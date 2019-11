Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d0fcb8f-1703-4976-9f3c-9548ea06ca81","c_author":"Domány András","category":"360","description":"Luxemburgból visszadobták a labdát, az Európai Unió Bírósága szerint döntsék el maguk a lengyelek, független maradt-e a varsói Legfelső Bíróság fegyelmi kamarája, miután tagjai többségének kinevezési jogát elvették a bíróktól.","shortLead":"Luxemburgból visszadobták a labdát, az Európai Unió Bírósága szerint döntsék el maguk a lengyelek, független maradt-e...","id":"20191120_vilag_Lengyelorszag_birosagok_fuggetlenseg_Europai_Unio_Birosaga_7es_cikkely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d0fcb8f-1703-4976-9f3c-9548ea06ca81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f686c85-54a9-41bb-bfdd-378953302589","keywords":null,"link":"/360/20191120_vilag_Lengyelorszag_birosagok_fuggetlenseg_Europai_Unio_Birosaga_7es_cikkely","timestamp":"2019. november. 20. 13:01","title":"Független bíróságok? Dodonai választ adott a lengyeleknek az EU-bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccecba6a-54e8-4ac6-9b14-ff69ecaded71","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Törlik a jegyét a szigetországban élő, a hazai szektorba készülő magyaroknak.","shortLead":"Törlik a jegyét a szigetországban élő, a hazai szektorba készülő magyaroknak.","id":"20191119_magyar_drukkerek_wales_magyar_valogatott_belepo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccecba6a-54e8-4ac6-9b14-ff69ecaded71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf9423c-479b-4ea0-8a9a-46c7be923c73","keywords":null,"link":"/sport/20191119_magyar_drukkerek_wales_magyar_valogatott_belepo","timestamp":"2019. november. 19. 15:12","title":"Sok magyar szurkolót ér kellemetlen meglepetés a walesi meccs előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6873d267-d2ea-4e80-bb34-cd77bf77a702","c_author":"Németh András","category":"cegauto","description":"Magyar mérnökök olyan megoldást fejlesztettek ki, aminek segítségével az önvezető autók önállóan megtalálják helyüket a parkolókban. A még kísérleti fázisban lévő rendszer időt és helyet spórol meg. A fejlesztés világelsőnek számít, ám az önvezetés látványos térnyerése még várat magára.\r

\r

\r

","shortLead":"Magyar mérnökök olyan megoldást fejlesztettek ki, aminek segítségével az önvezető autók önállóan megtalálják helyüket...","id":"20191120_parkolas_fejlesztes_ujdonsag_onvezeto_utok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6873d267-d2ea-4e80-bb34-cd77bf77a702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0484ae0-0e93-4d29-9621-73467e1a34fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20191120_parkolas_fejlesztes_ujdonsag_onvezeto_utok","timestamp":"2019. november. 20. 12:46","title":"Ha utál parkolóhelyet keresni, ezt az újítást szeretni fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74efa80d-7f84-4edf-8ade-02af76743d39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lomtalanítás istennője megpróbál eladni néhány „nem lomot”.","shortLead":"A lomtalanítás istennője megpróbál eladni néhány „nem lomot”.","id":"20191119_Marie_Kondo_online_boltot_nyitott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74efa80d-7f84-4edf-8ade-02af76743d39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d8e6335-9140-4a6b-a9c7-791837d6dad9","keywords":null,"link":"/elet/20191119_Marie_Kondo_online_boltot_nyitott","timestamp":"2019. november. 19. 09:13","title":"Marie Kondo online boltot nyitott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d7a6dc-7858-4325-a149-86833c6f9a06","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Az ágazat ma még fuldoklik a megrendelésekben, de a további sorsa nagymértékben múlik az állami ösztönzőkön. A szereplők növekedésre rendezkedtek be az utóbbi időben, tragédiával érne fel egy iparági szintű zuhanás.","shortLead":"Az ágazat ma még fuldoklik a megrendelésekben, de a további sorsa nagymértékben múlik az állami ösztönzőkön...","id":"201943__epitoipar__csucsra_jaratas__kockazatok__szurke_zona","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75d7a6dc-7858-4325-a149-86833c6f9a06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"549146be-3b75-45dd-b7b3-839446129f2d","keywords":null,"link":"/360/201943__epitoipar__csucsra_jaratas__kockazatok__szurke_zona","timestamp":"2019. november. 19. 12:00","title":"A politikától függ, megtorpan-e az építőipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df12007-9af4-4fe4-abd4-a66393970d08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tizenöt gyerek érkezett az őszi szünet egyik délelőttjén a SignAll Technologies bázisára, hogy teszteljék a siketek és hallók egymás közti, zökkenőmentes kommunikációját forradalmasítani készülő, magyar fejlesztésű technológiát – adta hírül a vállalkozás. A jelnyelvet valós időben angolra fordítani képes mesterséges intelligencián alapuló technológia gyakorlatilag készen áll.","shortLead":"Tizenöt gyerek érkezett az őszi szünet egyik délelőttjén a SignAll Technologies bázisára, hogy teszteljék a siketek és...","id":"20191120_signall_learn_asl_jelnyelv_tanito_fordito_technologia_mesterseges_intelligencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4df12007-9af4-4fe4-abd4-a66393970d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a26193b-2460-4cc1-bbed-5a2f92026269","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_signall_learn_asl_jelnyelv_tanito_fordito_technologia_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. november. 20. 13:33","title":"15 gyerek már kipróbálhatta a menő magyar technológiát, amely valós időben fordítja a jelnyelvet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f9218d1-8db3-488a-82da-855bfcdc2f09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alaptörvénybe ütközik a kgfb-törvénynek az a része a Magyar Autóklub szerint, amely a bonus-malus rendeletet szabályozza.","shortLead":"Alaptörvénybe ütközik a kgfb-törvénynek az a része a Magyar Autóklub szerint, amely a bonus-malus rendeletet...","id":"20191120_alkotmanybirosag_autoklub_kfgb_biztositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f9218d1-8db3-488a-82da-855bfcdc2f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5d9fbe-db4f-443e-87ce-e47e570d4fc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_alkotmanybirosag_autoklub_kfgb_biztositas","timestamp":"2019. november. 20. 09:06","title":"Alkotmánybírósághoz fordul az autóklub a biztosítók új díjszabásai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea0cb01-7cae-472e-b4af-8102d3d5cee9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem kellett sokat várni Pochettino menesztése után, hogy új edzőt találjon a Tottenham, nem is akármilyet.","shortLead":"Nem kellett sokat várni Pochettino menesztése után, hogy új edzőt találjon a Tottenham, nem is akármilyet.","id":"20191120_Jose_Mourinho_lett_a_Tottenham_uj_edzoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ea0cb01-7cae-472e-b4af-8102d3d5cee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dab1345-e7ee-4cf0-9446-1afbb8ddf622","keywords":null,"link":"/sport/20191120_Jose_Mourinho_lett_a_Tottenham_uj_edzoje","timestamp":"2019. november. 20. 08:14","title":"José Mourinho lett a Tottenham új edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]