[{"available":true,"c_guid":"a6290a32-07d6-47fb-b5ff-0cdb54fd6efc","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A Full HD-nél tizenhatszor nagyobb felbontás igen komoly benyomást kelt a tévénézőben, az viszont más kérdés, hogy az álomszerű első találkozást követően a szürke hétköznapokban mennyi haszna van/lesz a 4K követőjének. ","shortLead":"A Full HD-nél tizenhatszor nagyobb felbontás igen komoly benyomást kelt a tévénézőben, az viszont más kérdés...","id":"20191103_8k_tv_teszt_samsung_q900r_velemenyek_qled_teve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6290a32-07d6-47fb-b5ff-0cdb54fd6efc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b79e4e5-e5b1-4083-b991-d794af616a36","keywords":null,"link":"/tudomany/20191103_8k_tv_teszt_samsung_q900r_velemenyek_qled_teve","timestamp":"2019. november. 03. 17:00","title":"Van értelme 8K tévét venni? Megnéztünk egy itthon is kapható példányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34694a53-5d77-405b-bcbb-150bac733d39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sárik Péter 79 éves édesanyja egy alcsútdobozi ápolási otthonból tűnt el. A zenész a Facebookon is segítséget kért a kereséséhez.","shortLead":"Sárik Péter 79 éves édesanyja egy alcsútdobozi ápolási otthonból tűnt el. A zenész a Facebookon is segítséget kért...","id":"20191104_Holtan_talaltak_meg_a_magyar_zongoramuvesz_edesanyjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34694a53-5d77-405b-bcbb-150bac733d39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac14dd1-14c4-42a2-aa20-c276fc89fa70","keywords":null,"link":"/elet/20191104_Holtan_talaltak_meg_a_magyar_zongoramuvesz_edesanyjat","timestamp":"2019. november. 04. 10:07","title":"Holtan találták meg a magyar zongoraművész édesanyját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88714894-99ed-4371-a322-cc2636bca77e","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Ami nem megy, azt fel kellene adni – ám amiben van valamennyi pénz Hollywoodban, azt nem hagyják veszni. James Cameron pont 35 éves klasszikusa után egy zseniális, szintúgy korszakos jelentőségű második rész, és még három, egyre gyengébb folytatás készült. Meg egy bénácska tévésorozat. A részben Magyarországon forgatott Terminátor: Sötét végzet kedvéért nullázták Az ítélet napja után készült produkciók történéseit, és még Cameron is visszatért a franchise-hoz. Igaz, csak a produceri székbe. Vártuk a csodát, de elmaradt. Kritika. ","shortLead":"Ami nem megy, azt fel kellene adni – ám amiben van valamennyi pénz Hollywoodban, azt nem hagyják veszni. James Cameron...","id":"20191103_Nagyon_akar_az_uj_Terminatorfilm_de_igy_is_egyhelyben_toporog","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88714894-99ed-4371-a322-cc2636bca77e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88eabbf-6182-4043-b11b-864c87fbb3a6","keywords":null,"link":"/kultura/20191103_Nagyon_akar_az_uj_Terminatorfilm_de_igy_is_egyhelyben_toporog","timestamp":"2019. november. 03. 20:00","title":"Nagyon akar az új Terminátor-film, de így is egy helyben toporog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65fbcfa7-b746-4ec8-aa91-c1a84f47700f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igazi novemberi időnk lesz. ","shortLead":"Igazi novemberi időnk lesz. ","id":"20191103_Hidegfronttal_es_esovel_indul_a_het","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65fbcfa7-b746-4ec8-aa91-c1a84f47700f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e932ae-7bea-4cb3-8ef6-8a711d9f95d3","keywords":null,"link":"/itthon/20191103_Hidegfronttal_es_esovel_indul_a_het","timestamp":"2019. november. 03. 15:14","title":"Hidegfronttal és esővel indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"761e35e4-31ed-4f4c-99ea-53cb4c90365d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy nagyjából az i. e. 2000-ből való, rituális célokat szolgáló építmény maradványait fedezte fel egy régész a délnyugat-angliai Deani erdőben.\r

\r

","shortLead":"Egy nagyjából az i. e. 2000-ből való, rituális célokat szolgáló építmény maradványait fedezte fel egy régész...","id":"20191104_anglia_gloucestershire_deani_erdo_ritualis_epitmeny_maradvanyai_lezerszkenner","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=761e35e4-31ed-4f4c-99ea-53cb4c90365d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f4aadc1-5c0b-4a71-a538-9ea573d6bf97","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_anglia_gloucestershire_deani_erdo_ritualis_epitmeny_maradvanyai_lezerszkenner","timestamp":"2019. november. 04. 06:03","title":"Egy 4000 éves, rituális építményt találtak Angliában, miután bevetették a lézerszkennert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ceb17cc-91c3-43f3-a5f9-6183a3f2f27f","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Hogyan lehetséges a gyarapodás a bizonytalanság közepette? Mekkora a szerencse és az innováció szerepe a tartósan jó teljesítményben? Többek között ezekre a kérdésekre is választ ad a neves vezetéstudományi szakértők - Jim Collins és Morten T. Hansen - új könyve. Részlet. ","shortLead":"Hogyan lehetséges a gyarapodás a bizonytalanság közepette? Mekkora a szerencse és az innováció szerepe a tartósan jó...","id":"20191103_Sikerre_vagyik_Ime_5_makacs_tevhit_amit_csak_nehezitene_a_dolgat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ceb17cc-91c3-43f3-a5f9-6183a3f2f27f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea29d921-be85-42fd-833c-4d8c7d14a547","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191103_Sikerre_vagyik_Ime_5_makacs_tevhit_amit_csak_nehezitene_a_dolgat","timestamp":"2019. november. 03. 19:15","title":"Sikerre vágyik? Íme 5 makacs tévhit, ami csak nehezíti a dolgát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3316c44c-2fde-4d42-927b-0fb6eabdc772","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"\"Vasas-drukker\" bolgár horrorkaravánt fogtak a rendőrök, amely egészen a rendőrség Twitter-fiókjáig jutott.","shortLead":"\"Vasas-drukker\" bolgár horrorkaravánt fogtak a rendőrök, amely egészen a rendőrség Twitter-fiókjáig jutott.","id":"20191104_Vasasdrukker_bolgar_horrorkaravant_fogtak_a_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3316c44c-2fde-4d42-927b-0fb6eabdc772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d584f0-82c0-4072-a152-3a117e68141a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191104_Vasasdrukker_bolgar_horrorkaravant_fogtak_a_rendorok","timestamp":"2019. november. 04. 12:31","title":" Ma te leszel alul – írta ki Twitterére a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64d98271-b33a-4509-ad60-b1c9d40b3281","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belvizek táplálták a tavakat, de most nagyon alacsony a belvíz szintje. ","shortLead":"A belvizek táplálták a tavakat, de most nagyon alacsony a belvíz szintje. ","id":"20191104_Teljesen_kiszaradt_tobb_to_Debrecen_kozeleben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64d98271-b33a-4509-ad60-b1c9d40b3281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1957d282-0dfe-48f0-85ae-56d7f4b3bfe6","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_Teljesen_kiszaradt_tobb_to_Debrecen_kozeleben","timestamp":"2019. november. 04. 11:21","title":"Teljesen kiszáradt több tó Debrecen közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]