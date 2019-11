Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85b6c7dd-8410-45f7-b7b3-211abdcf6fbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft jó ideje dolgozik már azon, hogy megújítsa Edge böngészőjét, ami a jelek szerint új logót is kap majd.","shortLead":"A Microsoft jó ideje dolgozik már azon, hogy megújítsa Edge böngészőjét, ami a jelek szerint új logót is kap majd.","id":"20191104_microsoft_edge_chromium_bongeszo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85b6c7dd-8410-45f7-b7b3-211abdcf6fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14a260fc-9cc5-4d0a-b714-e4a556f05c61","keywords":null,"link":"/tudomany/20191104_microsoft_edge_chromium_bongeszo","timestamp":"2019. november. 04. 13:03","title":"Megmutatta a Microsoft, milyen logót kap az új böngészője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4579f6c6-bd0c-4d7d-9339-639a44ed15c0","c_author":"Csányi Nikolett","category":"360","description":"Elektromos autók akkumulátorainak gyártásához bővíti üzemét a Samsung Gödön. Ehhez 25 hektár erdőt már kiirtottak, a település egyes részein a zajnál már csak az lakók elégedetlensége nagyobb. Helyszíni videóriport az épülő akkumulátorgyárról.","shortLead":"Elektromos autók akkumulátorainak gyártásához bővíti üzemét a Samsung Gödön. Ehhez 25 hektár erdőt már kiirtottak...","id":"20191105_Ez_a_vicc_kategoria__menekulnenek_a_godiek_a_Samsung_miatt_a_varosbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4579f6c6-bd0c-4d7d-9339-639a44ed15c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d1d6e8-d4e3-4c2a-9897-bbcc3dc705ab","keywords":null,"link":"/360/20191105_Ez_a_vicc_kategoria__menekulnenek_a_godiek_a_Samsung_miatt_a_varosbol","timestamp":"2019. november. 05. 06:32","title":"\"Ez a vicc kategória\" – menekülnének a városból a gödiek a Samsung miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f61bea-8ccc-4a4d-aa7a-f2fc42ed343c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök 24 órán belül elfogták őket.","shortLead":"A rendőrök 24 órán belül elfogták őket.","id":"20191105_Halalra_vert_egy_85_eves_asszonyt_harom_szalonnai_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0f61bea-8ccc-4a4d-aa7a-f2fc42ed343c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb79453-485d-41a6-9fd4-209ffc07d442","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Halalra_vert_egy_85_eves_asszonyt_harom_szalonnai_ferfi","timestamp":"2019. november. 05. 21:10","title":"Halálra vert egy 85 éves asszonyt három szalonnai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952c37ca-c318-4d73-9080-67236812020e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közép-európai agrárbárók támogatásairól szóló cikk okozott vihart Brüsszelben.","shortLead":"A közép-európai agrárbárók támogatásairól szóló cikk okozott vihart Brüsszelben.","id":"20191105_Cafolja_az_Europai_Bizottsag_a_New_York_Times_allitasait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=952c37ca-c318-4d73-9080-67236812020e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67612b64-afba-4de1-92e5-0459ae0112e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191105_Cafolja_az_Europai_Bizottsag_a_New_York_Times_allitasait","timestamp":"2019. november. 05. 06:10","title":"Cáfolja az Európai Bizottság a New York Times állításait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296f6a0b-34c8-498b-acac-60849ba24b94","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az Országos Bírósági Hivatal elnöke volt, most 12 évre alkotmánybíró lesz. Handóból fideszes szavazatokkal lett Ab-tag.","shortLead":"Az Országos Bírósági Hivatal elnöke volt, most 12 évre alkotmánybíró lesz. Handóból fideszes szavazatokkal lett Ab-tag.","id":"20191104_Alkotmanybirova_valasztotta_Hando_Tundet_a_Fideszketharmad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=296f6a0b-34c8-498b-acac-60849ba24b94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb882f00-0689-454f-930c-3a90371d7175","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_Alkotmanybirova_valasztotta_Hando_Tundet_a_Fideszketharmad","timestamp":"2019. november. 04. 18:34","title":"Alkotmánybíróvá választotta Handó Tündét a Fidesz-kétharmad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8416236-8ac6-4eee-aad5-bf8e105b6720","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai lap a hét végén hosszú cikkben foglalkozott az európai agrártámogatások útjával, de többször is falakba ütköztek a kutatás során. ","shortLead":"Az amerikai lap a hét végén hosszú cikkben foglalkozott az európai agrártámogatások útjával, de többször is falakba...","id":"20191104_Nem_mert_nyilatkozni_egy_magyar_kutato_a_New_York_Timesnak_amikor_kiderult_mirol_irnak_cikket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8416236-8ac6-4eee-aad5-bf8e105b6720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44537929-ee20-4d8c-92bb-4e4618908fd1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191104_Nem_mert_nyilatkozni_egy_magyar_kutato_a_New_York_Timesnak_amikor_kiderult_mirol_irnak_cikket","timestamp":"2019. november. 04. 12:13","title":"Nem mert nyilatkozni egy magyar kutató a New York Timesnak, amikor kiderült, miről írnak cikket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc9607c-ff63-4b8a-a0a1-cfe851f0b415","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bővítik a szolgáltatásokat is, lesz fedett kültéri medence és szauna is, ígéri a II. kerület új polgármestere.","shortLead":"Bővítik a szolgáltatásokat is, lesz fedett kültéri medence és szauna is, ígéri a II. kerület új polgármestere.","id":"20191105_Jegyarcsokkentes_lesz_az_arrekorder_budai_uszodaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bc9607c-ff63-4b8a-a0a1-cfe851f0b415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022322a7-7c95-428e-8e9e-84f75a9eee7e","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Jegyarcsokkentes_lesz_az_arrekorder_budai_uszodaban","timestamp":"2019. november. 05. 08:42","title":"Jegyárcsökkentés lesz az árrekorder budai uszodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0716b561-cda4-4ba3-9128-d598f3f763e5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Két év alatt megháromszorozódott az ukrán, szerb és vietnámi vendégmunkások száma Magyarországon. De majdnem kétezren dolgoznak Indiából is.\r

\r

","shortLead":"Két év alatt megháromszorozódott az ukrán, szerb és vietnámi vendégmunkások száma Magyarországon. De majdnem kétezren...","id":"20191105_Magyarorszag_a_vendegmunkasok_paradicsoma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0716b561-cda4-4ba3-9128-d598f3f763e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5120a5a8-878a-4282-9ed8-0ae4f0ec1cfb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191105_Magyarorszag_a_vendegmunkasok_paradicsoma","timestamp":"2019. november. 05. 05:23","title":"Magyarország, a vendégmunkások paradicsoma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]