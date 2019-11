Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1dc7eff0-4f42-4bde-a72e-5760805c9b21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önbíráskodó testvérpár még a sértett feleségét is bántalmazta.","shortLead":"Az önbíráskodó testvérpár még a sértett feleségét is bántalmazta.","id":"20191113_Veletlenul_osszevertek_egy_ferfit_Matraderecsken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1dc7eff0-4f42-4bde-a72e-5760805c9b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ca75b3-2ad3-4225-af39-3ac3a5c0bcbd","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Veletlenul_osszevertek_egy_ferfit_Matraderecsken","timestamp":"2019. november. 13. 10:39","title":"Tévedésből vertek össze egy férfit Mátraderecskén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a963430-e03c-418f-b6a0-1ef08b6ca560","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Nem jönnek ki a számok a pénzügyminiszter egyik javaslatában. ","shortLead":"Nem jönnek ki a számok a pénzügyminiszter egyik javaslatában. ","id":"20191113_Fura_szamitasi_hibat_hagytak_egy_keddi_torvenyjavaslatban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a963430-e03c-418f-b6a0-1ef08b6ca560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e2028b-f35a-486c-93ba-eb1627770581","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191113_Fura_szamitasi_hibat_hagytak_egy_keddi_torvenyjavaslatban","timestamp":"2019. november. 13. 15:38","title":"Fura számítási hibát hagytak egy keddi törvényjavaslatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook szerint sincs rendben, hogy a hírfolyam böngészése közben bekapcsolhat egyes iPhone-ok kamerája, ezért mielőbb javítják azt.","shortLead":"A Facebook szerint sincs rendben, hogy a hírfolyam böngészése közben bekapcsolhat egyes iPhone-ok kamerája, ezért...","id":"20191113_iphone_facebook_alkalmazas_bug_hibajavitas_kamera_hasznalata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a7bf3ee-fc19-4c56-b53e-2e178ee1e461","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_iphone_facebook_alkalmazas_bug_hibajavitas_kamera_hasznalata","timestamp":"2019. november. 13. 08:33","title":"Javítja a \"hibát\" a Facebook, amely miatt bekapcsolhat az iPhone-ok kamerája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8a52823-df00-4b00-82c4-8e8f299cceaf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrégiben mutatta be a OnePlus 7T és 7T Pro nevű modelljeit, szóval a sorban következő OnePlus 8-ra még egy kicsit várni kell. Viszont lefotóztak egy olyan OnePlus-modellt, amely egyáltalán nem illik be az eddig megjelentek közzé, így van, aki úgy gondolja, valaki már a OnePlus 8-at próbálgatja.","shortLead":"Nemrégiben mutatta be a OnePlus 7T és 7T Pro nevű modelljeit, szóval a sorban következő OnePlus 8-ra még egy kicsit...","id":"20191113_oneplus_8_kiszivargott_fotok_5g","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8a52823-df00-4b00-82c4-8e8f299cceaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a474b89c-8642-449c-82f7-1b19d3149a59","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_oneplus_8_kiszivargott_fotok_5g","timestamp":"2019. november. 13. 10:03","title":"Kiszivárgott fotók: ez tényleg a OnePlus 8 volna?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tanúkihallgatásra hívták be őket. A Magyar Narancs szerint az üggyel nem a megyei kapitányság, hanem a BRFK foglalkozik.","shortLead":"Tanúkihallgatásra hívták be őket. A Magyar Narancs szerint az üggyel nem a megyei kapitányság, hanem a BRFK foglalkozik.","id":"20191112_valasztasi_csalas_bekes_megye_tanukihallgatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18241715-564f-4067-9ded-212cfe2e68de","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_valasztasi_csalas_bekes_megye_tanukihallgatas","timestamp":"2019. november. 12. 17:56","title":"Választási csalás ügyében hallgattak ki 150 embert Békés megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7970a970-3c8c-46ed-96b6-bbbf18a5a25c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tózsa István szerint a hallgatók magyarságtudata is csak 15-21 százalék, nem véletlenül tüntetnek a kormány ellen.","shortLead":"Tózsa István szerint a hallgatók magyarságtudata is csak 15-21 százalék, nem véletlenül tüntetnek a kormány ellen.","id":"20191114_A_Corvinus_professzora_szerint_a_mai_diakok_olyanok_mintha_magyarul_beszelo_kulfoldiek_lennenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7970a970-3c8c-46ed-96b6-bbbf18a5a25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d84503c1-265d-4a8a-b16a-5af21c44f4ea","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_A_Corvinus_professzora_szerint_a_mai_diakok_olyanok_mintha_magyarul_beszelo_kulfoldiek_lennenek","timestamp":"2019. november. 14. 11:49","title":"A Corvinus professzora szerint a mai diákok olyanok, mintha magyarul beszélő külföldiek lennének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b276a0d5-5a1e-45ab-8062-c1d7a7e8a05d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple végre meghallotta a felhasználók kérését, és újratervezte a Butterfly billentyűzetet, így a 16 colos MacBook Pro már egy új konstrukcióval került a boltokba. De nem ez az egyetlen fontos tulajdonsága.","shortLead":"Az Apple végre meghallotta a felhasználók kérését, és újratervezte a Butterfly billentyűzetet, így a 16 colos MacBook...","id":"20191113_apple_16_colos_macbook_pro_specifikacio_magyar_ara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b276a0d5-5a1e-45ab-8062-c1d7a7e8a05d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"369e060f-b284-4368-bfcd-267d4a100a8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_apple_16_colos_macbook_pro_specifikacio_magyar_ara","timestamp":"2019. november. 13. 17:33","title":"Bivalyerős processzor, új billentyűzet: itt az Apple új, 16 colos MacBook Prója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2624d9-4839-4e87-acc0-da8620dc2829","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Rod Stewart brit rocksztár 25 éve hódol egy hobbinak, a modellvasút-építésnek, és Los Angeles-i házának padlásán egy egész várost épített egy vasútmodell köré az 1940-es évek amerikai metropoliszainak stílusában. ","shortLead":"Rod Stewart brit rocksztár 25 éve hódol egy hobbinak, a modellvasút-építésnek, és Los Angeles-i házának padlásán...","id":"20191114_Rod_Stewart_titkos_hobbija_nem_titkos_tobbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e2624d9-4839-4e87-acc0-da8620dc2829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b08585d-1df0-4309-8466-7a04ef2a8fb2","keywords":null,"link":"/elet/20191114_Rod_Stewart_titkos_hobbija_nem_titkos_tobbe","timestamp":"2019. november. 14. 08:50","title":"Rod Stewart titkos hobbija nem titkos többé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]