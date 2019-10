Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85531ae5-64f4-424c-898a-ee3d52b3ebe0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az északír férfinak emberölés, embercsempészés, illegális bevándorlás elősegítésére és pénzmosásra szőtt összeesküvés miatt is bíróság elé kell állnia.","shortLead":"Az északír férfinak emberölés, embercsempészés, illegális bevándorlás elősegítésére és pénzmosásra szőtt összeesküvés...","id":"20191026_Bolgar_kamion_Vadat_emeltek_a_kamionsofor_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85531ae5-64f4-424c-898a-ee3d52b3ebe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950d7730-18bb-4a02-959c-dadc79d32ec1","keywords":null,"link":"/vilag/20191026_Bolgar_kamion_Vadat_emeltek_a_kamionsofor_ellen","timestamp":"2019. október. 26. 19:31","title":"Vádat emeltek a brit halálkamion sofőrje ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fe73763-43d6-4bd4-aed1-e9ce368a12f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétfő hajnalig nem lehet Bubival közlekedni. ","shortLead":"Hétfő hajnalig nem lehet Bubival közlekedni. ","id":"20191027_Kerekpar_bubi_leallas_karbantartas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fe73763-43d6-4bd4-aed1-e9ce368a12f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e9d836d-e4ef-4c47-87e7-283ee9909bee","keywords":null,"link":"/elet/20191027_Kerekpar_bubi_leallas_karbantartas","timestamp":"2019. október. 27. 09:10","title":"Kerékpárosok, figyelem: mára leáll a teljes közbringarendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7ed13a-2d00-4fe8-923c-6fbcee1ea89f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamar kiderült, hogy a 30 milliós betöréses lopáshoz a diszpécserek a saját drogdílerüknek adtak ki információkat.","shortLead":"Hamar kiderült, hogy a 30 milliós betöréses lopáshoz a diszpécserek a saját drogdílerüknek adtak ki információkat.","id":"20191027_Kiraboltak_egy_kispesti_taxiceget_a_diszpecserek_voltak_a_tippadok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b7ed13a-2d00-4fe8-923c-6fbcee1ea89f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1781c3cc-fcca-4685-9d4b-c85aabe50885","keywords":null,"link":"/cegauto/20191027_Kiraboltak_egy_kispesti_taxiceget_a_diszpecserek_voltak_a_tippadok","timestamp":"2019. október. 27. 11:46","title":"Kiraboltak egy kispesti taxicéget, a diszpécserek voltak a tippadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0418556f-2e92-49e2-9d12-a6e0d64266db","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eddig még egy nő sem érdemelte ki a címet a szigetországból, Nellys Pimentel az első.","shortLead":"Eddig még egy nő sem érdemelte ki a címet a szigetországból, Nellys Pimentel az első.","id":"20191026_Puerto_Ricoi_modeltt_lett_Miss_Earth_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0418556f-2e92-49e2-9d12-a6e0d64266db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9097389-a9b2-468d-b70d-845d5ff7de77","keywords":null,"link":"/elet/20191026_Puerto_Ricoi_modeltt_lett_Miss_Earth_2019","timestamp":"2019. október. 26. 15:59","title":"Puerto Ricó-i modell lett a világ szépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"594b9640-5b47-48f5-9097-8cab29506897","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nincs haladás Észak-Korea és az Egyesült Államok közeledésében, folytatódik az ellenségeskedés, amely akár háborúhoz is vezethet - áll abban a közleményben, amelyet a KCNA észak-koreai állami hírügynökség ismertetett vasárnap.","shortLead":"Nincs haladás Észak-Korea és az Egyesült Államok közeledésében, folytatódik az ellenségeskedés, amely akár háborúhoz is...","id":"20191027_EszakKorea_megintette_Amerikat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=594b9640-5b47-48f5-9097-8cab29506897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b1aa45-e393-4f50-90ad-a59ad1c0aefc","keywords":null,"link":"/vilag/20191027_EszakKorea_megintette_Amerikat","timestamp":"2019. október. 27. 08:38","title":"Észak-Korea megintette Amerikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b1d6707-0aa7-4398-9a25-20ddbfcaaf58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Freund jelölése nyílt titok a kutatók között, de sokan nem látnák szívesen a neurobiológust az Akadémia élén.","shortLead":"Freund jelölése nyílt titok a kutatók között, de sokan nem látnák szívesen a neurobiológust az Akadémia élén.","id":"20191028_Az_Orbankozeli_Freund_Tamas_lehet_az_MTA_uj_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b1d6707-0aa7-4398-9a25-20ddbfcaaf58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c40126cc-2654-4901-b7d6-db2e4c240568","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Az_Orbankozeli_Freund_Tamas_lehet_az_MTA_uj_elnoke","timestamp":"2019. október. 28. 11:13","title":"Az Orbán-közeli Freund Tamás lehet az MTA új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1004d414-5163-4850-881c-57153321773b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tévéközvetítés szeme láttára írta be pofonegyszerű kódját a politikus.","shortLead":"A tévéközvetítés szeme láttára írta be pofonegyszerű kódját a politikus.","id":"20191027_Most_mar_az_egesz_vilag_tudja_hogy_ennek_a_politikusnak_a_PINkodja_777777","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1004d414-5163-4850-881c-57153321773b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa79a89-386f-4c40-baa3-21a3eb57dc0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191027_Most_mar_az_egesz_vilag_tudja_hogy_ennek_a_politikusnak_a_PINkodja_777777","timestamp":"2019. október. 27. 10:12","title":"Most már az egész világ tudja, hogy ennek a politikusnak a PIN-kódja: 777777","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"692b0aee-0343-4acb-911d-7f82ec645888","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Richmond Egyetem tudósai bebizonyították, hogy a patkányok is képesek megtanulni vezetni. A felfedezés azonban nem (csak) emiatt érdekes.","shortLead":"Az amerikai Richmond Egyetem tudósai bebizonyították, hogy a patkányok is képesek megtanulni vezetni. A felfedezés...","id":"20191027_patkany_kiserlet_autovezetes_richmond_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=692b0aee-0343-4acb-911d-7f82ec645888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461cf517-d2fe-4081-80f7-bd7b3b2eb396","keywords":null,"link":"/tudomany/20191027_patkany_kiserlet_autovezetes_richmond_egyetem","timestamp":"2019. október. 27. 08:03","title":"Megtanították a patkányokat vezetni, és ez fontosabb, mint elsőre gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]