Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52751136-bbb0-4cef-97d0-9c3bb159457c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Redditen sokasodó felhasználói visszajelzések szerint a kelleténél több energiát fogyaszt az androidos WhatsApp. ","shortLead":"A Redditen sokasodó felhasználói visszajelzések szerint a kelleténél több energiát fogyaszt az androidos WhatsApp. ","id":"20191115_whatsapp_frissites_ujjlenyomat_akkumulator_merules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52751136-bbb0-4cef-97d0-9c3bb159457c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c95418-1f7e-4340-8772-483aebbd6c12","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_whatsapp_frissites_ujjlenyomat_akkumulator_merules","timestamp":"2019. november. 15. 11:11","title":"Baj van a WhatsApp üzenetküldővel, gyorsabban merülnek a mobilok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b298ea96-cd5f-4872-89a5-2452b84d88ec","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem könnyű a polgármesterek élete a kampány után sem. A Duma Aktuál pellengérre állította azokat a politikusokat, akik különböző botrányokba keveredtek regnálásuk alatt. Jobbról, balról szereplenek politikusok a gyűjtésben, de még függetleneknek is van a rovásán. ","shortLead":"Nem könnyű a polgármesterek élete a kampány után sem. A Duma Aktuál pellengérre állította azokat a politikusokat, akik...","id":"20191115_Duma_Aktual_polgarmesterek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b298ea96-cd5f-4872-89a5-2452b84d88ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c9efea-e805-4254-8759-d815bd2ea258","keywords":null,"link":"/360/20191115_Duma_Aktual_polgarmesterek","timestamp":"2019. november. 15. 19:00","title":"Miért fehér a homlokod? Erről inkább ne beszéljünk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be47760-a087-49dd-9191-d3a346c92d23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntek éjjel három belvárosi kerületben is razziáztak, az akciók hamarosan folytatódnak. ","shortLead":"Péntek éjjel három belvárosi kerületben is razziáztak, az akciók hamarosan folytatódnak. ","id":"20191116_razzia_rendorseg_budapest_szorakozohely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1be47760-a087-49dd-9191-d3a346c92d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb73dc44-45f1-4b49-88a1-c8b25ccabe76","keywords":null,"link":"/itthon/20191116_razzia_rendorseg_budapest_szorakozohely","timestamp":"2019. november. 16. 20:16","title":"Lecsaptak a rendőrök a budapesti bulihelyekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ukrajna nem fogja eltörölni sem a 2017-es oktatási törvényt, sem az ukrán mint államnyelv működéséről szóló jogszabályt – jelentette ki Vaszil Bodnar ukrán külügyminiszter-helyettes a Szevodnya című ukrán lapnak adott interjújában pénteken.","shortLead":"Ukrajna nem fogja eltörölni sem a 2017-es oktatási törvényt, sem az ukrán mint államnyelv működéséről szóló jogszabályt...","id":"20191115_Ukrajna_nem_torli_el_a_nyelvtorvenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6268f2c5-af83-4670-b374-43aa698967b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654aabe5-cc9d-4426-8e51-ff203a29ca69","keywords":null,"link":"/vilag/20191115_Ukrajna_nem_torli_el_a_nyelvtorvenyt","timestamp":"2019. november. 15. 17:57","title":"Ukrajna nem törli el a nyelvtörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19b9ba17-1b99-4fd4-b567-6d9168782a0a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Mert nem nőies - mondják a főnökök, akiket régi előítéletek vezérelnek a távol-keleti szigetországban. Ahol most metoo-kampány bontakozik ki.","shortLead":"Mert nem nőies - mondják a főnökök, akiket régi előítéletek vezérelnek a távol-keleti szigetországban. Ahol most...","id":"20191116_Miert_nem_lehet_szemuveges_egy_no_a_munkahelyen_Japanban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19b9ba17-1b99-4fd4-b567-6d9168782a0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5e03d99-26a8-46db-99dc-9c72f96f077b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191116_Miert_nem_lehet_szemuveges_egy_no_a_munkahelyen_Japanban","timestamp":"2019. november. 16. 07:32","title":"Miért nem lehet szemüveges egy nő a munkahelyén Japánban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b769001-3e03-4447-bdb0-94135a45192f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három, mandátumot szerzett szervezet nemrég úgy döntött, semmi esetben sem kíván együttműködni a Lungo Drommal.","shortLead":"Három, mandátumot szerzett szervezet nemrég úgy döntött, semmi esetben sem kíván együttműködni a Lungo Drommal.","id":"20191115_farkas_florian_lungo_drom_tobbseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b769001-3e03-4447-bdb0-94135a45192f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cbcf074-0c5f-4253-bc88-7383700cd884","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_farkas_florian_lungo_drom_tobbseg","timestamp":"2019. november. 15. 09:19","title":"Szomorkodhat Farkas Flórián, elvesztették a többségüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79393f1f-e946-4be7-bd27-99f550abe7d3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Elővigyázatosabban kellett volna bánni az elővigyázatossággal – állítja a fukusimai atomerőmű-katasztrófa utóhatásairól egy amerikai, egy olasz és egy japán közgazdász. ","shortLead":"Elővigyázatosabban kellett volna bánni az elővigyázatossággal – állítja a fukusimai atomerőmű-katasztrófa utóhatásairól...","id":"201946_fukusima_ertelmetlen_aldozatok_hideg_erveles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79393f1f-e946-4be7-bd27-99f550abe7d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a74ea57-506a-4168-9c89-5b154d570bfb","keywords":null,"link":"/360/201946_fukusima_ertelmetlen_aldozatok_hideg_erveles","timestamp":"2019. november. 15. 16:00","title":"A japán atomerőművek leállítása több halottat követelt, mint a fukusimai szerencsétlenség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1609409-81d6-44a1-b1ac-47d596717e42","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy francia turista halt bele az önfotózásba.","shortLead":"Egy francia turista halt bele az önfotózásba.","id":"20191115_Szelfihalal_tortent_egy_thaifoldi_vizesesnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1609409-81d6-44a1-b1ac-47d596717e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f91b5b40-d388-4ccf-85be-17d03957f941","keywords":null,"link":"/elet/20191115_Szelfihalal_tortent_egy_thaifoldi_vizesesnel","timestamp":"2019. november. 15. 12:51","title":"Szelfihalál történt egy thaiföldi vízesésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]