Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27fd814b-e979-4464-b3ed-50b580a360e5","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A legendás japán játéktervező, Kodzsima Hideo nevéhez számos remekmű fűződik, de egyik sem emelkedik ki annyira, mint a most megjelent Death Stranding. A 2016 óta készülő játék olyan lett, amilyennek az első előzetesek alapján tűnt: szürreális, sokszor érthetetlen és semmihez nem fogható.","shortLead":"A legendás japán játéktervező, Kodzsima Hideo nevéhez számos remekmű fűződik, de egyik sem emelkedik ki annyira, mint...","id":"20191108_death_stranding_ps4_teszt_kritika_hideo_kojima","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27fd814b-e979-4464-b3ed-50b580a360e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3727d86e-af1f-4cc6-86e3-db431fb10b28","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_death_stranding_ps4_teszt_kritika_hideo_kojima","timestamp":"2019. november. 08. 14:30","title":"Az év legjobban várt játéka nem is játék, hanem egy kérdezz-felelek, rengeteg futással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"324ed692-d6a3-45d4-8c96-7445cfc9d67f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Vizsgálatot indított szerdán a párizsi ügyészség Christophe Ruggia francia filmrendező ellen, aki a színésznő állítása szerint 12 és 15 éves kora között rendszeresen zaklatta szexuálisan.","shortLead":"Vizsgálatot indított szerdán a párizsi ügyészség Christophe Ruggia francia filmrendező ellen, aki a színésznő állítása...","id":"20191106_christophe_ruggia_adele_haenel_franciaorszag_szexualis_zaklatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=324ed692-d6a3-45d4-8c96-7445cfc9d67f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2cc6331-084c-4a16-9035-f8d68f914931","keywords":null,"link":"/kultura/20191106_christophe_ruggia_adele_haenel_franciaorszag_szexualis_zaklatas","timestamp":"2019. november. 06. 20:22","title":"Francia filmrendezőt vádol szexuális zaklatással Adele Haenel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc7827e-9272-4029-b405-f452e751fc0a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kásler Miklós szerint nem változik a szabályozás.","shortLead":"Kásler Miklós szerint nem változik a szabályozás.","id":"20191107_Egy_ideig_nem_lesz_legalalis_az_orvosi_kannabisz_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afc7827e-9272-4029-b405-f452e751fc0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a8bfb3-216c-4e3a-a2bb-136e488cc1b6","keywords":null,"link":"/elet/20191107_Egy_ideig_nem_lesz_legalalis_az_orvosi_kannabisz_Magyarorszagon","timestamp":"2019. november. 07. 10:40","title":"Egy ideig nem lesz legális az orvosi kannabisz Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9723757-38b9-407e-9365-5c9bfb289601","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igazán elegáns autókkal hódít az amerikai piacon a dél-koreai autógyártó, aminek megújult a nagyméretű limuzinja.","shortLead":"Igazán elegáns autókkal hódít az amerikai piacon a dél-koreai autógyártó, aminek megújult a nagyméretű limuzinja.","id":"20191107_Ez_az_igazi_koreai_luxusauto_a_Genesis_G90","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9723757-38b9-407e-9365-5c9bfb289601&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69411036-3fbd-4ddc-8f14-16ae942dea0d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191107_Ez_az_igazi_koreai_luxusauto_a_Genesis_G90","timestamp":"2019. november. 07. 14:34","title":"Ez az igazi koreai luxusautó, a Genesis G90","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6f821e-74a4-46f2-808d-3bffd0d7e55a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dorothy Mallariért odavannak a diákjai.","shortLead":"Dorothy Mallariért odavannak a diákjai.","id":"20191108_Asztalon_tancolva_enekelteti_meg_a_kisdiakjait_egy_tanito_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d6f821e-74a4-46f2-808d-3bffd0d7e55a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e64a85-9207-415f-a577-f59d084e4e08","keywords":null,"link":"/elet/20191108_Asztalon_tancolva_enekelteti_meg_a_kisdiakjait_egy_tanito_video","timestamp":"2019. november. 08. 09:35","title":"Asztalon táncolva énekelteti meg a kisdiákjait egy tanító (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328f58e1-7f14-408c-bfb4-db43eea13a31","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Horváth Gyula részt vett az első magyar műhold, a Masat-1 fejlesztésében. ","shortLead":"Horváth Gyula részt vett az első magyar műhold, a Masat-1 fejlesztésében. ","id":"20191108_Hazai_urtechnologiai_ceg_vezetoje_lett_az_ev_uzletembere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=328f58e1-7f14-408c-bfb4-db43eea13a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4635b14-b437-412a-a1ad-fbdefe639cc0","keywords":null,"link":"/kkv/20191108_Hazai_urtechnologiai_ceg_vezetoje_lett_az_ev_uzletembere","timestamp":"2019. november. 08. 12:37","title":"Hazai űrtechnológiai cég vezetője lett az év üzletembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79275fe8-de3e-4f06-9b1e-e60acbf3797a","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191107_Marabu_FekNyuz_Vendegjaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79275fe8-de3e-4f06-9b1e-e60acbf3797a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6705df85-75fd-46d4-a0ac-18ed60ad7ad1","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Marabu_FekNyuz_Vendegjaras","timestamp":"2019. november. 07. 09:10","title":"Marabu FékNyúz: Vendégjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0369d8b8-a681-4647-ae43-1d1aeeb917a9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A nő bankoktól és magánszemélyektől is vett fel kölcsönöket, de a többségüket nem fizette vissza. ","shortLead":"A nő bankoktól és magánszemélyektől is vett fel kölcsönöket, de a többségüket nem fizette vissza. ","id":"20191108_Csalassal_gyanusitanak_egy_volt_bironot_le_is_tartoztattak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0369d8b8-a681-4647-ae43-1d1aeeb917a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba3af58-6abf-4c82-ab7d-44e7f97ffe97","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_Csalassal_gyanusitanak_egy_volt_bironot_le_is_tartoztattak","timestamp":"2019. november. 08. 16:09","title":"Csalással gyanúsítanak egy volt bírónőt, le is tartóztatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]