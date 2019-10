Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"26542c34-8162-45b0-b4d3-c3d38e7bc4f6","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Tudjuk már, mi a rasszizmus, és a szexizmus fogalma sem ismeretlen. A harmadik nagy kategória, az életkor alapján történő besorolás, ítéletalkotás és diszkrimináció jelensége azonban még kevéssé tematizált. Noha a jelenség már 1969-ben nevet kapott – ageizmus –, és a nyolcvanas évektől kezdődően teret nyert az öregedő Amerika víziójának köszönhetően. Tisza Kata író, öregedéskutató és coach írása. ","shortLead":"Tudjuk már, mi a rasszizmus, és a szexizmus fogalma sem ismeretlen. A harmadik nagy kategória, az életkor alapján...","id":"20191028_Mi_is_megoregszunk_ugye__Tisza_Kata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26542c34-8162-45b0-b4d3-c3d38e7bc4f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2305e09-2fe9-419f-a7ff-e90cf79dffed","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191028_Mi_is_megoregszunk_ugye__Tisza_Kata","timestamp":"2019. október. 30. 11:30","title":"Mi is megöregszünk, ugye? - Tisza Kata az életkor alapú diszkriminációról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"f86e21df-9ee4-446c-975f-990703a78665","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába látták, amint a férfi kiszórja a réten a felesége maradványait, a gyilkosságot nem tudták rábizonyítani.","shortLead":"Hiába látták, amint a férfi kiszórja a réten a felesége maradványait, a gyilkosságot nem tudták rábizonyítani.","id":"20191029_Het_ev_bortont_kapott_a_darnozseli_hentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f86e21df-9ee4-446c-975f-990703a78665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e8b81d-e7ef-4a92-852e-d595411725e6","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Het_ev_bortont_kapott_a_darnozseli_hentes","timestamp":"2019. október. 29. 10:00","title":"Hét év börtönt kapott a darnózseli hentes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"672d6727-ddf5-4250-bfe3-9f05f2456e55","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Visszafordíthatatlanul kádertemetővé süllyedt az egykor szebb napokat látott Alkotmánybíróság, amelynek új tagja Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal igen vitatható munkásságú elnöke lesz. ","shortLead":"Visszafordíthatatlanul kádertemetővé süllyedt az egykor szebb napokat látott Alkotmánybíróság, amelynek új tagja Handó...","id":"20191030_Hando_Tunde_felfele_bukott_a_birosagok_fellelegezhetnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=672d6727-ddf5-4250-bfe3-9f05f2456e55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b4bd91c-3c8f-4b3f-a08d-71ffb5a7ebd0","keywords":null,"link":"/360/20191030_Hando_Tunde_felfele_bukott_a_birosagok_fellelegezhetnek","timestamp":"2019. október. 30. 13:00","title":"Handó Tünde felfelé bukik, a bíróságok fellélegezhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b776adda-b4fc-4b3f-aa4f-4f3b7b978814","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Döntött a párt etikai testülete.","shortLead":"Döntött a párt etikai testülete.","id":"20191029_Lackner_Csabat_kizartak_az_MSZPbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b776adda-b4fc-4b3f-aa4f-4f3b7b978814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2b5bb13-f5bd-43f3-9334-1cbc5db50a59","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Lackner_Csabat_kizartak_az_MSZPbol","timestamp":"2019. október. 29. 15:19","title":"Kizárták az MSZP-ből a kokainozós botrányba keveredett Lackner Csabát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"575112fb-ed2e-4013-b204-c763313505b8","c_author":"BI","category":"elet","description":"Tejszín puttók, testes női aktok, mitológiai témák – sokaknak nagyjából ennyi jut elsőre eszébe Rubens festészetéről. Kapunk persze ezekből is merítést jócskán, ám ennél sokkal teljesebb képet mutat a flamand zseni, valamint Van Dyck és mások művészetéről a Szépművészeti Múzeum most nyíló tárlata.\r

\r

","shortLead":"Tejszín puttók, testes női aktok, mitológiai témák – sokaknak nagyjából ennyi jut elsőre eszébe Rubens festészetéről...","id":"20191028_Nem_csak_a_nagydarab_pucer_nok_festoje__megnyilt_a_Rubenskiallitas_a_Szepmuveszetiben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=575112fb-ed2e-4013-b204-c763313505b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d4dcd2-e978-4d92-9a07-aa2d37ddaf6d","keywords":null,"link":"/elet/20191028_Nem_csak_a_nagydarab_pucer_nok_festoje__megnyilt_a_Rubenskiallitas_a_Szepmuveszetiben","timestamp":"2019. október. 28. 20:00","title":"„Nem csak a nagydarab pucér nők festője” – megnyílt a Rubens-kiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c32c07-27fb-4d04-9426-a1e6df62c01a","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"elet","description":"Mindig olyan zenét játszottunk, ami a miénk volt, de amiben az adott közeghez idomult kicsit a nyelvünk – mondja Kiss Tibi, a Quimby frontembere, aki szerint semmi különös nincs abban, hogy október 23-án felléptek Karácsony Gergely felkérésére. Most viszont már az őszi, Legyen a gépnek halleluja című turnéjukkal foglalkoznak, amely az idén 20 éves Ékszerelmére című albumot idézi meg. Kiss Tibivel átbeszéltük, milyen emlékei vannak arról az időszakról és a lemezről. ","shortLead":"Mindig olyan zenét játszottunk, ami a miénk volt, de amiben az adott közeghez idomult kicsit a nyelvünk – mondja Kiss...","id":"20191029_Elmentunk_a_hatarainkig_nem_sokkal_kesobb_szet_is_estunk__interju_Kiss_Tibivel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66c32c07-27fb-4d04-9426-a1e6df62c01a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99aa0a86-476b-487d-8b39-b2d08cd586e9","keywords":null,"link":"/elet/20191029_Elmentunk_a_hatarainkig_nem_sokkal_kesobb_szet_is_estunk__interju_Kiss_Tibivel","timestamp":"2019. október. 29. 06:30","title":"„Elmentünk a határainkig, nem sokkal később szét is estünk” – interjú Kiss Tibivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b508aab-2b63-4bb8-8ee6-818c70e5d19d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A földmozgás epicentruma 972 kilométerre délre volt Manilától.","shortLead":"A földmozgás epicentruma 972 kilométerre délre volt Manilától.","id":"20191029_Eros_foldrenges_volt_a_Fulopszigetek_deli_reszen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b508aab-2b63-4bb8-8ee6-818c70e5d19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff4ce97a-a880-4607-ab96-94c00e5e9f9f","keywords":null,"link":"/vilag/20191029_Eros_foldrenges_volt_a_Fulopszigetek_deli_reszen","timestamp":"2019. október. 29. 05:42","title":"Erős földrengés volt a Fülöp-szigetek déli részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84700d8a-4af3-483c-8e0f-73dd967a8ae5","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Az biztos, hogy a munkahelyi környezetünk nagyban meghatározza az alaphangulatunkat. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a kollégánk azért halogatja a feladatait és veszíti el a motivációját, mert kialakulóban van nála a depresszió. Lauter Adrienn pszichológussal beszélgettünk a betegség leggyakoribb tüneteiről, és arról, hogyan segíthetünk magunknak és kollégáknak elkerülni vagy épp leküzdeni a depressziót. \r

","shortLead":"Az biztos, hogy a munkahelyi környezetünk nagyban meghatározza az alaphangulatunkat. Ugyanakkor előfordulhat...","id":"remotivextra_20191029_depresszio_munkahely_tippek_jelek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84700d8a-4af3-483c-8e0f-73dd967a8ae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4348313d-2376-4514-a78a-7304b2cf4621","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20191029_depresszio_munkahely_tippek_jelek","timestamp":"2019. október. 29. 07:30","title":"Depressziósan az irodában: hogy ismerhetjük fel a jeleket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"e69ef395-0642-48bc-8f24-6af92e9ae81c","c_partnertag":"remotivextra"}]