Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02bb5199-4dd1-4c69-a8b9-597405b79444","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Ahogy közeledik a Brexit, ismét egyre több hírt hallani arról, hogy újra megnőtt a Nagy-Britanniába tartó illegális bevándorlók száma. Nemcsak a hatóságoknak, hanem a fuvarozó cégeknek is meggyűlik velük a bajuk, ha nem figyel a kamionsofőr, tiltott embercsempészetért akár börtönbe is kerülhet. Ez a veszély 2015 után megint egyre inkább fenyegeti a magyar kamionosokat is. ","shortLead":"Ahogy közeledik a Brexit, ismét egyre több hírt hallani arról, hogy újra megnőtt a Nagy-Britanniába tartó illegális...","id":"20191113_menekultek_calais_csatorna_fuvarozas_migransok_kamion","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02bb5199-4dd1-4c69-a8b9-597405b79444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf4b1ab-3eb6-4f77-b315-c995e5b7bb55","keywords":null,"link":"/kkv/20191113_menekultek_calais_csatorna_fuvarozas_migransok_kamion","timestamp":"2019. november. 13. 06:30","title":"\"Legyen óvatos, legyen éber\" – így indítják útnak a magyar kamionosokat a migránsok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0e8a70-5066-4d3d-b6f5-4960bda295d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191112_Viz_alatt_Velence__nezegessen_fotokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd0e8a70-5066-4d3d-b6f5-4960bda295d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a308a491-505b-4806-9de1-e74cb04015d8","keywords":null,"link":"/elet/20191112_Viz_alatt_Velence__nezegessen_fotokat","timestamp":"2019. november. 12. 17:53","title":"Víz alatt Velence – nézegessen fotókat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5060eea7-e54a-4d24-881e-df3d9ca4da5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MOB szerint a törvényjavaslat nincs megfelelően előkészítve, nincs összhangban az olimpiai eszmével, és az alkotmányos jogokkal sem.\r

\r

","shortLead":"A MOB szerint a törvényjavaslat nincs megfelelően előkészítve, nincs összhangban az olimpiai eszmével, és...","id":"20191113_A_MOB_nem_ert_egyet_Borkai_eletjaradekanak_elvetelevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5060eea7-e54a-4d24-881e-df3d9ca4da5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54716a10-bbdf-4c75-a19b-fb6d9cddc1dd","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_A_MOB_nem_ert_egyet_Borkai_eletjaradekanak_elvetelevel","timestamp":"2019. november. 13. 16:29","title":"A MOB szerint nincs eléggé kidolgozva a javaslat, amivel elvennék Borkai életjáradékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b276a0d5-5a1e-45ab-8062-c1d7a7e8a05d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple végre meghallotta a felhasználók kérését, és újratervezte a Butterfly billentyűzetet, így a 16 colos MacBook Pro már egy új konstrukcióval került a boltokba. De nem ez az egyetlen fontos tulajdonsága.","shortLead":"Az Apple végre meghallotta a felhasználók kérését, és újratervezte a Butterfly billentyűzetet, így a 16 colos MacBook...","id":"20191113_apple_16_colos_macbook_pro_specifikacio_magyar_ara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b276a0d5-5a1e-45ab-8062-c1d7a7e8a05d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"369e060f-b284-4368-bfcd-267d4a100a8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_apple_16_colos_macbook_pro_specifikacio_magyar_ara","timestamp":"2019. november. 13. 17:33","title":"Bivalyerős processzor, új billentyűzet: itt az Apple új, 16 colos MacBook Prója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef7d8cb-f20b-44b0-8b8c-73b6c496abb7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lakosságot többnapos rakétaháborúra készítik fel Izraelben, várhatóan szerdán sem nyílnak meg az iskolák az ország déli és központi részén - jelentette az izraeli média kedden.","shortLead":"A lakosságot többnapos rakétaháborúra készítik fel Izraelben, várhatóan szerdán sem nyílnak meg az iskolák az ország...","id":"20191112_Tobbnapos_raketahaborura_szamit_Izrael","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ef7d8cb-f20b-44b0-8b8c-73b6c496abb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75232d7d-e25b-4d1f-9c82-1b9b7ba1812b","keywords":null,"link":"/vilag/20191112_Tobbnapos_raketahaborura_szamit_Izrael","timestamp":"2019. november. 12. 20:33","title":"Többnapos rakétaháborúra számít Izrael","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f0e566-e832-4a6e-9699-f65fbb572876","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindkét párt elítélően nyilatkozott. ","shortLead":"Mindkét párt elítélően nyilatkozott. ","id":"20191112_camara_bereczki_ferenc_jozsefvaros_rasszizmus_fidesz_kdnp_mszp_feljelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98f0e566-e832-4a6e-9699-f65fbb572876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b35dc9-048f-4a8c-b58d-cffe7b6942f4","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_camara_bereczki_ferenc_jozsefvaros_rasszizmus_fidesz_kdnp_mszp_feljelentes","timestamp":"2019. november. 12. 14:25","title":"A Fidesz és az MSZP is megszólalt a rasszista józsefvárosi plakát ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"417a65a5-3017-4bed-be84-0d5426dd4c19","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyik sem magyar projekt, de azt ígérik, hogy az egész világ ismét bele fog szeretni Sissibe.","shortLead":"Egyik sem magyar projekt, de azt ígérik, hogy az egész világ ismét bele fog szeretni Sissibe.","id":"20191112_Megint_rajonganak_Sisiert_a_filmesek__ket_sorozat_is_keszul_az_eleterol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=417a65a5-3017-4bed-be84-0d5426dd4c19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e30a538-e77c-45c1-929f-5049d7df676a","keywords":null,"link":"/kultura/20191112_Megint_rajonganak_Sisiert_a_filmesek__ket_sorozat_is_keszul_az_eleterol","timestamp":"2019. november. 12. 14:55","title":"Megint rajonganak Sissiért a filmesek – két sorozat is készül az életéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e8f532f-379f-4c99-a6f8-ab5209d2b0da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyilvánosságra hozott dokumentum alapján a korábban becsült duplája is lehet a pénzügyi korrekció.","shortLead":"A nyilvánosságra hozott dokumentum alapján a korábban becsült duplája is lehet a pénzügyi korrekció.","id":"20191112_Tobb_szazmilliard_forintos_buntetest_vallalt_be_a_kormany_hogy_jojjenek_az_EUpenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e8f532f-379f-4c99-a6f8-ab5209d2b0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"446a7bc7-ff4a-4923-8bb7-686825683b20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191112_Tobb_szazmilliard_forintos_buntetest_vallalt_be_a_kormany_hogy_jojjenek_az_EUpenzek","timestamp":"2019. november. 12. 14:09","title":"500 milliárd forintos büntetést vállalt be a kormány, hogy jöjjenek az EU-s pénzek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]