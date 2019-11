Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely a főpolgármesterrel való tárgyalásokról tájékoztat, illetve a középfokú nyelvvizsgával kapcsolatos visszakozásról is beszél. Változik a közbeszerzési törvény. Fekete-Győr András román ügynök. Debrecen nem lesz új magyar főváros. A kórházak finanszírozásában rendszerhiba van – mondja a Miniszterelnökséget vezető miniszter 9 év Fidesz-kormányzás után. ","shortLead":"Gulyás Gergely a főpolgármesterrel való tárgyalásokról tájékoztat, illetve a középfokú nyelvvizsgával kapcsolatos...","id":"20191107_Kormanyinfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"113cf246-b1f2-4e6b-8a14-9fa492f873ce","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Kormanyinfo","timestamp":"2019. november. 07. 10:52","title":"Kormányinfó: Fekete-Győr András román ügynök ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b8ecc4-d0cd-49ef-aa6e-070d98f11962","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint egy szelfivideó alapján azonosítaná a felhasználókat a Facebook.","shortLead":"A tervek szerint egy szelfivideó alapján azonosítaná a felhasználókat a Facebook.","id":"20191105_facebook_arcfelismeres_jane_manchun_wong","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3b8ecc4-d0cd-49ef-aa6e-070d98f11962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6a363a-5df7-429b-98c7-06f6e62e5117","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_facebook_arcfelismeres_jane_manchun_wong","timestamp":"2019. november. 05. 19:03","title":"Arcfelismerő technológiát tesztel a Facebook a felhasználók azonosításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"November 13-án Washingtonba látogat Recep Tayyip Erdogan török államfő, akkor fogadja Donald Trump.","shortLead":"November 13-án Washingtonba látogat Recep Tayyip Erdogan török államfő, akkor fogadja Donald Trump.","id":"20191107_recep_tayyip_erdogan_donald_trump_washington_meghivas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89efb6b7-6bbb-4e09-93f0-640e908d258c","keywords":null,"link":"/vilag/20191107_recep_tayyip_erdogan_donald_trump_washington_meghivas","timestamp":"2019. november. 07. 11:40","title":"Erdogan a jövő héten találkozik Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89660b6b-cc57-423a-ad37-ce56e3ad049d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A környékbeli üzemek járnak jól.","shortLead":"A környékbeli üzemek járnak jól.","id":"20191107_Milliardokat_fizet_a_kormany_hogy_jovore_is_legyen_hol_dolgozniuk_az_Electrolux_kirugott_munkasainak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89660b6b-cc57-423a-ad37-ce56e3ad049d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7afc644-ed12-4203-af7f-6deef1be1341","keywords":null,"link":"/kkv/20191107_Milliardokat_fizet_a_kormany_hogy_jovore_is_legyen_hol_dolgozniuk_az_Electrolux_kirugott_munkasainak","timestamp":"2019. november. 07. 11:34","title":"Milliárdokat fizet a kormány, hogy jövőre is legyen hol dolgozniuk az Electrolux kirúgott munkásainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adef9b1a-11e1-4a8b-95b8-9234c75a913b","c_author":"HVG","category":"360","description":"17. Olasz Filmfesztivál kínálatában mindenki találhat kedvére valót.","shortLead":"17. Olasz Filmfesztivál kínálatában mindenki találhat kedvére valót.","id":"201945_film__ahallgatas_torvenye_17_olasz_filmfesztival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adef9b1a-11e1-4a8b-95b8-9234c75a913b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"299f3681-fbdf-418c-a37f-47a45d20d514","keywords":null,"link":"/360/201945_film__ahallgatas_torvenye_17_olasz_filmfesztival","timestamp":"2019. november. 07. 12:00","title":"Oscar-nevezett és a Berlinalén díjnyertes olasz filmek Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e454743a-1336-444a-8991-49f494804bb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érkezett egy újabb csúcskategóriás eszköz, így természetes, hogy az iFixit csapata azonnal szét is szedte, hogy informálódjon a javíthatóságáról. Lesújtó eredmény született.","shortLead":"Érkezett egy újabb csúcskategóriás eszköz, így természetes, hogy az iFixit csapata azonnal szét is szedte...","id":"20191106_ifixit_teardown_apple_airpods_pro_fulhallgato_javithatosag_nulla_pont_szerviz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e454743a-1336-444a-8991-49f494804bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2d4afc2-3db5-4f1f-92c8-5697f897a813","keywords":null,"link":"/tudomany/20191106_ifixit_teardown_apple_airpods_pro_fulhallgato_javithatosag_nulla_pont_szerviz","timestamp":"2019. november. 06. 10:03","title":"Javítani az AirPods Prót? Ezt azonnal felejtse el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181e2781-3f9c-4ecc-8683-7d01a1492bb0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A házelnök sosem űzött gúnyt Orbán módjára az ellenzéki képviselőkből, inkább az apokalipszis lovasait látta bennük. Az október 13-i Fidesz-csalódás után ezért Kövér az, aki habozás nélkül harcba hívhatja a kormánypárt szimpatizánsait. HVG lapajánló.","shortLead":"A házelnök sosem űzött gúnyt Orbán módjára az ellenzéki képviselőkből, inkább az apokalipszis lovasait látta bennük...","id":"20191106_Kover_harcba_hivhatja_a_Fidesz_hiveit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=181e2781-3f9c-4ecc-8683-7d01a1492bb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d1c05b2-1796-4d1b-b9f9-7d8d7c4e6b9a","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Kover_harcba_hivhatja_a_Fidesz_hiveit","timestamp":"2019. november. 06. 13:23","title":"Kövér harcba hívhatja a Fidesz híveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"gazdasag","description":"A kormány nem nagyon hangoztatja, hogy lakhatási válság lenne Magyarországon, hogy kevés a fővárosi zöldfelület, illetve a tömeges kivándorlást sem részletezi túl, ehhez képest az Országos Urbanisztikai Konferencián egy helyettes államtitkár és az MNB főosztályvezetője is részletesen beszélt ezekről a problémákról. ","shortLead":"A kormány nem nagyon hangoztatja, hogy lakhatási válság lenne Magyarországon, hogy kevés a fővárosi zöldfelület...","id":"20191107_Elvandorlas_magas_arak_keves_zold__oszinte_hangok_egy_kormanyzati_szereplotol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e9c407a-1784-4788-a80d-a2ad24adbcca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17d66f0-74f4-4088-ab38-926d4bc3b373","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191107_Elvandorlas_magas_arak_keves_zold__oszinte_hangok_egy_kormanyzati_szereplotol","timestamp":"2019. november. 07. 06:13","title":"Magas árak, kevés zöld – őszintén beszélt a budapesti gondokról a kormány és az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]