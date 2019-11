Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3193ff9f-bcef-4182-8a3c-faa8d22bf5f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jászberényben söpört a legutóbb hajszállal élen végzett jobbikos. Szekszárdon mindkét megtámadott körzetet megerősödve tartotta meg az ellenzéki szövetség jelöltje. Komlón kisebb előnnyel, de végül megtartotta polgármesteri tisztségét a fideszes Polics József, az egyéni körzetben viszont fordított a momentumos jelölt.

","shortLead":"Jászberényben söpört a legutóbb hajszállal élen végzett jobbikos. Szekszárdon mindkét megtámadott körzetet megerősödve...","id":"20191110_megismetelt_valasztasok_jaszbereny_komlo_szekszard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3193ff9f-bcef-4182-8a3c-faa8d22bf5f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b5845e-6ab9-463e-b93f-6c204ec2aded","keywords":null,"link":"/itthon/20191110_megismetelt_valasztasok_jaszbereny_komlo_szekszard","timestamp":"2019. november. 10. 19:58","title":"Megismételt választások: jelentősen erősödő ellenzék, visszaeső Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5248097-5fd7-4469-ae94-809629250b80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gondolkodnak azon is, van-e értelme a piros postaládáknak és a postahivatalok ilyen mértékű jelenlétének.","shortLead":"Gondolkodnak azon is, van-e értelme a piros postaládáknak és a postahivatalok ilyen mértékű jelenlétének.","id":"20191109_Atgondolja_a_posta_erdemese_ujsagokat_terjesztenie","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5248097-5fd7-4469-ae94-809629250b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af88179e-0416-4244-b889-e103f53da2b2","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Atgondolja_a_posta_erdemese_ujsagokat_terjesztenie","timestamp":"2019. november. 09. 08:39","title":"Átgondolja a posta, hogyan érdemes újságokat terjesztenie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e37821-dc49-4cf4-8c45-ab94944be508","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több államban is szükségállapotot rendeltek el Ausztráliában a bozóttüzek miatt.\r

\r

","shortLead":"Több államban is szükségállapotot rendeltek el Ausztráliában a bozóttüzek miatt.\r

\r

","id":"20191111_Katasztrofalis_tuzek_veszik_korul_Sydneyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19e37821-dc49-4cf4-8c45-ab94944be508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2772c2c8-475e-429b-ae9e-109caa09354c","keywords":null,"link":"/vilag/20191111_Katasztrofalis_tuzek_veszik_korul_Sydneyt","timestamp":"2019. november. 11. 06:19","title":"Katasztrofális tüzek veszik körül Sydneyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d15ccfb-5e18-432b-8490-79ba151e4b84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP országgyűlési képviselője azt mondja, elképzelhető, hogy szorosabb lesz az együttműködés az ellenzék pártjai között, csak ne tagadják le az ideológia különbségeket.","shortLead":"Az LMP országgyűlési képviselője azt mondja, elképzelhető, hogy szorosabb lesz az együttműködés az ellenzék pártjai...","id":"20191109_Ungar_A_Momentum_liberalis_az_LMP_zold_a_Parbeszed_nem_tudom_milyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d15ccfb-5e18-432b-8490-79ba151e4b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f22ab002-c4ed-4e54-b535-9de77e018319","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Ungar_A_Momentum_liberalis_az_LMP_zold_a_Parbeszed_nem_tudom_milyen","timestamp":"2019. november. 09. 10:12","title":"Ungár: A Momentum liberális, az LMP zöld, a Párbeszéd nem tudom, milyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2129ecce-5594-4d4b-bdb8-9122b766d1a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olaf Scholz német pénzügyminiszter úgy véli, el kell venni a jótékonysági intézményektől járó adó- és egyéb kedvezményeket azoktól a kluboktól és szervezetektől, amelyek csak férfiakat fogadnak be tagként. Ha a miniszter szándéka valóra válik, sport-, zenei és oktatási szervezetek százai kerülhetnek nehéz helyzetbe.","shortLead":"Olaf Scholz német pénzügyminiszter úgy véli, el kell venni a jótékonysági intézményektől járó adó- és egyéb...","id":"20191110_Elveszthetik_az_adokedvezmenyeket_a_nemet_csak_ferfiaknak_klubok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2129ecce-5594-4d4b-bdb8-9122b766d1a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c40ed4-c5c0-4254-a039-317f6454fe4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191110_Elveszthetik_az_adokedvezmenyeket_a_nemet_csak_ferfiaknak_klubok","timestamp":"2019. november. 10. 12:58","title":"Elveszthetik az adókedvezményeket a német „csak férfiaknak” klubok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f63e357-d4b4-46e1-8659-74148f6d4e23","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sofőrök dolgát több alkalmazás is segíti, ám azok, akik tömegközlekednek, már nem igazán mondhatják ezt el magukról. A Google úgy döntött, ideje változtatni ezen.","shortLead":"A sofőrök dolgát több alkalmazás is segíti, ám azok, akik tömegközlekednek, már nem igazán mondhatják ezt el magukról...","id":"20191109_google_waze_maps_pigeon_transit_tomegkozlekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f63e357-d4b4-46e1-8659-74148f6d4e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0eee26-2499-4b76-b34d-1a981922f22f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191109_google_waze_maps_pigeon_transit_tomegkozlekedes","timestamp":"2019. november. 09. 10:03","title":"Ez lehet a Google újabb nagy durranása a Maps és a Waze után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb13eccd-8d0c-4585-972f-a1374387391f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kés acélból és meteoritból készült.","shortLead":"A kés acélból és meteoritból készült.","id":"20191110_Elkepeszto_aron_kelt_el_Anthony_Bourdain_sztarsef_kedvenc_konyhakese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb13eccd-8d0c-4585-972f-a1374387391f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea8f2bc-9c4e-47be-8fd7-7ffe4ff112c7","keywords":null,"link":"/elet/20191110_Elkepeszto_aron_kelt_el_Anthony_Bourdain_sztarsef_kedvenc_konyhakese","timestamp":"2019. november. 10. 16:41","title":"Elképesztő áron kelt el Anthony Bourdain sztárséf kedvenc konyhakése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccba8df1-a545-4459-99b4-4dd106b660ad","c_author":"Krusovszky Dénes","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Krusovszky Dénesnek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: káosz, kupleráj, nyelvvizsga, osztozkodók, hegedű.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20191110_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes_tohuvabohu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccba8df1-a545-4459-99b4-4dd106b660ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac39dd86-c20a-46f1-a18e-56e7c41e2611","keywords":null,"link":"/360/20191110_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes_tohuvabohu","timestamp":"2019. november. 10. 19:00","title":"Az én hetem: Krusovszky Dénes útkeresése a tohuvabohuban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]