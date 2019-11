Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cdef0f19-234b-441b-84d1-7b866f8056b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sára Botond egy új feladattal indokolta, hogy miért nem lesz önkormányzati képviselő, de nem részletezte, hogy mi az. ","shortLead":"Sára Botond egy új feladattal indokolta, hogy miért nem lesz önkormányzati képviselő, de nem részletezte, hogy mi az. ","id":"20191107_Nem_ul_be_a_kozgyulesbe_a_bukott_jozsefvarosi_fideszes_polgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdef0f19-234b-441b-84d1-7b866f8056b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf14dc2-ad01-4bea-9c23-b03744e2f4cf","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Nem_ul_be_a_kozgyulesbe_a_bukott_jozsefvarosi_fideszes_polgarmester","timestamp":"2019. november. 07. 08:18","title":"Nem ül be a közgyűlésbe a bukott józsefvárosi fideszes polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdc5b376-d4ec-4a3a-9d6c-ddfb90f04362","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Baranyi Krisztina megszólalt a bizottsági helyének elmaradásáról. Szerinte a főpolgármestert kötelező támogatni, de szeretne vele beszélni.","shortLead":"Baranyi Krisztina megszólalt a bizottsági helyének elmaradásáról. Szerinte a főpolgármestert kötelező támogatni, de...","id":"20191105_baranyi_krisztina_karacsony_gergely_fovarosi_kozgyules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdc5b376-d4ec-4a3a-9d6c-ddfb90f04362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b87de70-eb29-4829-a764-a6206e767c7c","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_baranyi_krisztina_karacsony_gergely_fovarosi_kozgyules","timestamp":"2019. november. 05. 16:05","title":"Baranyi Krisztina beszélni szeretne Karácsony Gergellyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdee763f-60d4-46be-aa3d-0c2c44c73d92","c_author":"Tálas Andrea","category":"360","description":"Úgy volt, hogy október utolsó napján az Egyesült Királyság szakít az EU-val, ám helyette decemberben négy éven belül a harmadik parlamenti választást tartja. A tét most is az, mint két éve: mi lesz a Brexittel.","shortLead":"Úgy volt, hogy október utolsó napján az Egyesült Királyság szakít az EU-val, ám helyette decemberben négy éven belül...","id":"201945__brexitvalasztas__hazardirozas__kusza_helyzet__a_nep_szavazhat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdee763f-60d4-46be-aa3d-0c2c44c73d92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb37c84-1397-4f64-a05c-ac06b53277cc","keywords":null,"link":"/360/201945__brexitvalasztas__hazardirozas__kusza_helyzet__a_nep_szavazhat","timestamp":"2019. november. 06. 19:00","title":"Népszavazással felérő választás jön a briteknél, de helyzet ennél is kuszább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6257449b-e314-4cf1-827a-b18e0e74dc8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezért fordulhatott elő az, hogy a múlt héten egy civil ruhás rendőr megakadályozta, hogy egy férfi középső ujját mutassa fel az orosz elnöknek.","shortLead":"Ezért fordulhatott elő az, hogy a múlt héten egy civil ruhás rendőr megakadályozta, hogy egy férfi középső ujját...","id":"20191107_Putyin_es_Erdogan_meltosagat_is_megvedi_a_TEK","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6257449b-e314-4cf1-827a-b18e0e74dc8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53cdcbfc-3c17-4600-8d4f-8be36b2b9f39","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Putyin_es_Erdogan_meltosagat_is_megvedi_a_TEK","timestamp":"2019. november. 07. 08:15","title":"Putyin és Erdogan méltóságát is megvédi a TEK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2881b092-eef8-412b-ae63-d286bc031668","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyszínre mentők is érkeztek.","shortLead":"A helyszínre mentők is érkeztek.","id":"20191107_Elgazolt_egy_embert_a_HEV_Kistarcsan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2881b092-eef8-412b-ae63-d286bc031668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c503b17e-ee3d-499e-8f94-7abe2fba61e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191107_Elgazolt_egy_embert_a_HEV_Kistarcsan","timestamp":"2019. november. 07. 07:57","title":"Elgázolt egy embert a HÉV Kistarcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b681406-72f4-4007-8481-52438c6dc67b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borkai lemondása után megszólalt a botrányt kirobbantó „Ördög ügyvédje” is.","shortLead":"Borkai lemondása után megszólalt a botrányt kirobbantó „Ördög ügyvédje” is.","id":"20191106_Az_Ordog_ugyvedje_uzent_a_tavozo_Borkainak_Megprobald_eltuntetni_a_lopasaid_nyomait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b681406-72f4-4007-8481-52438c6dc67b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb49a14b-a361-45fb-bf01-f81208970f3e","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Az_Ordog_ugyvedje_uzent_a_tavozo_Borkainak_Megprobald_eltuntetni_a_lopasaid_nyomait","timestamp":"2019. november. 06. 11:35","title":"Az „Ördög ügyvédje” üzent a távozó Borkainak: Megpróbálod eltüntetni a lopásaid nyomait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f54d37-7b24-4546-8643-4d2c2a7ed512","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gésanegyed látogatói képtelenek voltak rendesen viselkedni.","shortLead":"A gésanegyed látogatói képtelenek voltak rendesen viselkedni.","id":"20191105_Turistaszennyezes_miatt_tiltottak_be_a_gesas_szelfiket_Kiotoban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14f54d37-7b24-4546-8643-4d2c2a7ed512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b81c995-9ea3-4459-9e78-4345bb1104cd","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Turistaszennyezes_miatt_tiltottak_be_a_gesas_szelfiket_Kiotoban","timestamp":"2019. november. 05. 11:45","title":"A turistaszennyezés miatt tiltották be a gésás szelfiket Kiotóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9663bb93-6a8d-4edb-91fd-f258db4ddcf9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre durvább a munkaerőhiány az alacsony bérek és a kivándorlás miatt.","shortLead":"Egyre durvább a munkaerőhiány az alacsony bérek és a kivándorlás miatt.","id":"20191106_Evente_50_ezerrel_tobb_dolgozo_hianyzik_a_magyar_gazdasagbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9663bb93-6a8d-4edb-91fd-f258db4ddcf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"859db59a-04b8-4dc3-bc67-9e508c6192a2","keywords":null,"link":"/kkv/20191106_Evente_50_ezerrel_tobb_dolgozo_hianyzik_a_magyar_gazdasagbol","timestamp":"2019. november. 06. 11:35","title":"Évente 50 ezerrel több dolgozó hiányzik a magyar gazdaságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]