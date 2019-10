Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95b28560-d322-45a5-bc87-c7c249ab37f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar borért is rajong, de inkább élne New Yorkban.","shortLead":"A magyar borért is rajong, de inkább élne New Yorkban.","id":"20191025_david_cornstein_egyesult_allamok_nagykovet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95b28560-d322-45a5-bc87-c7c249ab37f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b219dc3-5dce-4677-97e1-134b2e797080","keywords":null,"link":"/elet/20191025_david_cornstein_egyesult_allamok_nagykovet","timestamp":"2019. október. 25. 12:50","title":"A legolcsóbb pizza az amerikai nagykövet kedvence","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be490442-30b0-459f-94e0-1e61586e7f8a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megkezdték az egykori luxusgőzös kiemelését.","shortLead":"Megkezdték az egykori luxusgőzös kiemelését.","id":"20191025_szoke_tisza_gozhajo_tapei_obol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be490442-30b0-459f-94e0-1e61586e7f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa138b59-8cd4-4ea6-a048-7d5a4817145f","keywords":null,"link":"/elet/20191025_szoke_tisza_gozhajo_tapei_obol","timestamp":"2019. október. 25. 11:54","title":"Még a tél beállta előtt megmentenék a Szőke Tiszát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"793ed1ed-549c-4dd0-af92-55f9988c1b8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Okulva a Samsung Galaxy Fold korai kiadásának következményeiből, a Huawei inkább elhalasztotta saját összehajtható telefonjának megjelentetését. Mostanra viszont már kiderült a pontos piacra dobási dátum, sőt jó pár fotó is felkerült a netre.","shortLead":"Okulva a Samsung Galaxy Fold korai kiadásának következményeiből, a Huawei inkább elhalasztotta saját összehajtható...","id":"20191024_huawei_mate_x_osszehajthato_telefon_megjelenesi_datum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=793ed1ed-549c-4dd0-af92-55f9988c1b8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"506bf543-7b7c-407c-86ff-3affe2011bf6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_huawei_mate_x_osszehajthato_telefon_megjelenesi_datum","timestamp":"2019. október. 24. 18:03","title":"Specifikáció, pontos dátum és képek jöttek a Huawei összehajtható telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4960323-6500-4ef8-a36d-72c4525372b1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A rák ritka fajtái és a fertőzés vagy mérgezés okozta ritka kórok még nincsenek is köztük.","shortLead":"A rák ritka fajtái és a fertőzés vagy mérgezés okozta ritka kórok még nincsenek is köztük.","id":"20191025_ritka_betegsegek_felmeres_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4960323-6500-4ef8-a36d-72c4525372b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc27007d-6c12-4ece-9f97-5244a9da99bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191025_ritka_betegsegek_felmeres_kutatas","timestamp":"2019. október. 25. 16:14","title":"Már nem is annyira ritkák a ritka betegségek, 300 millióan szenvednek bennük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d744ba1-9626-4e57-92e2-6a49aae793e1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Aquarius és a Veritas ásványvizeket piacra dobó cég került bajba. ","shortLead":"Az Aquarius és a Veritas ásványvizeket piacra dobó cég került bajba. ","id":"20191025_csodeljaras_asvanyviz_aquarius_veritas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d744ba1-9626-4e57-92e2-6a49aae793e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2757a2d4-060a-4552-878d-7cef9c68246f","keywords":null,"link":"/kkv/20191025_csodeljaras_asvanyviz_aquarius_veritas","timestamp":"2019. október. 25. 17:25","title":"Csődeljárás indult két népszerű ásványvíz gyártója ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"438d0691-1962-4ff9-8e2d-750d577d0ac2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Várhelyi Olivér mellett a francia jelöltet is meghallgatja az Európai Bizottság új elnöke, de a testület hivatalba lépése egészen biztosan csúszik. ","shortLead":"Várhelyi Olivér mellett a francia jelöltet is meghallgatja az Európai Bizottság új elnöke, de a testület hivatalba...","id":"20191025_ursula_von_der_leyen_europai_bizottsag_varhelyi_oliver","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=438d0691-1962-4ff9-8e2d-750d577d0ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21f5a0c8-b496-4ec9-9995-8ed8c3cb94ba","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_ursula_von_der_leyen_europai_bizottsag_varhelyi_oliver","timestamp":"2019. október. 25. 16:31","title":"Orbán Viktor jelöltje hétfőn találkozik Ursula von der Leyennel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77b0e5b1-56ca-4465-a807-d6c106c3b97b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Marom Klub Egyesület nem egészen egy héttel az önkormányzati választások előtt döntött új vállalkozás, az Auróra Közösségi Ház Kft. indításáról. Közben a közösségi ház újra ostrom alá került.","shortLead":"A Marom Klub Egyesület nem egészen egy héttel az önkormányzati választások előtt döntött új vállalkozás, az Auróra...","id":"201943_aurora_kozossegi_haz_uj_ceg_avegzalasok_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77b0e5b1-56ca-4465-a807-d6c106c3b97b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a98fb20-df3a-4eb0-8546-c31c9e8c5e55","keywords":null,"link":"/360/201943_aurora_kozossegi_haz_uj_ceg_avegzalasok_utan","timestamp":"2019. október. 24. 15:30","title":"Új céget alapított az Auróra üzemeltetője a vegzálások és támadások közepette ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Etnikai tisztogatással vádolja a török elnököt a Le Point, ő ezen akadt ki. ","shortLead":"Etnikai tisztogatással vádolja a török elnököt a Le Point, ő ezen akadt ki. ","id":"20191025_Erdogan_francia_ujsagirokat_jelentett_fel_egy_cimlap_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbec8287-1a22-4c1f-911a-cc8b231ed933","keywords":null,"link":"/vilag/20191025_Erdogan_francia_ujsagirokat_jelentett_fel_egy_cimlap_miatt","timestamp":"2019. október. 25. 20:49","title":"Erdogan francia újságírókat jelentett fel egy címlap miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]