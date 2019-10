Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"661b2dda-4072-4783-83de-2981f993d197","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk, mire képes a Toyota luxusmárkájának legfrissebb, 313 lóerős hibrid divatterepjárója. Ami akár 7 személyes, államilag támogatott változatban is kapható.","shortLead":"Kipróbáltuk, mire képes a Toyota luxusmárkájának legfrissebb, 313 lóerős hibrid divatterepjárója. Ami akár 7 személyes...","id":"20191027_lexus_rx_hibrid_suv_teszt_menetproba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=661b2dda-4072-4783-83de-2981f993d197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b45135a-73d2-43e2-afcf-cca09da07667","keywords":null,"link":"/cegauto/20191027_lexus_rx_hibrid_suv_teszt_menetproba","timestamp":"2019. október. 27. 14:00","title":"Ha már unalmas a német szentháromság: vezettük az új Lexus RX-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"015e834b-d66b-4e2b-9adc-8f86949e6e74","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van rá esély!","shortLead":"Van rá esély!","id":"20191027_Pingvin_foka_BBC_hajsza_Attenborough","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=015e834b-d66b-4e2b-9adc-8f86949e6e74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa4abf4-ec48-480e-8c90-d49345259db3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191027_Pingvin_foka_BBC_hajsza_Attenborough","timestamp":"2019. október. 27. 08:56","title":"Lenyűgöző videó: túlélheti az apró pingvin, ha egy leopárdfóka vadászik rá? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bccf8d9c-960c-4048-b736-d679018d0b4c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legnagyobb eddigi kormánypárt, a posztkommunista Baloldal (Die Linke) kapta a legtöbb szavazatot a németországi Türingia tartományban vasárnap tartott helyi törvényhozási (Landtag-) választáson a szavazókörökből kilépő választók megkérdezésén alapuló felmérések szerint.","shortLead":"A legnagyobb eddigi kormánypárt, a posztkommunista Baloldal (Die Linke) kapta a legtöbb szavazatot a németországi...","id":"20191027_Nemet_tartomanyi_valasztas_posztkommunistak_az_elsok_az_AfD_a_masodik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bccf8d9c-960c-4048-b736-d679018d0b4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"600461ac-ebb4-49cd-b8ad-11f9ed421abd","keywords":null,"link":"/vilag/20191027_Nemet_tartomanyi_valasztas_posztkommunistak_az_elsok_az_AfD_a_masodik","timestamp":"2019. október. 27. 19:30","title":"Német tartományi választás: posztkommunisták az elsők, az AfD a második","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e864cc-d3ab-440d-80c1-2c1f004fb0a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rabok arra használták az állatot, hogy kábítószert csempésszen be nekik.","shortLead":"A rabok arra használták az állatot, hogy kábítószert csempésszen be nekik.","id":"20191026_Drogcsempesz_macskat_fogtak_el_egy_orosz_bortonben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80e864cc-d3ab-440d-80c1-2c1f004fb0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab58f678-3915-45b3-b3f2-ecc53c82ff7d","keywords":null,"link":"/elet/20191026_Drogcsempesz_macskat_fogtak_el_egy_orosz_bortonben","timestamp":"2019. október. 26. 12:41","title":"Drogcsempész macskát fogtak el egy orosz börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f1d9518-049a-4bca-9ba3-5b1d852802b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A cél, hogy az Iszlám Állam ne férjen hozzá az olajkészletekhez. ","shortLead":"A cél, hogy az Iszlám Állam ne férjen hozzá az olajkészletekhez. ","id":"20191026_Visszatert_Sziriaba_egy_amerikai_katonai_konvoj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f1d9518-049a-4bca-9ba3-5b1d852802b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bde75ff-bb8b-4c15-acc2-1e2b71e3c84a","keywords":null,"link":"/vilag/20191026_Visszatert_Sziriaba_egy_amerikai_katonai_konvoj","timestamp":"2019. október. 26. 15:03","title":"Visszatért Szíriába egy amerikai katonai konvoj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cfbc122-056f-427c-b9d3-7325ed1cab3c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Különösen veszélyeztetettek a légúti betegségben szenvedők, az idősek és a kisgyermekek. ","shortLead":"Különösen veszélyeztetettek a légúti betegségben szenvedők, az idősek és a kisgyermekek. ","id":"20191027_Debrecen_szmogriado_tajekoztatasi_fokozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cfbc122-056f-427c-b9d3-7325ed1cab3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92461335-740c-4c4e-a5aa-89505a3f18aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20191027_Debrecen_szmogriado_tajekoztatasi_fokozat","timestamp":"2019. október. 27. 11:48","title":"Debrecenben elrendelték a szmogriadó tájékoztatási fokozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754f8b7c-7fdb-4718-bbe3-09f750b3e6b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Annyi biztos, hogy az Egyesült Államok akciót hajtott végre az Iszlám Állam vezetője ellen, de Donald Trump sejtelmes Twitter-üzenetet rakott ki utána. A CNN forrása szerint al-Bagdadi meghalt, magát robbantotta fel.","shortLead":"Annyi biztos, hogy az Egyesült Államok akciót hajtott végre az Iszlám Állam vezetője ellen, de Donald Trump sejtelmes...","id":"20191027_Az_USA_likvidalhatta_az_Iszlam_Allam_fejet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=754f8b7c-7fdb-4718-bbe3-09f750b3e6b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e8257cd-559f-4cbf-8e05-0f1702528347","keywords":null,"link":"/vilag/20191027_Az_USA_likvidalhatta_az_Iszlam_Allam_fejet","timestamp":"2019. október. 27. 07:31","title":"Az USA likvidálhatta az Iszlám Állam fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43516667-22be-461e-91e0-9fc836b973a9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Csak a hálózati átállás csillagászati költségeit kell valahogy fedezni.","shortLead":"Csak a hálózati átállás csillagászati költségeit kell valahogy fedezni.","id":"20191026_Rovid_idon_belul_joval_olcsobb_lehet_a_szelenergia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43516667-22be-461e-91e0-9fc836b973a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3ff840f-97d7-4a00-95f6-443267d7141f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191026_Rovid_idon_belul_joval_olcsobb_lehet_a_szelenergia","timestamp":"2019. október. 26. 08:04","title":"Rövid időn belül jóval olcsóbb lehet a szélenergia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]