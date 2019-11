Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85d824f0-c879-44fb-8336-e35ffdfdcbf4","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Bene Krisztián ügyének újratárgyalása ellen tiltakoztak az Alkotmánybíróságnál.","shortLead":"Bene Krisztián ügyének újratárgyalása ellen tiltakoztak az Alkotmánybíróságnál.","id":"20191105_Tobb_szazan_tuntettek_a_lugos_orvos_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85d824f0-c879-44fb-8336-e35ffdfdcbf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aafbc63-8bd6-45a7-93cc-54f8c5220985","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Tobb_szazan_tuntettek_a_lugos_orvos_ugyeben","timestamp":"2019. november. 05. 07:22","title":"Videó: Több százan tüntettek a lúgos orvos ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6668861-d0e4-4d1c-8ae3-b4fc2c96682f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hosszú huzavona után a Fővárosi Önkormányzat fizethet.","shortLead":"Hosszú huzavona után a Fővárosi Önkormányzat fizethet.","id":"20191103_Eltort_a_motoros_gerince_a_razuhant_vastag_agtol_22_millios_karteritest_ker","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6668861-d0e4-4d1c-8ae3-b4fc2c96682f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdcc4000-b8dd-4266-9f4f-d623913697b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191103_Eltort_a_motoros_gerince_a_razuhant_vastag_agtol_22_millios_karteritest_ker","timestamp":"2019. november. 03. 22:08","title":"Eltört a motoros gerince a rázuhant vastag ágtól, 22 milliós kártérítést kér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac664dce-6958-464d-8512-e710ef0dfb39","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nagypál Krisztina rengeteg ruhát, Zsolnay porcelánt és nemzeti színű öltözéket pakol a bőröndjébe, amellyel a Miss World versenyre utazik Londonba. Még nemzeti tánccal is készül.","shortLead":"Nagypál Krisztina rengeteg ruhát, Zsolnay porcelánt és nemzeti színű öltözéket pakol a bőröndjébe, amellyel a Miss...","id":"20191105_Zsolnayporcelanbol_keszult_Szabadsagszoborral_keszul_a_vilagversenyre_Magyarorszag_Szepe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac664dce-6958-464d-8512-e710ef0dfb39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e1734f-f80c-42c8-8af8-ba585f4078f7","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Zsolnayporcelanbol_keszult_Szabadsagszoborral_keszul_a_vilagversenyre_Magyarorszag_Szepe","timestamp":"2019. november. 05. 12:05","title":"Zsolnay porcelánból készült Szabadság-szobor is kerül Magyarország Szépe bőröndjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e91a73-df30-46c7-a08f-1257825dc8f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pénteken a déli órákban Péterrévén, a temető melletti utcában kirabolták Lajkó Félix hegedűművészt.","shortLead":"Pénteken a déli órákban Péterrévén, a temető melletti utcában kirabolták Lajkó Félix hegedűművészt.","id":"20191104_Lajko_Felix_160_millios_hegedu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80e91a73-df30-46c7-a08f-1257825dc8f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db8e6217-7059-4beb-a818-85613f370560","keywords":null,"link":"/elet/20191104_Lajko_Felix_160_millios_hegedu","timestamp":"2019. november. 04. 13:57","title":"Ellopták Lajkó Félix 160 milliós hegedűjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7443ed85-2e93-4c25-b014-341df20b0ec8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hivatali visszaélés miatt, a repülős ügyben.","shortLead":"Hivatali visszaélés miatt, a repülős ügyben.","id":"20191105_vadat_emeltek_demeter_marta_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7443ed85-2e93-4c25-b014-341df20b0ec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3303f7a7-15c1-49d6-8390-781f4dc823cf","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_vadat_emeltek_demeter_marta_ellen","timestamp":"2019. november. 05. 11:13","title":"Vádat emeltek Demeter Márta ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79cd825f-834c-46d0-9195-3549ef84b857","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Volt idő, mikor minden filmben ő forgatott, most más van a soron, de őt ez egyáltalán nem zavarja: már nincs benne az a vágy, hogy mindenképpen bebizonyítsa magáról, hogy ő valaki. Jótékonysági előadásokkal járja az országot. Saját produkcióban jegyzett színházi one man show-ja, a Hogyan értsük félre a nőket? az együttélés szépségeit és nehézségeit taglalja. Filmterveket, rendezői ambíciókat dédelget magában, és ingyen készít fel hátrányos helyzetű fiatalokat a színészképzős felvételire. Csányi Sándorral beszélgettünk. ","shortLead":"Volt idő, mikor minden filmben ő forgatott, most más van a soron, de őt ez egyáltalán nem zavarja: már nincs benne...","id":"20191104_Csanyi_Sandor_Minden_szempontbol_jobb_a_sajat_utamat_jarni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79cd825f-834c-46d0-9195-3549ef84b857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc97421-cfe1-4c9c-86ce-740865be5767","keywords":null,"link":"/kultura/20191104_Csanyi_Sandor_Minden_szempontbol_jobb_a_sajat_utamat_jarni","timestamp":"2019. november. 04. 15:05","title":"Csányi Sándor: Szerintem a férfi egy fantasztikus találmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84c2cd54-b212-47d9-92c3-d95410a508dc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az igazsághoz hozzátartozik, hogy irodaházukat eddig is így hívták, most a cég is felvette a nevét. A háttérben feltűnnek azerbajdzsáni politikusok és Orbán Viktor egyik tanácsadója is. ","shortLead":"Az igazsághoz hozzátartozik, hogy irodaházukat eddig is így hívták, most a cég is felvette a nevét. A háttérben...","id":"201944_momentum_irodahaz_azeri_kapcsolatok_acsorsz_utcaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84c2cd54-b212-47d9-92c3-d95410a508dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f8a5fd-8edb-43a2-8a4e-3003fdcc5adf","keywords":null,"link":"/360/201944_momentum_irodahaz_azeri_kapcsolatok_acsorsz_utcaban","timestamp":"2019. november. 05. 14:00","title":"Ellenzéki pártéhoz hasonló nevet adtak cégüknek kormányközeli üzletemberek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d7e0c6-b678-49d3-abc4-3f9dbcca7b12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos azt kéri a parlament ellenzéki képviselőitől, hogy hagyják el az üléstermet, amikor Polt Péterről és Handó Tündéről fognak szavazni.","shortLead":"Hadházy Ákos azt kéri a parlament ellenzéki képviselőitől, hogy hagyják el az üléstermet, amikor Polt Péterről és Handó...","id":"20191104_Hadhazy_az_ellenzeknek_Ne_alljak_vegig_Polt_eskutetelet_vonuljanak_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4d7e0c6-b678-49d3-abc4-3f9dbcca7b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b21eb13d-5a69-4b25-bc43-317b60b169fb","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_Hadhazy_az_ellenzeknek_Ne_alljak_vegig_Polt_eskutetelet_vonuljanak_ki","timestamp":"2019. november. 04. 11:40","title":"Hadházy az ellenzéknek: Ne állják végig Polt eskütételét, vonuljanak ki!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]