Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5caa0c6e-8fb0-45ad-abd7-88933400f73e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nincsenek jótékony hatással a depresszióra és a szorongásra az omega-3 zsírsavak – cáfoltak meg brit kutatók egy általános vélekedést. ","shortLead":"Nincsenek jótékony hatással a depresszióra és a szorongásra az omega-3 zsírsavak – cáfoltak meg brit kutatók...","id":"201946_az_omega3_hatastalan_csekely_esely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5caa0c6e-8fb0-45ad-abd7-88933400f73e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c404e065-8a73-4c01-9fbe-5e1c798544af","keywords":null,"link":"/360/201946_az_omega3_hatastalan_csekely_esely","timestamp":"2019. november. 14. 16:00","title":"Feleslegesen szedjük, mit sem ér az omega-3?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c898ae-c8b9-49e0-907a-06442910292a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyolc borzalmasan lefogyott német juhászkutyát mentettek ki egy pécsi tenyésztőtől, amelynek a telepét a Nébih bezárta. A fajtamentők csak horrortanyaként emlegetik a helyet.","shortLead":"Nyolc borzalmasan lefogyott német juhászkutyát mentettek ki egy pécsi tenyésztőtől, amelynek a telepét a Nébih bezárta...","id":"20191114_Csontsovany_kutyakat_mentettek_ki_Pecsen_egy_tenyesztotol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3c898ae-c8b9-49e0-907a-06442910292a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bbc354c-ffd7-4fb2-b409-73abd8481d29","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Csontsovany_kutyakat_mentettek_ki_Pecsen_egy_tenyesztotol","timestamp":"2019. november. 14. 07:41","title":"Csontsovány kutyákat mentettek ki Pécsen egy neves tenyésztőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26997298-def5-4560-bd07-65c869498934","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nők fizetési igénye több tízezer forinttal marad el a férfiakétól – derül ki egy friss felmérésből. ","shortLead":"A nők fizetési igénye több tízezer forinttal marad el a férfiakétól – derül ki egy friss felmérésből. ","id":"20191115_Csongradban_a_nok_beerik_50_ezerrel_kisebb_fizetessel__A_szegedi_fiatalok_otode_kulfoldon_kepzeli_jovojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26997298-def5-4560-bd07-65c869498934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"308056da-202d-49d7-8e87-4a4214a9446d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191115_Csongradban_a_nok_beerik_50_ezerrel_kisebb_fizetessel__A_szegedi_fiatalok_otode_kulfoldon_kepzeli_jovojet","timestamp":"2019. november. 15. 12:21","title":"A szegedi fiatalok ötöde külföldön képzeli el jövőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24616fd6-3051-4140-a0f2-2a507ad5d844","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Déli pályaudvar és a Deák tér között nem közlekedik a metró.","shortLead":"A Déli pályaudvar és a Deák tér között nem közlekedik a metró.","id":"20191113_Baleset_miatt_nem_jar_az_M2es_metro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24616fd6-3051-4140-a0f2-2a507ad5d844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81f970d8-02a7-476a-8d82-c9cb655a0b92","keywords":null,"link":"/cegauto/20191113_Baleset_miatt_nem_jar_az_M2es_metro","timestamp":"2019. november. 13. 18:44","title":"Baleset miatt nem jár az M2-es metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"574934a0-4134-4013-a45f-006166955c6f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A védőnek hat bajnoki mérkőzést és két Bajnokok Ligája-csoportmeccset is ki kell hagynia, és a válogatottban sem szerepelhet.","shortLead":"A védőnek hat bajnoki mérkőzést és két Bajnokok Ligája-csoportmeccset is ki kell hagynia, és a válogatottban sem...","id":"20191114_willi_orban_serules_mutet_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=574934a0-4134-4013-a45f-006166955c6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e802c7-0eef-487f-ba0c-1de768f70f1b","keywords":null,"link":"/sport/20191114_willi_orban_serules_mutet_foci","timestamp":"2019. november. 14. 13:20","title":"Megműtötték Willi Orbánt, idén már nem futballozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0876f6d-6fc8-4fef-9507-28bcf15eed8b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nitrogénszennyezés csökkentése érdekében országosan legfeljebb óránként 100 kilométerre csökkenti a gépjárművek legnagyobb megengedett sebességét Hollandia – jelentette be Mark Rutte miniszterelnök szerdán.","shortLead":"Nitrogénszennyezés csökkentése érdekében országosan legfeljebb óránként 100 kilométerre csökkenti a gépjárművek...","id":"20191113_Felejtse_el_a_szaguldozast_Hollandiaban_drasztikusan_csokkentettek_a_sebesseghatart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0876f6d-6fc8-4fef-9507-28bcf15eed8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc66d14-cc06-41c1-9e05-e2bd4e2e4948","keywords":null,"link":"/vilag/20191113_Felejtse_el_a_szaguldozast_Hollandiaban_drasztikusan_csokkentettek_a_sebesseghatart","timestamp":"2019. november. 13. 18:55","title":"Felejtse el a száguldozást Hollandiában, drasztikusan csökkentették a sebességhatárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e588d00a-b380-4264-a044-b381f0823d96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legutóbbi értesülések szerint 3D érzékelőn dolgozik az Apple, amely a jövő évi iPad Pro – sőt egyesek szerint akár a 2020-as iPhone – virtuális (VR) és kiterjesztett valóság (AR) alkalmazásainak alapját jelentheti.","shortLead":"A legutóbbi értesülések szerint 3D érzékelőn dolgozik az Apple, amely a jövő évi iPad Pro – sőt egyesek szerint akár...","id":"20191115_apple_3d_erzekelo_iphone_ipad_tof","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e588d00a-b380-4264-a044-b381f0823d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d379b5-dbee-45bc-8c3b-8511c0a54535","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_apple_3d_erzekelo_iphone_ipad_tof","timestamp":"2019. november. 15. 14:03","title":"Belehúz az Apple, iPaden és iPhone-on is kiterjesztett valósággal újíthatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418e91ab-4aa8-4d97-be94-af4ec8781103","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy számunkra idegen városban gyakran térkép segítségével sem könnyű megtalálni a fontos helyeket. A Google ezt egy kis trükkel most egyszerűbbé tette.","shortLead":"Egy számunkra idegen városban gyakran térkép segítségével sem könnyű megtalálni a fontos helyeket. A Google ezt egy kis...","id":"20191115_turizmus_latnivalo_nevezetesseg_emlekmu_google_maps_terkep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=418e91ab-4aa8-4d97-be94-af4ec8781103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be88d22-156e-44de-8faf-603de82f9aab","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_turizmus_latnivalo_nevezetesseg_emlekmu_google_maps_terkep","timestamp":"2019. november. 15. 08:03","title":"Imádni fogja a Google Maps új funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]