Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd33f19f-6fcb-4717-8893-ae0be651959a","c_author":"Varga G. Gábor","category":"360","description":"Ha Brüsszelben elmarasztalják, az egykori nemzeti légitársaság még létező leányvállalatának, a földi kiszolgálást végző Malév Ground Handlingnek is befellegzett. Hosszú évek óta tömik adóforintokkal a céget.","shortLead":"Ha Brüsszelben elmarasztalják, az egykori nemzeti légitársaság még létező leányvállalatának, a földi kiszolgálást végző...","id":"201945__malevutod__lejtmenet__unios_dorgedelem__kifuto_palyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd33f19f-6fcb-4717-8893-ae0be651959a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1697c0b9-2328-4002-9f0f-ffd8788acd4e","keywords":null,"link":"/360/201945__malevutod__lejtmenet__unios_dorgedelem__kifuto_palyan","timestamp":"2019. november. 11. 13:00","title":"Kifutó pályán: csőd fenyegeti a Malév utolsó megmaradt leányát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7b94381-f760-4797-bd61-836d49d7ce03","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A közoktatás egyik buzgó lélekharcosa, Bánhegyi Ferenc, a tankönyvíró üdvöske nemrég új hon- és népismereti munkájával borzolta fel a kedélyeket, noha skandalum tekintetében még bőven van mit ellesnie évszázaddal korábbi elődjétől, a jellemnevelés prófétájától, Tóth Tihamértól.","shortLead":"A közoktatás egyik buzgó lélekharcosa, Bánhegyi Ferenc, a tankönyvíró üdvöske nemrég új hon- és népismereti munkájával...","id":"20191111_Pasztororak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7b94381-f760-4797-bd61-836d49d7ce03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8390ff-e002-4065-9130-172c701d9349","keywords":null,"link":"/360/20191111_Pasztororak","timestamp":"2019. november. 11. 15:20","title":"Egész népét tanította. Na de mire!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c50ea61b-d4f4-4d2c-9c49-3cce74089623","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Álságos és felesleges adminisztrációról, állandó helyettesítésekről, megalázó helyzetekről számol be a magyartanárnő.","shortLead":"Álságos és felesleges adminisztrációról, állandó helyettesítésekről, megalázó helyzetekről számol be a magyartanárnő.","id":"20191112_Elkeseredett_nyilt_levelet_irt_egy_tanar_a_mindennapjairol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c50ea61b-d4f4-4d2c-9c49-3cce74089623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aebf2bd-7cdf-4811-ba76-fbf640a45ac9","keywords":null,"link":"/elet/20191112_Elkeseredett_nyilt_levelet_irt_egy_tanar_a_mindennapjairol","timestamp":"2019. november. 12. 09:28","title":"Elkeseredett nyílt levelet írt egy tanár a mindennapjairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef7d8cb-f20b-44b0-8b8c-73b6c496abb7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lakosságot többnapos rakétaháborúra készítik fel Izraelben, várhatóan szerdán sem nyílnak meg az iskolák az ország déli és központi részén - jelentette az izraeli média kedden.","shortLead":"A lakosságot többnapos rakétaháborúra készítik fel Izraelben, várhatóan szerdán sem nyílnak meg az iskolák az ország...","id":"20191112_Tobbnapos_raketahaborura_szamit_Izrael","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ef7d8cb-f20b-44b0-8b8c-73b6c496abb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75232d7d-e25b-4d1f-9c82-1b9b7ba1812b","keywords":null,"link":"/vilag/20191112_Tobbnapos_raketahaborura_szamit_Izrael","timestamp":"2019. november. 12. 20:33","title":"Többnapos rakétaháborúra számít Izrael","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74e56c98-88e2-40ac-8b59-394fbda272b0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a praktikus családi autó adott esetben akár sportkocsikat megszégyenítő menetdinamikára is képes, és már hazai ára is van. ","shortLead":"Ez a praktikus családi autó adott esetben akár sportkocsikat megszégyenítő menetdinamikára is képes, és már hazai ára...","id":"20191113_hazankban_a_600_loeros_uj_audi_rs6_hibrid_kombi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74e56c98-88e2-40ac-8b59-394fbda272b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8030a9a7-06c5-4cc8-a0bc-800882aaeef2","keywords":null,"link":"/cegauto/20191113_hazankban_a_600_loeros_uj_audi_rs6_hibrid_kombi","timestamp":"2019. november. 13. 11:21","title":"Hazánkban a 600 lóerős új Audi RS6 kombi, ami kicsit hibrid és nagyon V8 biturbó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe2ada3-cac5-499e-b737-5b1b298d44b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A haverjaival mentek pár kört egy volt Forma–1-es pályán.","shortLead":"A haverjaival mentek pár kört egy volt Forma–1-es pályán.","id":"20191111_Az_osszes_szupersportkocsijat_elovette_Gordon_Ramsay__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfe2ada3-cac5-499e-b737-5b1b298d44b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac07cfd-215f-4cdb-be1e-d945df673f10","keywords":null,"link":"/cegauto/20191111_Az_osszes_szupersportkocsijat_elovette_Gordon_Ramsay__video","timestamp":"2019. november. 11. 12:32","title":"Az összes szupersportkocsiját elővette Gordon Ramsay – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az utóbbi időben elég sok hír jelent meg a Jóbarátok egykori sztárjainak találkozásairól. Úgy tűnik, valamilyen külön rész készül a legendás sorozatból.\r

\r

","shortLead":"Az utóbbi időben elég sok hír jelent meg a Jóbarátok egykori sztárjainak találkozásairól. Úgy tűnik, valamilyen külön...","id":"20191113_Valami_keszul_visszater_a_Jobaratok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be50294-3dfc-40e9-887c-6772d927f91d","keywords":null,"link":"/kultura/20191113_Valami_keszul_visszater_a_Jobaratok","timestamp":"2019. november. 13. 10:25","title":"Valami készül: tényleg visszatér a Jóbarátok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f6c72c-ba60-40e7-81c8-2f9a7ac501ae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő szerint túl késő van már a mérsékelt politikához.","shortLead":"A színésznő szerint túl késő van már a mérsékelt politikához.","id":"20191113_Jane_Fonda_Birosag_ele_kellene_allitani_azokat_akik_nem_tartanak_a_klimavaltozas_ellen_harcolokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16f6c72c-ba60-40e7-81c8-2f9a7ac501ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0e3881-028a-4504-8991-342dcda4ba6a","keywords":null,"link":"/kultura/20191113_Jane_Fonda_Birosag_ele_kellene_allitani_azokat_akik_nem_tartanak_a_klimavaltozas_ellen_harcolokkal","timestamp":"2019. november. 13. 10:20","title":"Jane Fonda bíróság elé állítaná a klímabűnözőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]