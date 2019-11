Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d98429e-73b2-45ff-ad5b-209faa2ec435","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Legalább öt amerikai állampolgár – egy anya és négy gyermeke – vesztette életét egy észak-mexikói rajtaütésben. Helyi források szerint a gyilkosságokat a helyi kábítószer-maffia emberei követték el, talán tévedésből.","shortLead":"Legalább öt amerikai állampolgár – egy anya és négy gyermeke – vesztette életét egy észak-mexikói rajtaütésben. Helyi...","id":"20191105_Tevedesbol_olhettek_mormon_gyerekeket_a_mexikoi_drogcsempeszek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d98429e-73b2-45ff-ad5b-209faa2ec435&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e0ff2ed-9b0b-4dae-a749-2fa6a93d70ee","keywords":null,"link":"/vilag/20191105_Tevedesbol_olhettek_mormon_gyerekeket_a_mexikoi_drogcsempeszek","timestamp":"2019. november. 05. 13:13","title":"Tévedésből ölhettek mormon gyerekeket a mexikói drogcsempészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Komoly dugó alakult ki.","shortLead":"Komoly dugó alakult ki.","id":"20191106_Ket_auto_karambolozott_a_Soroksari_uton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3336b177-c299-4a4b-bcbf-97c2c785a665","keywords":null,"link":"/cegauto/20191106_Ket_auto_karambolozott_a_Soroksari_uton","timestamp":"2019. november. 06. 11:05","title":"Két autó karambolozott a Soroksári úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845f657b-63b4-4521-820a-7ae2858e69d3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Energiaipari cégek és autógyárak állnak a HVG Top 500 listájának élén.","shortLead":"Energiaipari cégek és autógyárak állnak a HVG Top 500 listájának élén.","id":"20191106_top_500_arbevetel_mol_audi_mvm_mercedes_flextronics","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=845f657b-63b4-4521-820a-7ae2858e69d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b26bcc9-0218-4c90-b780-8e47b85fde93","keywords":null,"link":"/kkv/20191106_top_500_arbevetel_mol_audi_mvm_mercedes_flextronics","timestamp":"2019. november. 06. 12:19","title":"Elkészült az 500 legnagyobb magyar cég listája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae3e77-d058-4b33-a919-d04cd5bfe1df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó kupé és roadster változatban gyártott sportkocsijából kihagyták a Quattro hajtást. ","shortLead":"A négykarikás német gyártó kupé és roadster változatban gyártott sportkocsijából kihagyták a Quattro hajtást. ","id":"20191107_sikerrecept_csak_hatul_hajt_konnyebb_es_olcsobb_az_uj_audi_r8","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae3e77-d058-4b33-a919-d04cd5bfe1df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d9f633-b11a-46cc-85a6-7cdf7b99a496","keywords":null,"link":"/cegauto/20191107_sikerrecept_csak_hatul_hajt_konnyebb_es_olcsobb_az_uj_audi_r8","timestamp":"2019. november. 07. 11:21","title":"Sikerrecept: csak hátul hajt, könnyebb és olcsóbb az új Audi R8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdc5b376-d4ec-4a3a-9d6c-ddfb90f04362","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Baranyi Krisztina megszólalt a bizottsági helyének elmaradásáról. Szerinte a főpolgármestert kötelező támogatni, de szeretne vele beszélni.","shortLead":"Baranyi Krisztina megszólalt a bizottsági helyének elmaradásáról. Szerinte a főpolgármestert kötelező támogatni, de...","id":"20191105_baranyi_krisztina_karacsony_gergely_fovarosi_kozgyules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdc5b376-d4ec-4a3a-9d6c-ddfb90f04362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b87de70-eb29-4829-a764-a6206e767c7c","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_baranyi_krisztina_karacsony_gergely_fovarosi_kozgyules","timestamp":"2019. november. 05. 16:05","title":"Baranyi Krisztina beszélni szeretne Karácsony Gergellyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9df4209b-d0d3-419c-ae16-d0e0876acc3b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Meggyőző bizonyítékokat talált egy japán kutatócsoport, hogy a rizsültetvényeken használt neonikotinoidos rovarirtók miatt pusztulhatott el két halászat halállománya.","shortLead":"Meggyőző bizonyítékokat talált egy japán kutatócsoport, hogy a rizsültetvényeken használt neonikotinoidos rovarirtók...","id":"20191105_japan_rizsfoldek_neonikotinoidos_rovatirto_halpusztulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9df4209b-d0d3-419c-ae16-d0e0876acc3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33bdc7a1-de32-458d-8e22-1085d195b485","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_japan_rizsfoldek_neonikotinoidos_rovatirto_halpusztulas","timestamp":"2019. november. 05. 21:03","title":"Csak a kártevőket akarták kiirtani a japánok a rizsföldeken, de rossz vége lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8432078c-f4d0-4179-b812-11e1a1dab537","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megkezdődött a gyártó első igazi villanyautójának sorozatgyártása, az ID.3 hamarosan a kereskedésekbe is megérkezik.","shortLead":"Megkezdődött a gyártó első igazi villanyautójának sorozatgyártása, az ID.3 hamarosan a kereskedésekbe is megérkezik.","id":"20191107_zwickauban_trabant_helyett_mar_a_legmodernebb_elektromos_vw_keszul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8432078c-f4d0-4179-b812-11e1a1dab537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d00a4c4a-ad5f-460e-b373-fef55686cf9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191107_zwickauban_trabant_helyett_mar_a_legmodernebb_elektromos_vw_keszul","timestamp":"2019. november. 07. 07:59","title":"Zwickauban Trabant helyett már a legmodernebb elektromos VW készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d14d6589-3ff0-4557-8ce0-0749a25192b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borkai Zsolt mellett a Fidesz romlottságának szimbóluma a most újraválasztott legfőbb ügyész – írja a Momentum Mozgalom elnöke, aki gengszternek nevezte Polt Pétert.","shortLead":"Borkai Zsolt mellett a Fidesz romlottságának szimbóluma a most újraválasztott legfőbb ügyész – írja a Momentum Mozgalom...","id":"20191105_polt_peter_fekete_gyor_andras_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d14d6589-3ff0-4557-8ce0-0749a25192b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"391fb483-4e9c-4199-97d5-5217ebb3ebe2","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_polt_peter_fekete_gyor_andras_","timestamp":"2019. november. 05. 13:36","title":"Börtönnel fenyegeti Polt Pétert, \"a milliomos gengsztert\" Fekete-Győr András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]