Boris_Johnsonnal","timestamp":"2019. október. 05. 13:10","title":"A magyar kormány paktumot kötött Boris Johnsonnal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb2505e2-f8ab-48e0-9a86-91189189c4a8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Világszerte közel negyvenmillió ember vak. Számukra fejlesztettek okostelefon-billentyűzetet a bécsi Műszaki Egyetem kutatói.","shortLead":"Világszerte közel negyvenmillió ember vak. Számukra fejlesztettek okostelefon-billentyűzetet a bécsi Műszaki Egyetem...","id":"20191005_braille_iras_billentyuzet_okostelefonra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb2505e2-f8ab-48e0-9a86-91189189c4a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94e9b08d-cc46-49c2-96db-e4e672db51e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191005_braille_iras_billentyuzet_okostelefonra","timestamp":"2019. október. 05. 12:03","title":"40 millió ember életét könnyíti meg osztrákok által kitalált okosmobilos Braille-billentyűzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c7441ce-d85c-4c73-adfe-6ed09702d1b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miközben a szombathelyi foci a másodosztályba zuhant, a volt kapus létesítményére 4,5 milliárd jut.","shortLead":"Miközben a szombathelyi foci a másodosztályba zuhant, a volt kapus létesítményére 4,5 milliárd jut.","id":"20191005_Milliardokkal_tamogatja_a_kormany_Kiraly_Gabor_egyesuletet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c7441ce-d85c-4c73-adfe-6ed09702d1b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf594c4-11fa-46ba-a06f-53d93a762db7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191005_Milliardokkal_tamogatja_a_kormany_Kiraly_Gabor_egyesuletet","timestamp":"2019. október. 05. 19:03","title":"Milliárdokkal támogatja a kormány Király Gábor egyesületét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]