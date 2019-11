Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanúsított feladta magát a rendőrségen. ","shortLead":"A gyanúsított feladta magát a rendőrségen. ","id":"20191108_Megolte_elettarsat_egy_ferfi_Tarnokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8837f0e1-4a13-43f6-9289-3ca67769f47b","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_Megolte_elettarsat_egy_ferfi_Tarnokon","timestamp":"2019. november. 08. 13:48","title":"Megölte élettársát egy férfi Tárnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f70476-04f3-4f38-a20a-856d68f3e08c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kocsis Máté felháborodott Lackner bizottsági posztján. ","shortLead":"Kocsis Máté felháborodott Lackner bizottsági posztján. ","id":"20191108_Kocsis_Mate_uzent_a_tuloldalra_Lackner_Csaba_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7f70476-04f3-4f38-a20a-856d68f3e08c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0065d94d-29d8-4f28-ba78-3ba55dc541ea","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_Kocsis_Mate_uzent_a_tuloldalra_Lackner_Csaba_miatt","timestamp":"2019. november. 08. 18:54","title":"Kocsis Máté üzent a \"túloldalra\" Lackner Csaba miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5248097-5fd7-4469-ae94-809629250b80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gondolkodnak azon is, van-e értelme a piros postaládáknak és a postahivatalok ilyen mértékű jelenlétének.","shortLead":"Gondolkodnak azon is, van-e értelme a piros postaládáknak és a postahivatalok ilyen mértékű jelenlétének.","id":"20191109_Atgondolja_a_posta_erdemese_ujsagokat_terjesztenie","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5248097-5fd7-4469-ae94-809629250b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af88179e-0416-4244-b889-e103f53da2b2","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Atgondolja_a_posta_erdemese_ujsagokat_terjesztenie","timestamp":"2019. november. 09. 08:39","title":"Átgondolja a posta, hogyan érdemes újságokat terjesztenie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f612d819-b419-42f7-9738-0f81f87a8923","c_author":"HVG","category":"360","description":"Könnyebben lehetne űrliftet építeni, ha fordítva állnának hozzá – állítja egy brit és egy amerikai szakértő. ","shortLead":"Könnyebben lehetne űrliftet építeni, ha fordítva állnának hozzá – állítja egy brit és egy amerikai szakértő. ","id":"201945_lift_aholdba_kabelcsatlakozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f612d819-b419-42f7-9738-0f81f87a8923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48f28205-cd8d-4025-9e69-9e3685231689","keywords":null,"link":"/360/201945_lift_aholdba_kabelcsatlakozas","timestamp":"2019. november. 08. 12:00","title":"Két tudós csavart egyet az űrlift ötletén, így megvalósítható lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szerzett immunhiányos tünetegyüttest (AIDS) okozó vírus, a HIV egy újabb törzsét azonosították amerikai kutatók. Legutóbb tizenkilenc éve azonosították a rettegett vírus egy új, addig ismeretlen altípusát.","shortLead":"A szerzett immunhiányos tünetegyüttest (AIDS) okozó vírus, a HIV egy újabb törzsét azonosították amerikai kutatók...","id":"20191108_hiv_1_virus_hiv_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4653224e-4f37-4a63-b32f-9a6301fc46ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_hiv_1_virus_hiv_fertozes","timestamp":"2019. november. 08. 09:33","title":"A HIV-vírus egy újabb, ritka törzsét azonosították amerikai kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0369d8b8-a681-4647-ae43-1d1aeeb917a9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A nő bankoktól és magánszemélyektől is vett fel kölcsönöket, de a többségüket nem fizette vissza. ","shortLead":"A nő bankoktól és magánszemélyektől is vett fel kölcsönöket, de a többségüket nem fizette vissza. ","id":"20191108_Csalassal_gyanusitanak_egy_volt_bironot_le_is_tartoztattak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0369d8b8-a681-4647-ae43-1d1aeeb917a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba3af58-6abf-4c82-ab7d-44e7f97ffe97","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_Csalassal_gyanusitanak_egy_volt_bironot_le_is_tartoztattak","timestamp":"2019. november. 08. 16:09","title":"Csalással gyanúsítanak egy volt bírónőt, le is tartóztatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6972de02-1998-4f2b-8ce3-5cdf518db44f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A halálos áldozatok közül 26-an dél-koreai turisták voltak. ","shortLead":"A halálos áldozatok közül 26-an dél-koreai turisták voltak. ","id":"20191109_dunai_hajobaleset_megemlekezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6972de02-1998-4f2b-8ce3-5cdf518db44f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60d4bb9-c278-4656-9d3e-946f501a8734","keywords":null,"link":"/elet/20191109_dunai_hajobaleset_megemlekezes","timestamp":"2019. november. 09. 18:48","title":"A 28 áldozatra emlékeztek, akik a Hableányon haltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6f821e-74a4-46f2-808d-3bffd0d7e55a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dorothy Mallariért odavannak a diákjai.","shortLead":"Dorothy Mallariért odavannak a diákjai.","id":"20191108_Asztalon_tancolva_enekelteti_meg_a_kisdiakjait_egy_tanito_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d6f821e-74a4-46f2-808d-3bffd0d7e55a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e64a85-9207-415f-a577-f59d084e4e08","keywords":null,"link":"/elet/20191108_Asztalon_tancolva_enekelteti_meg_a_kisdiakjait_egy_tanito_video","timestamp":"2019. november. 08. 09:35","title":"Asztalon táncolva énekelteti meg a kisdiákjait egy tanító (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]