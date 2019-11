Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71a7d480-82e5-4e02-a632-28dab46297de","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az 1974-ben lemondott Richard Nixon amerikai elnök ellen folytatott alkotmányos felmentési eljáráshoz hasonlította Nancy Pelosi házelnök az amerikai képviselőház három bizottságában most folytatott meghallgatás-sorozatot.","shortLead":"Az 1974-ben lemondott Richard Nixon amerikai elnök ellen folytatott alkotmányos felmentési eljáráshoz hasonlította...","id":"20191118_A_Nixon_elleni_eljarashoz_hasonlitotta_Nancy_Pelosi_a_most_zajlo_meghallgatassorozatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71a7d480-82e5-4e02-a632-28dab46297de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ab908d-43db-441e-8ebb-db03e005ed11","keywords":null,"link":"/vilag/20191118_A_Nixon_elleni_eljarashoz_hasonlitotta_Nancy_Pelosi_a_most_zajlo_meghallgatassorozatot","timestamp":"2019. november. 18. 06:16","title":"A Nixon elleni eljáráshoz hasonlította Nancy Pelosi a most zajló meghallgatás-sorozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc34180-0966-4029-8b39-3df55322033c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem ő lesz a kieső helyen álló csapat edzője.","shortLead":"Nem ő lesz a kieső helyen álló csapat edzője.","id":"20191117_Visszautasitotta_a_Kolnt_Dardai_Pal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dc34180-0966-4029-8b39-3df55322033c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af25d52d-9e4c-4e02-bcb6-e8f8eb868088","keywords":null,"link":"/sport/20191117_Visszautasitotta_a_Kolnt_Dardai_Pal","timestamp":"2019. november. 17. 19:20","title":"Visszautasította a Kölnt Dárdai Pál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191117_Meghalt_egy_vaddal_utkozo_motoros_Felsoorsnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b39eb3a-b36a-4ab3-9729-b978d479d513","keywords":null,"link":"/itthon/20191117_Meghalt_egy_vaddal_utkozo_motoros_Felsoorsnel","timestamp":"2019. november. 17. 14:50","title":"Meghalt egy vaddal ütköző motoros Felsőörsnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság tavaly perelte be Magyarországot, az ítélethozatalig másfél év is eltelhet. ","shortLead":"Az Európai Bizottság tavaly perelte be Magyarországot, az ítélethozatalig másfél év is eltelhet. ","id":"20191118_Stop_Soros_eljaras_Europai_Birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24012444-a304-45e6-b7c0-43154b2c0e58","keywords":null,"link":"/vilag/20191118_Stop_Soros_eljaras_Europai_Birosag","timestamp":"2019. november. 18. 11:05","title":"Nyilvántartásba vette a Stop Soros elleni eljárást az Európai Bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d09715-47d6-4a38-89bc-90c7e9802e09","c_author":"HVG","category":"360","description":"Műsorvezetőből lett az Európai Parlament új elnöke az olasz politikus, Berlusconi miatt lett politikus. Nem lesz könnyű feladata a következő években.","shortLead":"Műsorvezetőből lett az Európai Parlament új elnöke az olasz politikus, Berlusconi miatt lett politikus. Nem lesz könnyű...","id":"201946_david_sassoli_musorvezeto_azeuropai_parlamentben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88d09715-47d6-4a38-89bc-90c7e9802e09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae128be1-780a-4058-a014-37a8e266d535","keywords":null,"link":"/360/201946_david_sassoli_musorvezeto_azeuropai_parlamentben","timestamp":"2019. november. 17. 09:30","title":"Baloldali sztárújságíró volt, ma már a Brexittel kell megküzdenie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231454aa-2490-4ce0-a5d3-3a4cac63bb1b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem működött a gyújtáskapcsoló, ezért kívülről indította be a járművet a traktoros.","shortLead":"Nem működött a gyújtáskapcsoló, ezért kívülről indította be a járművet a traktoros.","id":"20191118_Kivulrol_inditott_be_egy_traktort_egy_ferfi_ami_aztan_elgazolt_egy_not","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=231454aa-2490-4ce0-a5d3-3a4cac63bb1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e38eb1f4-237e-4214-ad2c-2669e123be53","keywords":null,"link":"/cegauto/20191118_Kivulrol_inditott_be_egy_traktort_egy_ferfi_ami_aztan_elgazolt_egy_not","timestamp":"2019. november. 18. 10:08","title":"Kívülről indított be egy traktort egy férfi, ami aztán halára gázolt egy nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy amerikai foci meccset akart megnézni a baráti társaság, de tragédia lett a vége. ","shortLead":"Egy amerikai foci meccset akart megnézni a baráti társaság, de tragédia lett a vége. ","id":"20191118_Lovoldozes_volt_egy_kaliforniai_kerti_partin_tobben_meghaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3c6d19-bb53-486d-93dc-a00b509a60b7","keywords":null,"link":"/vilag/20191118_Lovoldozes_volt_egy_kaliforniai_kerti_partin_tobben_meghaltak","timestamp":"2019. november. 18. 08:25","title":"Lövöldözés volt egy kaliforniai kerti partin, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"424084d8-d53b-42d1-acdd-d84eaa6fb41a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén ünnepli 30. évfordulóját az ENSZ gyermekjogi egyezménye, amelyet Magyarország is ratifikált. Ebből az alkalomból az SOS Gyermekfalvak társadalmi kampányban mutatja meg, hol vannak repedések az állami gondoskodás rendszerén és mit jelent szülők nélkül felnőni.\r

\r

","shortLead":"Idén ünnepli 30. évfordulóját az ENSZ gyermekjogi egyezménye, amelyet Magyarország is ratifikált. Ebből az alkalomból...","id":"20191118_Orditottunk_visitottunk_es_a_szomszed_volt_az_aki_feljelentette_a_szuloket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=424084d8-d53b-42d1-acdd-d84eaa6fb41a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d1bcc2a-d6da-445a-a472-3e62ed75a530","keywords":null,"link":"/elet/20191118_Orditottunk_visitottunk_es_a_szomszed_volt_az_aki_feljelentette_a_szuloket","timestamp":"2019. november. 18. 10:24","title":"„Ordítottunk, visítottunk és a szomszéd volt az, aki feljelentette a szülőket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]