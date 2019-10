Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szerdán napközben maximum 13 fokig melegszik a levegő.","shortLead":"Szerdán napközben maximum 13 fokig melegszik a levegő.","id":"20191029_Ejjel_mar_tobb_helyen_fagyhat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b135418-e7cb-42f5-8ef1-e54868eada27","keywords":null,"link":"/elet/20191029_Ejjel_mar_tobb_helyen_fagyhat","timestamp":"2019. október. 29. 16:28","title":"Éjjel már több helyen fagyhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1939b66c-20da-473f-a77c-74fe484af683","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai katonák mellett egy jól kiképzett kutyának is szerepe volt Abu Bakr al-Bagdadi likvidálásában. Az amerikai elnök egy fotót már megosztott a négylábú \"tisztről\", a nevét ugyanakkor titkosították.","shortLead":"Az amerikai katonák mellett egy jól kiképzett kutyának is szerepe volt Abu Bakr al-Bagdadi likvidálásában. Az amerikai...","id":"20191030_donald_trump_kutya_abu_bakr_al_bagdadi_iszlam_allam_titkositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1939b66c-20da-473f-a77c-74fe484af683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b04d6fb-1823-4ebb-9eb8-a1a4590a12eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_donald_trump_kutya_abu_bakr_al_bagdadi_iszlam_allam_titkositas","timestamp":"2019. október. 30. 10:36","title":"Miért nem mondja meg Trump a kutya nevét, amelyik segített megölni az ISIS vezetőjét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"909226ce-c07e-4eb3-914a-b738f19c0984","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Nem engedne a korrupciónak a Momentum és emiatt akár ellenzékbe is hajlandók vonulni, még a nem fideszes budapesti kerületekben is. Fekete-Győr András nem hisz Orbán Viktor békülékeny hangnemének, sőt szerinte már zajlik a felkészülés a következő parlamenti választásra. ","shortLead":"Nem engedne a korrupciónak a Momentum és emiatt akár ellenzékbe is hajlandók vonulni, még a nem fideszes budapesti...","id":"201944__feketegyor_andras__koalicios_feltetelekrol__helykereses","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=909226ce-c07e-4eb3-914a-b738f19c0984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba11e82-3e49-45a6-83ac-26f770b40629","keywords":null,"link":"/360/201944__feketegyor_andras__koalicios_feltetelekrol__helykereses","timestamp":"2019. október. 31. 10:30","title":"Fekete-Győr: A NAV-vizsgálat jelzi, hogy Orbán elkezdett félni 2022-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a8847b6-9652-458a-8704-9082850e3352","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rákosfalvy Zoltán nem szeretné, hogy a Magyar Úszó Szövetség akárcsak a legcsekélyebb hátrányt is elszenvedje a videók miatt, amelyeket egyébként bűncselekménynek tart.","shortLead":"Rákosfalvy Zoltán nem szeretné, hogy a Magyar Úszó Szövetség akárcsak a legcsekélyebb hátrányt is elszenvedje a videók...","id":"20191029_Lemondott_a_Borkaiszexvideon_szereplo_ugyved_az_uszoszovetsegi_elnoksegi_tagsagarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a8847b6-9652-458a-8704-9082850e3352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cf3a03e-8f6a-4454-9978-291fa6d5b395","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Lemondott_a_Borkaiszexvideon_szereplo_ugyved_az_uszoszovetsegi_elnoksegi_tagsagarol","timestamp":"2019. október. 29. 12:02","title":"Lemondott a Borkai-szexvideón szereplő ügyvéd az úszószövetségi elnökségi tagságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b8f2d1f-cf0f-4e44-a410-1b87d3ba03a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai védelmi minisztérium szerdán sajtókonferencián hozta nyilvánosságra az Abu Bakr al-Bagdadi likvidálásakor készült felvételek egy részét.\r

","shortLead":"Az amerikai védelmi minisztérium szerdán sajtókonferencián hozta nyilvánosságra az Abu Bakr al-Bagdadi likvidálásakor...","id":"20191031_video_pentagon_abu_bakr_al_bagdadi_iszlam_allam_amerikai_katonak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b8f2d1f-cf0f-4e44-a410-1b87d3ba03a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e048cec2-4968-4b40-90a3-9d5ec08702bc","keywords":null,"link":"/vilag/20191031_video_pentagon_abu_bakr_al_bagdadi_iszlam_allam_amerikai_katonak","timestamp":"2019. október. 31. 06:44","title":"Videón az amerikai támadás az Iszlám Állam vezetője ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc1a19c-f967-4762-816b-59936574f7b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Közszolgálati Egyetem elbocsátotta az intézményben 25 évet dolgozó Kozáry Andreát.","shortLead":"A Nemzeti Közszolgálati Egyetem elbocsátotta az intézményben 25 évet dolgozó Kozáry Andreát.","id":"20191029_A_homofob_gyuloletrol_szervezett_konferenciat_kirugtak_az_egyetemrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fc1a19c-f967-4762-816b-59936574f7b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b75ddd-e8a1-4d57-bcb5-74c411ca5687","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_A_homofob_gyuloletrol_szervezett_konferenciat_kirugtak_az_egyetemrol","timestamp":"2019. október. 29. 17:06","title":"A homofób gyűlöletről szervezett konferenciát, kirúgták az egyetemről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29924b98-b611-4724-9d10-e688767ee85b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Holtan találták a Mallorcán eltűnt magyar testvérpár egyik tagját – közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára kedden.","shortLead":"Holtan találták a Mallorcán eltűnt magyar testvérpár egyik tagját – közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium...","id":"20191029_Meghalt_a_Mallorcan_eltunt_magyar_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29924b98-b611-4724-9d10-e688767ee85b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd0caff-a99b-447f-a6d3-eecb7109ced4","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Meghalt_a_Mallorcan_eltunt_magyar_ferfi","timestamp":"2019. október. 29. 13:19","title":"Meghalt a Mallorcán eltűnt magyar férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"","category":"360","description":"Megérkezett Putyin, megszállta a NAV a Momentum székhelyét és Pikó András elmondta, min változtatna a VIII. kerületben.","shortLead":"Megérkezett Putyin, megszállta a NAV a Momentum székhelyét és Pikó András elmondta, min változtatna a VIII. kerületben.","id":"20191030_Radar_360bejohet_Karacsony_nagy_terve_elbocsatasok_a_Dunaferrnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1532e7eb-a9e1-41ae-b374-2153acf9f77a","keywords":null,"link":"/360/20191030_Radar_360bejohet_Karacsony_nagy_terve_elbocsatasok_a_Dunaferrnel","timestamp":"2019. október. 30. 17:30","title":"Radar 360: bejöhet Karácsony nagy terve, elbocsátások a Dunaferrnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]