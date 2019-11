Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67992437-1e6a-4d33-a401-1e7c7107db17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsőként a Gold Passt megvásárló felhasználók kapnak lehetőséget arra, hogy többjátékos módban is kipróbálják a mariós gokartozást.","shortLead":"Elsőként a Gold Passt megvásárló felhasználók kapnak lehetőséget arra, hogy többjátékos módban is kipróbálják a mariós...","id":"20191102_nintendo_mario_kart_tour_jatek_okostelefonra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67992437-1e6a-4d33-a401-1e7c7107db17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6551f594-af43-4de9-8f17-097d52c98cf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191102_nintendo_mario_kart_tour_jatek_okostelefonra","timestamp":"2019. november. 02. 18:03","title":"Remek újdonsággal állt elő a Nintendo a Mario Kart Tourhoz, de nem örülhet neki mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három autó ütközött össze.","shortLead":"Három autó ütközött össze.","id":"20191102_ferihegyi_repuloterre_vezeto_ut_baleset_karambol_lezaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b84e79d-5e06-4ebe-9146-e595b928026c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191102_ferihegyi_repuloterre_vezeto_ut_baleset_karambol_lezaras","timestamp":"2019. november. 02. 21:39","title":"Teljesen lezárták a Ferihegyi gyorsforgalmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c2ff95-966d-48b2-8931-41c5c57fcc58","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2015-től volt igazgatósági tag egy pálinkafőző cégben.","shortLead":"2015-től volt igazgatósági tag egy pálinkafőző cégben.","id":"20191102_Mar_nem_uzletel_palinkaval_Tiborcz_Istvan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01c2ff95-966d-48b2-8931-41c5c57fcc58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf2a960-f12d-42ee-9489-df04d18977b1","keywords":null,"link":"/kkv/20191102_Mar_nem_uzletel_palinkaval_Tiborcz_Istvan","timestamp":"2019. november. 02. 14:37","title":"Már nem üzletel pálinkával Tiborcz István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint ötödével, 1184 forintra nőtt a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére a harmadik negyedévben az egy évvel korábbihoz képest, van olyan település, ahol az átlagos szint az 1600 forintot is meghaladja - derül ki a Trenkwalder és a BDO Magyarország közös közleményéből.","shortLead":"Több mint ötödével, 1184 forintra nőtt a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére...","id":"20191103_Otodevel_nott_egy_ev_alatt_a_fizikai_munkasok_atlagbere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7690dc9-17c2-4158-88dc-821c0f927a0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191103_Otodevel_nott_egy_ev_alatt_a_fizikai_munkasok_atlagbere","timestamp":"2019. november. 03. 08:16","title":"Ötödével nőtt egy év alatt a fizikai munkások átlagbére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc09d4a4-1c5c-4c18-89ad-2b10447530ce","c_author":"HVG","category":"360","description":"Olcsóbb, mint az államvasút, gyorsabb, mint a busz – mi az? A fapados vonat. Ezzel próbálkoznak a németeknél, egyelőre sikerrel. ","shortLead":"Olcsóbb, mint az államvasút, gyorsabb, mint a busz – mi az? A fapados vonat. Ezzel próbálkoznak a németeknél, egyelőre...","id":"201944_lassan_jarj_olcsoer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc09d4a4-1c5c-4c18-89ad-2b10447530ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d70a9134-0213-4a5b-b210-2134ff1e7d74","keywords":null,"link":"/360/201944_lassan_jarj_olcsoer","timestamp":"2019. november. 02. 10:15","title":"Fapados vonatok köthetnek össze minden német nagyvárost ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1017d1-75e0-4d7b-ba4b-0c0e1fa4e0c1","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Ahogy Románia befordul a november 10-i államfőválasztás célegyenesébe, csökken a különbség a jelöltek támogatása között. Az utóbbi napok nyertese a nem sokkal korábban leváltott Viorica Dancila ex-kormányfő, ám az élen még mindig a hivatalban lévő államfő, Klaus Johannis áll. Indul az RMDSZ-elnök Kelemen Hunor is, ő leginkább pártja programját kívánja ismertetni.","shortLead":"Ahogy Románia befordul a november 10-i államfőválasztás célegyenesébe, csökken a különbség a jelöltek támogatása...","id":"20191102_Megsem_lesz_sima_ugy_a_roman_elnokvalasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e1017d1-75e0-4d7b-ba4b-0c0e1fa4e0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd19c5f-65a4-4a26-95a6-77f3e42dd46d","keywords":null,"link":"/vilag/20191102_Megsem_lesz_sima_ugy_a_roman_elnokvalasztas","timestamp":"2019. november. 02. 08:05","title":"Legyőzheti-e a bukott kormányfő az elnököt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a8ce8b-82f1-4974-87ec-f66a805accd2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mintegy húszezren gyűltek össze szombaton a skóciai Glasgowban, hogy Skócia függetlenségéért tüntessenek.","shortLead":"Mintegy húszezren gyűltek össze szombaton a skóciai Glasgowban, hogy Skócia függetlenségéért tüntessenek.","id":"20191103_A_fuggetlensegert_tuntettek_a_skotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1a8ce8b-82f1-4974-87ec-f66a805accd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f3ec499-40e2-4704-a7c2-54065cdf393d","keywords":null,"link":"/vilag/20191103_A_fuggetlensegert_tuntettek_a_skotok","timestamp":"2019. november. 03. 08:38","title":"A függetlenségért tüntettek a skótok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49c1d225-c229-40a8-8bc7-05769feff24a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ujjlenyomat-ellenőrzés ma már szinte kötelező funkció egy telefonon. Néhány órája ilyen újdonsággal bővült a WhatsApp androidos változata is.","shortLead":"Az ujjlenyomat-ellenőrzés ma már szinte kötelező funkció egy telefonon. Néhány órája ilyen újdonsággal bővült...","id":"20191103_whatsapp_ujjlenyomattal_feloldas_uzenetek_elrejtese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49c1d225-c229-40a8-8bc7-05769feff24a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e70931be-2a33-4fb0-a8ac-a0ec88726df1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191103_whatsapp_ujjlenyomattal_feloldas_uzenetek_elrejtese","timestamp":"2019. november. 03. 14:03","title":"Használja a WhatsAppot? Hasznos újdonság érkezett, érdemes bekapcsolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]