[{"available":true,"c_guid":"760403a6-0c52-4510-8eea-49e0d3984552","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autószerelőnél olyan elektronikai eszközöket is találtak, amelyekkel kocsikat lehet lopni. ","shortLead":"Az autószerelőnél olyan elektronikai eszközöket is találtak, amelyekkel kocsikat lehet lopni. ","id":"20191118_Nagyban_ment_a_lopott_Toyotak_bontasa_egy_budakalaszi_csaladi_haznal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=760403a6-0c52-4510-8eea-49e0d3984552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a44266-62ca-45ad-b564-aa70b8522adb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191118_Nagyban_ment_a_lopott_Toyotak_bontasa_egy_budakalaszi_csaladi_haznal","timestamp":"2019. november. 18. 08:55","title":"Nagyban ment a lopott Toyoták bontása egy budakalászi családi háznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bad0d00f-0770-4a10-aeeb-af9e86b1b08d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elutasítóan reagált Észak-Korea hétfőn Donald Trump amerikai elnök felvetésére egy újabb csúcstalálkozóról: Phenjan leszögezte, hogy nem áll érdekében több olyan találkozót tartani Washingtonnal, amely semmiféle haszonnal nem jár számára.","shortLead":"Elutasítóan reagált Észak-Korea hétfőn Donald Trump amerikai elnök felvetésére egy újabb csúcstalálkozóról: Phenjan...","id":"20191118_Hiaba_pedzegette_a_Twitteren_Trump_az_ujabb_talalkozot_Kim_Dzsong_Un_nem_akar_ujabb_csucsot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bad0d00f-0770-4a10-aeeb-af9e86b1b08d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5952157b-a7e4-486a-8e1f-a9f1220c7eb1","keywords":null,"link":"/vilag/20191118_Hiaba_pedzegette_a_Twitteren_Trump_az_ujabb_talalkozot_Kim_Dzsong_Un_nem_akar_ujabb_csucsot","timestamp":"2019. november. 18. 13:27","title":"Hiába pedzegette Trump a Twitteren az újabb találkozót, Kim Dzsong Un nem akar újabb csúcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f27e44fa-a554-45fc-8772-a3e95aece054","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"A Lánchíd pesti hídfőjénél álló Sofitel luxusszállóval bővíti ingatlanportfólióját az Indotek-csoport. Szakértők szerint a vételár mintegy 100 millió euró, azaz 30 milliárd forintnál is több.","shortLead":"A Lánchíd pesti hídfőjénél álló Sofitel luxusszállóval bővíti ingatlanportfólióját az Indotek-csoport. Szakértők...","id":"20191118_nagybefekteto_sofitel_hotel_atrium_hyatt_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f27e44fa-a554-45fc-8772-a3e95aece054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfc1dd9f-f6d8-4eb2-bdb9-9b11d6274d94","keywords":null,"link":"/kkv/20191118_nagybefekteto_sofitel_hotel_atrium_hyatt_budapest","timestamp":"2019. november. 18. 18:24","title":"Magyar nagybefektető a Sofitel Hotelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54da1b7b-084d-44de-a392-81429ea9e0f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt városból indultak tűzoltók a tűz megfékezéséhez, már a nádas is ég.","shortLead":"Öt városból indultak tűzoltók a tűz megfékezéséhez, már a nádas is ég.","id":"20191118_Szethasadt_egy_gazvezetek_Puspokladanynal_hatalmas_tuz_tombol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54da1b7b-084d-44de-a392-81429ea9e0f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2429a771-dd63-4d06-abcb-69bb17bdb2dc","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_Szethasadt_egy_gazvezetek_Puspokladanynal_hatalmas_tuz_tombol","timestamp":"2019. november. 18. 05:11","title":"Széthasadt egy gázvezeték Püspökladánynál, hatalmas tűz tombolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191117_Igy_kezdodnek_a_hatoslotto_szamai_345","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf2140a-a759-45f1-9bdb-f8b22504803c","keywords":null,"link":"/itthon/20191117_Igy_kezdodnek_a_hatoslotto_szamai_345","timestamp":"2019. november. 17. 18:13","title":"Így kezdődnek a hatoslottó számai: 3, 4, 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4478e99-b84e-425b-a679-026d71f8f7b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple nem tette színessé a nemrég bemutatott AirPods Prót, azonban van egy cég, akitől szinte bármilyen színben meg lehet rendelni a vezeték nélküli fülhallgatót, sőt még a töltőtokot is.","shortLead":"Az Apple nem tette színessé a nemrég bemutatott AirPods Prót, azonban van egy cég, akitől szinte bármilyen színben meg...","id":"20191117_colorware_szines_airpods_pro_valaszthato_szinek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4478e99-b84e-425b-a679-026d71f8f7b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbcd280f-e65f-49c1-8556-0a14dd5f2802","keywords":null,"link":"/tudomany/20191117_colorware_szines_airpods_pro_valaszthato_szinek","timestamp":"2019. november. 17. 16:03","title":"Lilában vagy aranyban is lehetne? Megfesti az AirPods Prókat egy cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c587a5ae-d108-4c01-ad3a-d49f8f9449bb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A gyomnövények nem feltétlenül okoznak gondot, egy új kutatás szerint akár hasznosak is lehetnek.","shortLead":"A gyomnövények nem feltétlenül okoznak gondot, egy új kutatás szerint akár hasznosak is lehetnek.","id":"20191118_gyom_gyomnoveny_termes_termeshozam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c587a5ae-d108-4c01-ad3a-d49f8f9449bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c85f69-50fa-48db-a231-cc8944c94773","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_gyom_gyomnoveny_termes_termeshozam","timestamp":"2019. november. 18. 14:33","title":"Ön is mindig kiirtja a gyomokat? Lehet, hogy rosszul teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ilyen még nem volt.","shortLead":"Ilyen még nem volt.","id":"20191118_bankhitel_lakossag_keszpenzallomany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f0cddf5-943c-48ec-a544-798c91b9985d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191118_bankhitel_lakossag_keszpenzallomany","timestamp":"2019. november. 18. 18:21","title":"Átlépte a lakosság készpénzállománya az 5000 milliárd forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]