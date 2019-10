Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e7c02e3-f3f9-4e09-88cd-a879d49f23f3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A FIFA egykori elnöke a Magyar Sportújságírók Szövetségének meghívására érkezett Budapestre.","shortLead":"A FIFA egykori elnöke a Magyar Sportújságírók Szövetségének meghívására érkezett Budapestre.","id":"20191024_Blatter_Semmit_nem_bantam_meg_mert_a_megbanasnak_nincs_ertelme","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e7c02e3-f3f9-4e09-88cd-a879d49f23f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ad0a978-a582-4406-bd17-f955fdc781c8","keywords":null,"link":"/sport/20191024_Blatter_Semmit_nem_bantam_meg_mert_a_megbanasnak_nincs_ertelme","timestamp":"2019. október. 24. 21:51","title":"Blatter: \"Semmit nem bántam meg, mert a megbánásnak nincs értelme\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d9ab54-99b9-406f-ae9a-439e6a4f3680","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Magyarországi termékek nem érintettek.","shortLead":"Magyarországi termékek nem érintettek.","id":"20191024_Koolajbol_szarmazo_szennyezodest_mutattak_ki_csecsemoknek_szant_tejporokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87d9ab54-99b9-406f-ae9a-439e6a4f3680&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ae38ce6-2850-4991-aa98-175b81a7ea89","keywords":null,"link":"/elet/20191024_Koolajbol_szarmazo_szennyezodest_mutattak_ki_csecsemoknek_szant_tejporokban","timestamp":"2019. október. 24. 19:21","title":"Kőolaj eredetű szennyeződés volt a Danone és a Nestlé bébitejporaiban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa2d7887-4c41-4dff-93ad-6a3f1cd98502","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A NagyHallban koncertezik majd. ","shortLead":"A NagyHallban koncertezik majd. ","id":"20191025_Decemberben_Budapestre_jon_Sinead_OConnor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa2d7887-4c41-4dff-93ad-6a3f1cd98502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efaffc2a-c7ba-44f6-858d-cea653d779c1","keywords":null,"link":"/kultura/20191025_Decemberben_Budapestre_jon_Sinead_OConnor","timestamp":"2019. október. 25. 10:16","title":"Decemberben Budapestre jön Sinead O’Connor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f74c4e6-c56a-4657-8172-bd2caa3465fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 5G-s hálózatok kiépülésével egyidejűleg a gyártók is sorra adják ki 5G-s, egyelőre még prémiumkategóriás telefonjaikat. A MediaTek új lapkakészlete viszont azt ígéri, hogy az 5G a középkategóriás készülékek sajátja is lehet.","shortLead":"Az 5G-s hálózatok kiépülésével egyidejűleg a gyártók is sorra adják ki 5G-s, egyelőre még prémiumkategóriás...","id":"20191024_mediatek_olcsobb_lapkakeszlet_5g_modem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f74c4e6-c56a-4657-8172-bd2caa3465fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042a82af-0ba4-4ee5-be72-4369bef61b2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_mediatek_olcsobb_lapkakeszlet_5g_modem","timestamp":"2019. október. 24. 13:03","title":"Jöhetnek az olcsóbb 5G-s telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd0b10f-4fea-4f65-b283-e42b53530ee3","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Hosszú bolti sorban állások, üres vasúti pénztárak, el nem induló kompok, lassúnál is lassabb ügyintézés – egyre több helyen találkozhatunk azzal, mekkora bajt okoz a munkaerőhiány. És a növekvő fizetések ellenére sem látszik a kiút a csapdahelyzetből. ","shortLead":"Hosszú bolti sorban állások, üres vasúti pénztárak, el nem induló kompok, lassúnál is lassabb ügyintézés – egyre több...","id":"20191024_munkaerohiany_munka_vasut_ugyintezes_boltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dd0b10f-4fea-4f65-b283-e42b53530ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d3a3005-2dca-4ecb-b22f-f271fe276da2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191024_munkaerohiany_munka_vasut_ugyintezes_boltok","timestamp":"2019. október. 24. 11:20","title":"Könyörögnek, hogy valaki jöjjön dolgozni, de már nincs kinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"843863f2-23b3-47ce-b01a-46c4df866c13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapestet a budapestieknek. A megválasztott főpolgármester ünnepi beszédében szólt arról is, minden eszközzel tenni kell a szólás-, a gondolat- és a sajtószabadságért.","shortLead":"Budapestet a budapestieknek. A megválasztott főpolgármester ünnepi beszédében szólt arról is, minden eszközzel tenni...","id":"20191023_karacsony_gergely_oktober_23_hajos_andras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=843863f2-23b3-47ce-b01a-46c4df866c13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed36c71e-d94c-424e-a61c-fdfb1609a4df","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_karacsony_gergely_oktober_23_hajos_andras","timestamp":"2019. október. 23. 20:28","title":"Karácsony: Visszavettük, hogy visszaadjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"423c4e20-2daf-416a-b51f-0c2b6d755e22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK szerint a 28 éves képviselőjük nem ártott senkinek, csak egy táblát tartott a kezében, amikor Bede megütötte.","shortLead":"A DK szerint a 28 éves képviselőjük nem ártott senkinek, csak egy táblát tartott a kezében, amikor Bede megütötte.","id":"20191024_Feljelentest_tesz_a_DK_az_Orbanbeszed_alatt_megtamadott_kepviselojuk_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=423c4e20-2daf-416a-b51f-0c2b6d755e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a70062fd-bcb1-4cd1-9ecb-89a0c35b64c8","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_Feljelentest_tesz_a_DK_az_Orbanbeszed_alatt_megtamadott_kepviselojuk_ugyeben","timestamp":"2019. október. 24. 12:09","title":"Feljelentést tesz a DK az Orbán-beszéd alatt megtámadott képviselőjük ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"","category":"360","description":"Borkait kizárták a Magyar Olimpiai Bizottságból, videón az Auróra elleni szélsőjobbos vonulás, és kocsit vezető patkányok agyát vizsgálták amerikai kutatók. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Borkait kizárták a Magyar Olimpiai Bizottságból, videón az Auróra elleni szélsőjobbos vonulás, és kocsit vezető...","id":"20191024_Radar_360_meglepte_az_ukranokat_Orban_es_kiderult_kik_utaztak_a_halalkamionon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"626d901e-8ae8-470c-b6c5-af841fbd7ca9","keywords":null,"link":"/360/20191024_Radar_360_meglepte_az_ukranokat_Orban_es_kiderult_kik_utaztak_a_halalkamionon","timestamp":"2019. október. 24. 17:30","title":"Radar 360: meglepte az ukránokat Orbán és kiderült, kik utaztak a halálkamionban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]