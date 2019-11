Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55442f90-254e-4700-82f5-106d1a9deddb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szülőnek mindenbe bele kell szólnia.","shortLead":"A szülőnek mindenbe bele kell szólnia.","id":"20191107_Schobert_Norbert_Aki_liberalisan_neveli_a_gyereket_az_a_drog_es_szexmaffia_aldozatava_teszi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55442f90-254e-4700-82f5-106d1a9deddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15fb0014-a817-4015-8e6f-e2b6905320d1","keywords":null,"link":"/elet/20191107_Schobert_Norbert_Aki_liberalisan_neveli_a_gyereket_az_a_drog_es_szexmaffia_aldozatava_teszi","timestamp":"2019. november. 07. 21:38","title":"Schobert Norbert: Aki liberálisan neveli a gyerekét, az a drog- és szexmaffia áldozatává teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ac88b8b-0f8c-40a1-8c38-3187eb147669","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előzetesen megbeszélthez képest egy másik előterjesztés került a képviselők elé Kispesten a közgyűlés alakuló ülésén, így juthatott bizottsági poszthoz a kokainbotrányba keveredett volt MSZP-s Lackner Csaba.","shortLead":"Az előzetesen megbeszélthez képest egy másik előterjesztés került a képviselők elé Kispesten a közgyűlés alakuló...","id":"20191108_Lackner_bizottsagi_helye_hibas_listara_hivatkozik_a_polgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ac88b8b-0f8c-40a1-8c38-3187eb147669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a438e45-ff1f-4605-b730-328433f8e3c4","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_Lackner_bizottsagi_helye_hibas_listara_hivatkozik_a_polgarmester","timestamp":"2019. november. 08. 15:12","title":"Gajda szerint Lackner tévedésből kapott bizottsági helyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83639a4e-8c84-45a5-90f1-a682c34077b1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az oroszországi győzelem után most hazai pályán próbált a Ferencváros továbbjutó helyre fellépni, végül meg kellett elégedniük az 1 ponttal.","shortLead":"Az oroszországi győzelem után most hazai pályán próbált a Ferencváros továbbjutó helyre fellépni, végül meg kellett...","id":"20191107_FerencvarosCSZKA_Moszkva__elo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83639a4e-8c84-45a5-90f1-a682c34077b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"827148c8-57d3-483f-9e34-ceb2127b5be6","keywords":null,"link":"/sport/20191107_FerencvarosCSZKA_Moszkva__elo","timestamp":"2019. november. 07. 21:00","title":"Ferencváros-CSZKA Moszkva 0-0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50395214-0d7e-452d-9d7b-67c73115244e","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Mateusz Morawiecki miniszterelnök marad, szerepe a kormányon belül erősödik – ez derült ki a péntek este bemutatott kormánynévsorból.","shortLead":"Mateusz Morawiecki miniszterelnök marad, szerepe a kormányon belül erősödik – ez derült ki a péntek este bemutatott...","id":"20191109_Bemutattak_az_uj_lengyel_kormanyt_eros_centralizalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50395214-0d7e-452d-9d7b-67c73115244e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c367c61a-e51e-4894-93dd-2feeeb7bd62d","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Bemutattak_az_uj_lengyel_kormanyt_eros_centralizalas","timestamp":"2019. november. 09. 10:13","title":"Bemutatták az új lengyel kormányt: saját szerepét erősíti a miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f63e357-d4b4-46e1-8659-74148f6d4e23","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sofőrök dolgát több alkalmazás is segíti, ám azok, akik tömegközlekednek, már nem igazán mondhatják ezt el magukról. 