[{"available":true,"c_guid":"66d5e26f-a1ed-4c7a-8e23-7ab4c419f56a","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Az új képalkotó eljárással nem lesz szükség bőrbiopsziára, hetekig tartó leletezésre, pénzt és időt is spórolhatnak vele. Ha minden jól megy, két-három év múlva a bőrgyógyászati rendelőkben is ott lehet a most még szobaméretű vizsgálati készülék. ","shortLead":"Az új képalkotó eljárással nem lesz szükség bőrbiopsziára, hetekig tartó leletezésre, pénzt és időt is spórolhatnak...","id":"20191029_Ket_magyar_kutato_forradalmasithatja_az_anyajegyvizsgalatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66d5e26f-a1ed-4c7a-8e23-7ab4c419f56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"679d7fb1-1122-4624-a61a-38c9eb6fe6ad","keywords":null,"link":"/360/20191029_Ket_magyar_kutato_forradalmasithatja_az_anyajegyvizsgalatot","timestamp":"2019. október. 29. 07:00","title":"Két magyar kutató forradalmasíthatja a bőrelváltozások vizsgálatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1060732e-853e-4cda-8228-7e84ad5a24d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legalább nyolc milliószor töltöttek le összesen 42 olyan androidos appot, amelyek – egy vietnami egyetemi hallgató \"jóvoltából\" – reklámszóró adware-ekké váltak.","shortLead":"Legalább nyolc milliószor töltöttek le összesen 42 olyan androidos appot, amelyek – egy vietnami egyetemi hallgató...","id":"20191029_42_fertozott_androidos_app_adware_eset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1060732e-853e-4cda-8228-7e84ad5a24d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc2df78-d4e7-4088-8607-90ada34bf41a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_42_fertozott_androidos_app_adware_eset","timestamp":"2019. október. 29. 09:03","title":"Kevesellte a bevételt a programozó, adware-eket zúdított a Google alkalmazás-áruházára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bő két héttel a bejelentés után a magyar felhasználóknál is aktiválta a sötét módot az Instagram. A funkcióhoz nem érkezett külön gomb, a telefont kell hozzá átkapcsolni a fekete témára.","shortLead":"Bő két héttel a bejelentés után a magyar felhasználóknál is aktiválta a sötét módot az Instagram. A funkcióhoz nem...","id":"20191028_instagram_sotet_mod_bekapcsolasa_ios_13_android_10","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42dac9cb-e11d-4ba6-b0ac-d0c325efdab4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_instagram_sotet_mod_bekapcsolasa_ios_13_android_10","timestamp":"2019. október. 28. 17:03","title":"Kapcsolja be ezt a telefonján és nagyon más lesz tőle az Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a2bdb40-5fed-41bf-9b77-bfd2f876c4c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint fideszes polgármester nem maradhat tisztességes.","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint fideszes polgármester nem maradhat tisztességes.","id":"20191029_Hadhazy_Aki_ellenzekikent_lop_annak_nem_kezet_hanem_a_peniszet_kell_levagni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a2bdb40-5fed-41bf-9b77-bfd2f876c4c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37af9c81-bea2-4a8e-8073-acdd5d6dac63","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Hadhazy_Aki_ellenzekikent_lop_annak_nem_kezet_hanem_a_peniszet_kell_levagni","timestamp":"2019. október. 29. 08:55","title":"Hadházy: Aki ellenzékiként lop, annak nem kezét, hanem a péniszét kell levágni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d7e0c6-b678-49d3-abc4-3f9dbcca7b12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Polt Péter jelenlegi legfőbb ügyészt javasolja ismét a posztra Áder János köztársasági elnök.","shortLead":"Polt Péter jelenlegi legfőbb ügyészt javasolja ismét a posztra Áder János köztársasági elnök.","id":"20191029_Ujra_Polt_Peter_javasoljak_legfobb_ugyesznek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4d7e0c6-b678-49d3-abc4-3f9dbcca7b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49f825dd-af3f-4fc3-bffd-1fc23b61e59a","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Ujra_Polt_Peter_javasoljak_legfobb_ugyesznek","timestamp":"2019. október. 29. 10:51","title":"Újra Polt Pétert javasolják legfőbb ügyésznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6896f4d3-2821-498f-b849-db51e4bc95e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Estére az ország nagy részén már eshet. ","shortLead":"Estére az ország nagy részén már eshet. ","id":"20191028_Ma_megjon_a_hidegfront_es_az_eso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6896f4d3-2821-498f-b849-db51e4bc95e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98dd7e63-3c75-44aa-8759-62178608576f","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Ma_megjon_a_hidegfront_es_az_eso","timestamp":"2019. október. 28. 05:16","title":"Ma megjön a hidegfront és az eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2339847-9600-4324-9eab-52f10a2d4d0a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy biztos: a német gyártó népszerű modelljének új generációja nem a jelenleg használt német üzemben fog készülni.","shortLead":"Egy biztos: a német gyártó népszerű modelljének új generációja nem a jelenleg használt német üzemben fog készülni.","id":"20191029_torokorszag_helyett_ide_a_szomszedba_kerulhet_a_vw_passat_gyartasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2339847-9600-4324-9eab-52f10a2d4d0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9514bac0-fe21-4558-8b88-26ad8eaa8576","keywords":null,"link":"/cegauto/20191029_torokorszag_helyett_ide_a_szomszedba_kerulhet_a_vw_passat_gyartasa","timestamp":"2019. október. 29. 07:59","title":"Törökország helyett ide a szomszédba kerülhet a VW Passat gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c54dd87-0dad-4652-bfc4-50739ede3ba0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három autó egy szerelvényen már sok volt a rendőröknek. Lekapcsoltak a román sofőrt, aki túlpakolta a trélerét.","shortLead":"Három autó egy szerelvényen már sok volt a rendőröknek. Lekapcsoltak a román sofőrt, aki túlpakolta a trélerét.","id":"20191028_Torott_horrortrelert_fogtak_a_rendorok_Szolnoknal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c54dd87-0dad-4652-bfc4-50739ede3ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e3da0b-3558-439f-a807-36d1b79bcff7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191028_Torott_horrortrelert_fogtak_a_rendorok_Szolnoknal","timestamp":"2019. október. 28. 14:45","title":"Túlpakolt trélert fogtak a rendőrök Szolnoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]