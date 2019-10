Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec59be17-397b-45e4-bf95-f446cb1f52e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vaccinia vírussal kísérletezett egy 26 éves laboratóriumi dolgozó, amikor véletlenül megszúrta magát. Ellenszert nem akart, mert tartott a következményektől, de ezzel csak olajat öntött a tűzre.","shortLead":"A vaccinia vírussal kísérletezett egy 26 éves laboratóriumi dolgozó, amikor véletlenül megszúrta magát. Ellenszert nem...","id":"20191028_oltasellenes_himlovirus_vaccinia_laboratorium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec59be17-397b-45e4-bf95-f446cb1f52e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"704a241b-9f46-4e5e-8d34-98d1d5df2d4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_oltasellenes_himlovirus_vaccinia_laboratorium","timestamp":"2019. október. 28. 20:03","title":"Nem adott be magának ellenszert az oltásellenes laboros, kis híján elvesztette az ujját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google keresője most is sok mindent képes megtalálni, de az összetett kifejezések, netán mondatok értelmezése sokszor még gondot okoz neki. Illetve már nem, a cég ugyanis javított a működésen.","shortLead":"A Google keresője most is sok mindent képes megtalálni, de az összetett kifejezések, netán mondatok értelmezése sokszor...","id":"20191028_google_kereso_bert_algoritmus_talalati_lista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a3bb97b-7cbd-4866-baca-e2a9367ba99a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_google_kereso_bert_algoritmus_talalati_lista","timestamp":"2019. október. 28. 09:03","title":"Nagyot változott a Google kereső, de elsőre alig fogja észrevenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a36f5bea-54d3-4e96-9bfe-d455f7b2cad8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az apartman terasszal együtt 131 négyzetméter, és két fürdőszoba is van benne.","shortLead":"Az apartman terasszal együtt 131 négyzetméter, és két fürdőszoba is van benne.","id":"20191029_Ket_szobas_lakas_343_millio_forintert_keresi_vevojet_a_belvarosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a36f5bea-54d3-4e96-9bfe-d455f7b2cad8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912dca3e-4e17-4e45-8612-f3b9af4ffac1","keywords":null,"link":"/elet/20191029_Ket_szobas_lakas_343_millio_forintert_keresi_vevojet_a_belvarosban","timestamp":"2019. október. 29. 11:04","title":"343 millióért kínálnak egy eladó lakást a belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30be673-e0a2-4ef3-86aa-ded9e9309174","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint félmilliárd forint értékben épül tíz görpark az Országos Görpark Program első ütemében - jelentette be az emberi erőforrások minisztere az MTI szerint.","shortLead":"Több mint félmilliárd forint értékben épül tíz görpark az Országos Görpark Program első ütemében - jelentette be...","id":"20191029_Gordeszkaparkokat_epit_a_kormany_mert_nagy_hangsulyt_fektet_a_test_es_a_lelek_egyensulyara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f30be673-e0a2-4ef3-86aa-ded9e9309174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b71ef8-74b3-434b-b2f3-bac78e2248a3","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Gordeszkaparkokat_epit_a_kormany_mert_nagy_hangsulyt_fektet_a_test_es_a_lelek_egyensulyara","timestamp":"2019. október. 29. 08:23","title":"Gördeszkaparkokat épít a kormány, mert „nagy hangsúlyt fektet a test és a lélek egyensúlyára”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d3355cd-0140-460d-943a-831d5debfffc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A győri ellenzék szerint nem biztos, hogy annyi szavazólapot szállítottak a választókerületekbe, mint amennyi visszakerült onnan.","shortLead":"A győri ellenzék szerint nem biztos, hogy annyi szavazólapot szállítottak a választókerületekbe, mint amennyi...","id":"20191028_Eltuntek_Gyorben_a_szavazolapok_osszesitesei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d3355cd-0140-460d-943a-831d5debfffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30067a4f-9d0b-415e-86a6-44217cdfddb6","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Eltuntek_Gyorben_a_szavazolapok_osszesitesei","timestamp":"2019. október. 28. 13:38","title":"Eltűnhettek Győrben a szavazólapok összesítései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdba267d-56a7-492c-bcc2-8c11e10e05d6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M5-ös még mindig le van zárva a helyszínelés miatt. ","shortLead":"Az M5-ös még mindig le van zárva a helyszínelés miatt. ","id":"20191028_Heten_haltak_meg_a_hajnali_balesetben_az_M5oson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdba267d-56a7-492c-bcc2-8c11e10e05d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6e96e23-e94d-44bd-8a62-d422add1a936","keywords":null,"link":"/cegauto/20191028_Heten_haltak_meg_a_hajnali_balesetben_az_M5oson","timestamp":"2019. október. 28. 08:59","title":"Heten haltak meg a hajnali balesetben az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c024423-aa9b-418d-9a2c-8bbddbe172b2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A leköszönő európai biztos nem akar külföldön maradni. ","shortLead":"A leköszönő európai biztos nem akar külföldön maradni. ","id":"20191029_Navracsics_Tibor_elarulta_mit_csinal_Brusszel_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c024423-aa9b-418d-9a2c-8bbddbe172b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da302a64-1628-4432-9e8a-a8215206f4ed","keywords":null,"link":"/vilag/20191029_Navracsics_Tibor_elarulta_mit_csinal_Brusszel_utan","timestamp":"2019. október. 29. 10:26","title":"Navracsics Tibor elárulta, mihez kezd, miután hazajön Brüsszelből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c95068c-3a9a-4e03-b0c6-807b996f5247","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy elektromos robogón tartott hazafelé egy vacsoráról, amikor megfújatták vele a szondát. Azt nem érti, a sajtó honnan tud erről.","shortLead":"Egy elektromos robogón tartott hazafelé egy vacsoráról, amikor megfújatták vele a szondát. Azt nem érti, a sajtó honnan...","id":"20191029_Szalai_Adamot_ittas_vezetessel_fogtak_meg_a_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c95068c-3a9a-4e03-b0c6-807b996f5247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1894e9dd-c38b-4ea5-b8f3-32b1b6e30480","keywords":null,"link":"/elet/20191029_Szalai_Adamot_ittas_vezetessel_fogtak_meg_a_rendorok","timestamp":"2019. október. 29. 08:13","title":"Szalai Ádámot ittas vezetéssel fogták meg a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]