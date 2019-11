Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e0190c0-d06d-4507-afcc-b31e16dd8170","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A Kormányinfón is szóba került Győr és lemondó, botrányba keveredett polgármestere, Borkai Zsolt.","shortLead":"A Kormányinfón is szóba került Győr és lemondó, botrányba keveredett polgármestere, Borkai Zsolt.","id":"20191107_A_kormany_uzent_azoknak_akik_Borkaira_szavaztak_Jol_tettek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e0190c0-d06d-4507-afcc-b31e16dd8170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06067ea-41f2-494c-9483-97edf30b3404","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_A_kormany_uzent_azoknak_akik_Borkaira_szavaztak_Jol_tettek","timestamp":"2019. november. 07. 13:17","title":"A kormány üzent azoknak, akik Borkaira szavaztak: Jól tették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f589852e-021a-4f69-9d6d-0bddc7cadc9a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ fegyverpiaca, és azon belül különösen a közép-európai növekszik, könnyen lehet, hogy tényleg jó ötlet volt a kormánytól, hogy megvett egy osztrák fegyvergyártót. Az üzletet aligha Bécs jóváhagyása nélkül ütötték nyélbe, a Fidesz az utóbbi években láthatóan Nyugat felé fordul ezen a területen. Konkrét érvekkel és számokkal azért adósak maradtak.","shortLead":"A világ fegyverpiaca, és azon belül különösen a közép-európai növekszik, könnyen lehet, hogy tényleg jó ötlet volt...","id":"20191106_allami_fegyvergyar_hirtenberger_defence_systems","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f589852e-021a-4f69-9d6d-0bddc7cadc9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa5712a-60ec-40a1-8173-1b8b111bbe88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191106_allami_fegyvergyar_hirtenberger_defence_systems","timestamp":"2019. november. 06. 06:30","title":"A kormány új fegyvergyára mellett is vannak érvek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0104def0-0200-49a4-b57f-ce38aaa21730","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ki kell adnia a Belügyminisztériumnak a Társaság a Szabadságjogokért és a Political Capital által igényelt lakcím-nyilvántartási adatokat, miután a TASZ pert nyert a BM ellen. Így kiderülhet, hogy történtek-e visszaélésszerű lakcímbejelentések a tavalyi országgyűlési választás előtt.","shortLead":"Ki kell adnia a Belügyminisztériumnak a Társaság a Szabadságjogokért és a Political Capital által igényelt...","id":"20191106_Nyilvanossagra_kell_hozni_hogy_hol_jelentek_meg_tomegevel_uj_szavazok_a_valasztas_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0104def0-0200-49a4-b57f-ce38aaa21730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79dd76c0-f195-4ca8-a6e8-b020fd4826b7","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Nyilvanossagra_kell_hozni_hogy_hol_jelentek_meg_tomegevel_uj_szavazok_a_valasztas_elott","timestamp":"2019. november. 06. 11:21","title":"Nyilvánosságra kell hozni, hogy hol jelentek meg tömegével új szavazók a választás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174ec9df-5e36-4f18-8e9b-570681e7e745","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kompresszoros V8-as, egy kis ültetés és hatalmas kerekek. Egy biztos: a füsttől alig lehet majd látni.","shortLead":"Kompresszoros V8-as, egy kis ültetés és hatalmas kerekek. Egy biztos: a füsttől alig lehet majd látni.","id":"20191105_Itt_egy_amerikai_pickup_ami_mellett_a_tobbi_csak_jatekauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=174ec9df-5e36-4f18-8e9b-570681e7e745&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfce46fa-5b56-4698-bdc2-12f4affd75c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20191105_Itt_egy_amerikai_pickup_ami_mellett_a_tobbi_csak_jatekauto","timestamp":"2019. november. 05. 18:45","title":"Itt a Shelby új pickupja, ami mellett a többi platós csak játékautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056c5822-bf47-4f4a-9a47-02881facdf9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester-helyettes szerint a ferencvárosi polgármesternek jár bizottsági hely.","shortLead":"A főpolgármester-helyettes szerint a ferencvárosi polgármesternek jár bizottsági hely.","id":"20191105_gy_nemeth_erzsebet_baranyi_krisztina_fovarosi_kozgyules_bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=056c5822-bf47-4f4a-9a47-02881facdf9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdbb2de8-f992-4a15-a683-dd8f046ca119","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_gy_nemeth_erzsebet_baranyi_krisztina_fovarosi_kozgyules_bizottsag","timestamp":"2019. november. 05. 18:14","title":"Gy. Németh Erzsébet elmondta, miért nem kapott bizottsági helyet Baranyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7640d76d-c1b0-419f-bea7-28d4af153ea1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Az ellenzék reménye lett volna az Európai Tanács leköszönő elnöke. ","shortLead":"Az ellenzék reménye lett volna az Európai Tanács leköszönő elnöke. ","id":"20191106_Tusk_nem_indul_az_elnokvalasztason_Lengyelorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7640d76d-c1b0-419f-bea7-28d4af153ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d09f4c26-81d4-4c0b-a81f-c846edbefa1e","keywords":null,"link":"/vilag/20191106_Tusk_nem_indul_az_elnokvalasztason_Lengyelorszagban","timestamp":"2019. november. 06. 14:35","title":"Tusk nem indul az elnökválasztáson Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c8c5e35-c68f-4921-b37d-815619b478b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borkai Zsolttól vagy bárki mástól kérdezni tilos.","shortLead":"Borkai Zsolttól vagy bárki mástól kérdezni tilos.","id":"20191107_A_II_emeleti_karzatra_tereltek_a_sajtot_Gyorben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c8c5e35-c68f-4921-b37d-815619b478b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"121e9b65-71dd-4ca8-aa8c-348d1395537b","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_A_II_emeleti_karzatra_tereltek_a_sajtot_Gyorben","timestamp":"2019. november. 07. 14:28","title":"Emeleti karzatra terelték a sajtót a győri közgyűlés megalakulásakor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69abc7f9-ca3e-46b9-bd4c-c10d645465cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Innováció Házának is otthont adna a város, ha Budapestnek nem kell.","shortLead":"A Magyar Innováció Házának is otthont adna a város, ha Budapestnek nem kell.","id":"20191107_debrecen_atletika_vb_magyar_innovacio_haza_kozgyules_papp_laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69abc7f9-ca3e-46b9-bd4c-c10d645465cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c76b7ba4-c139-4250-a8b8-1664982db040","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_debrecen_atletika_vb_magyar_innovacio_haza_kozgyules_papp_laszlo","timestamp":"2019. november. 07. 14:19","title":"Debrecen lecsapna az atlétikai vb-re ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]