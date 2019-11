Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"","category":"360","description":"Új gyerekvédelmi akcióterv, a hongkongiakat támogatják az amerikaiak, és már biztos, hogy van víz a Jupiter holdján. Reggeli hírösszefoglaló a hvg360-on.","shortLead":"Új gyerekvédelmi akcióterv, a hongkongiakat támogatják az amerikaiak, és már biztos, hogy van víz a Jupiter holdján...","id":"20191120_Radar360_megint_szembe_ment_az_EUval_a_kormany_WalesMagyarorszag__20","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a55da445-f1c8-4fec-8d5f-5694dab66a5c","keywords":null,"link":"/360/20191120_Radar360_megint_szembe_ment_az_EUval_a_kormany_WalesMagyarorszag__20","timestamp":"2019. november. 20. 08:00","title":"Radar360: megint szembement az EU-val a kormány, Wales-Magyarország - 2:0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22f29f8-de2b-47da-85ac-43061ea04408","c_author":"IKEA","category":"brandcontent","description":"Kevés rosszabb dolog létezik annál, mint sötét éjszakákon álmatlanul forgolódni az ágyunkban. Pedig ha nincs pihentető, minőségi alvás, akkor nincsenek energikus nappalok sem. Ha nem tudunk éjszaka feltöltődni, akkor oda a kreatív, innovatív munka vagy a mosoly az arcunkról a családi reggelinél. Mutatunk 7 tippet ahhoz, hogy okosra, szépre és kiegyensúlyozottra aludhassuk magunkat. ","shortLead":"Kevés rosszabb dolog létezik annál, mint sötét éjszakákon álmatlanul forgolódni az ágyunkban. Pedig ha nincs pihentető...","id":"20191024_Tippek_a_jo_es_igazan_pihenteto_alvashoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b22f29f8-de2b-47da-85ac-43061ea04408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef8453a8-3ea0-4796-9fee-7a456badd4fa","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191024_Tippek_a_jo_es_igazan_pihenteto_alvashoz","timestamp":"2019. november. 20. 11:30","title":"Szép álmokat! – Tippek a jó és igazán pihentető alváshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc8cd72-adba-4ef6-841a-ac2d7657ca62","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Balogh Gábor az Alfahírt hagyja ott, hogy Déri Tiboréknak dolgozzon a IV. kerületben.","shortLead":"Balogh Gábor az Alfahírt hagyja ott, hogy Déri Tiboréknak dolgozzon a IV. kerületben.","id":"20191120_Jobbikos_laptol_igazolt_foszerkesztot_a_momentumos_polgarmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efc8cd72-adba-4ef6-841a-ac2d7657ca62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b58c483b-2acf-4ce6-9e2e-a92fc351e78a","keywords":null,"link":"/kultura/20191120_Jobbikos_laptol_igazolt_foszerkesztot_a_momentumos_polgarmester","timestamp":"2019. november. 20. 14:12","title":"Jobbikos laptól igazolt főszerkesztőt a momentumos polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d7d42c-8600-45bd-b223-24cf905c12cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brit és japán tudósok fogtak össze, hogy kiderítsék, van-e valamilyen írásos emléke a korábban már felfedezett, időszámításunk előtt 660-ban bekövetkezett napviharnak.","shortLead":"Brit és japán tudósok fogtak össze, hogy kiderítsék, van-e valamilyen írásos emléke a korábban már felfedezett...","id":"20191119_okor_mezopotamia_assziria_napvihar_sarki_feny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6d7d42c-8600-45bd-b223-24cf905c12cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eafd595-5999-4d8a-a363-76be6eb71bd3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_okor_mezopotamia_assziria_napvihar_sarki_feny","timestamp":"2019. november. 19. 12:03","title":"2700 éves feljegyzéseket találtak különös égi jelenségekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a111629d-537b-48b0-872c-c89e8c2bd8ab","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A belső motiváció hegyeket mozgat, és ha megvan, mire vágyunk az életben, segíthet nekünk sokféle technika, melyet az élsportból eltanulva a mindennapi életünkben alkalmazhatunk – mondja Kenyeres András coach, a magyar férfi vízilabda-válogatott mentáltrénere, akivel közelgő szalonestje előtt teljesítményünk maximumáról beszélgettünk. Öt kérdés és válasz.","shortLead":"A belső motiváció hegyeket mozgat, és ha megvan, mire vágyunk az életben, segíthet nekünk sokféle technika, melyet...","id":"20191119_Gyozelem_ha_legjobb_onmagunkka_tudunk_valni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a111629d-537b-48b0-872c-c89e8c2bd8ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"983a61a5-320b-45e9-b557-514c4a5f84e1","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191119_Gyozelem_ha_legjobb_onmagunkka_tudunk_valni","timestamp":"2019. november. 19. 12:15","title":"Az a győzelem, ha legjobb önmagunkká tudunk válni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5520722-08b9-48ec-b817-fd9d49b72690","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Orbán Viktor inkább megnehezíti legalább hárommillió ember életét, csak nehogy az ellenzék a maga képére tudja formálni az irányítása alá került nagyvárosokat. Ezzel maga a miniszterelnök került kényszerpályára.","shortLead":"Orbán Viktor inkább megnehezíti legalább hárommillió ember életét, csak nehogy az ellenzék a maga képére tudja formálni...","id":"201947__kaloda_azellenzeknek__orbani_ravaszsagok__nepharag__onmegvezeto_autokrata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5520722-08b9-48ec-b817-fd9d49b72690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e31deaa-3a72-4d6d-b08c-c2837204a0c2","keywords":null,"link":"/360/201947__kaloda_azellenzeknek__orbani_ravaszsagok__nepharag__onmegvezeto_autokrata","timestamp":"2019. november. 21. 07:00","title":"Orbán keresi a fogást az ellenzéki városokon, de azok kicsusszanhatnak a szorításból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19d3ee98-e0e0-4128-841a-2b3549aaf393","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem véletlenül tekint fontos platformként a virtuális valóságra a Half-Life játékok kitalálója, amely most csütörtökre nagyszabású bejelentést ígér.","shortLead":"Nem véletlenül tekint fontos platformként a virtuális valóságra a Half-Life játékok kitalálója, amely most csütörtökre...","id":"20191119_valve_half_life_alyx_vr_jatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19d3ee98-e0e0-4128-841a-2b3549aaf393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57d95730-723e-4ae9-8a5e-394c1180d285","keywords":null,"link":"/tudomany/20191119_valve_half_life_alyx_vr_jatek","timestamp":"2019. november. 19. 13:03","title":"Új Half-Life játék jön, és már csak kettőt kell aludni, mire kiderülnek a részletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8228432b-040b-4431-a023-6178c79c0e34","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A kormány szeret levelezni a lakossággal, most külön pénzt adnak a postának.","shortLead":"A kormány szeret levelezni a lakossággal, most külön pénzt adnak a postának.","id":"20191120_magyar_posta_atcsoportositas_magyar_kozlony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8228432b-040b-4431-a023-6178c79c0e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c961d8b0-4190-47fb-9b85-8977fbc36e23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_magyar_posta_atcsoportositas_magyar_kozlony","timestamp":"2019. november. 20. 14:40","title":"Üdvözli: Orbán Viktor – a posta 1,5 milliárdot kap szolgálatai fejében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]