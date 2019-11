Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1cf653b4-e41d-4e1e-b582-31f7d26e01ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyerekeket kérdeztünk arról, hogy mit gondolnak a klímaválságról, és hogyan oldanák meg a környezetszennyezés problémáját. Tanulságos tükröt tartottak elénk. Ma van a gyerekjogok világnapja.","shortLead":"Gyerekeket kérdeztünk arról, hogy mit gondolnak a klímaválságról, és hogyan oldanák meg a környezetszennyezés...","id":"20191120_Ha_elromlik_a_Fold_akkor_meghalunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cf653b4-e41d-4e1e-b582-31f7d26e01ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cddaba4-4ca4-4705-9537-f875240b9e07","keywords":null,"link":"/elet/20191120_Ha_elromlik_a_Fold_akkor_meghalunk","timestamp":"2019. november. 20. 20:00","title":"„Ha elromlik a Föld, akkor meghalunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e3d8976-0837-4d0a-829a-1a9dbba53132","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki megtűr néhány reklámot, az mobilján és számítógépén is ingyenesen használhatja az Amazon online zenehallgatós szolgáltatását.","shortLead":"Aki megtűr néhány reklámot, az mobilján és számítógépén is ingyenesen használhatja az Amazon online zenehallgatós...","id":"20191120_amazon_music_streaming_zeneszolgaltas_ingyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e3d8976-0837-4d0a-829a-1a9dbba53132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a2177f-9261-4d81-ba07-4f163977af76","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_amazon_music_streaming_zeneszolgaltas_ingyen","timestamp":"2019. november. 20. 19:03","title":"Ingyen hallgathat zenét számítógépén és telefonján, csak be kell regisztrálnia az Amazonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b594b793-7c7a-44cd-aff9-8224ba198036","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Több mint 27 év folyamatos megjelenés után eltűnik az újságosstandokról és a postaládákból a hazai gamervilág egyik legnagyobb nevű magazinja. Online folytatják.","shortLead":"Több mint 27 év folyamatos megjelenés után eltűnik az újságosstandokról és a postaládákból a hazai gamervilág egyik...","id":"20191120_megszunik_a_pc_guru_utolso_szam_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b594b793-7c7a-44cd-aff9-8224ba198036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b0b336-dc88-4189-9c24-5a73988d9eb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_megszunik_a_pc_guru_utolso_szam_2019","timestamp":"2019. november. 20. 17:03","title":"27 éve minden hónapban megjelent, most megszűnik az ikonikus PC Guru újság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69386096-06ba-46fa-b614-ba8364077399","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Itt voltak ezek a papírok, a Viktor számlái... nem találom! Elvitte a cica!\"","shortLead":"\"Itt voltak ezek a papírok, a Viktor számlái... nem találom! Elvitte a cica!\"","id":"20191121_bodocs_tibor_gyurcsany_ferenc_parodia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69386096-06ba-46fa-b614-ba8364077399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb73493-1238-4db6-aa57-04435f34a63b","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_bodocs_tibor_gyurcsany_ferenc_parodia","timestamp":"2019. november. 21. 11:14","title":"Bödőcs mint Gyurcsány: Meg akartuk csinálni ezt a k*rva országot, de minket csináltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da251a92-4cdd-4b16-8dff-951264e8fdb6","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A március óta teljes jogú mobilszolgáltatóként is működő Digi bekapcsolta első olyan bázisállomását, amely már 5G-t sugároz. Igaz, csak a cég budapesti székhelyén – a további, országos 5G-terjesztésnek egyelőre útjában áll az NMHH.","shortLead":"A március óta teljes jogú mobilszolgáltatóként is működő Digi bekapcsolta első olyan bázisállomását, amely már 5G-t...","id":"20191121_digi_5g_bazisallomas_budapest_nmhh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da251a92-4cdd-4b16-8dff-951264e8fdb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd8ef350-a13a-4638-b389-edacb2f97948","keywords":null,"link":"/tudomany/20191121_digi_5g_bazisallomas_budapest_nmhh","timestamp":"2019. november. 21. 11:33","title":"Bekapcsolta az 5G-t a Digi, bárki kipróbálhatja, de nem mehet vele messzire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szombatra hajnalra fagypont közelébe csökkenhet a hőmérséklet.","shortLead":"Szombatra hajnalra fagypont közelébe csökkenhet a hőmérséklet.","id":"20191121_Szaraz_napos_de_csipos_lesz_a_hetvege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81bb4cd-b7d6-4093-8f7b-81f417626b6b","keywords":null,"link":"/elet/20191121_Szaraz_napos_de_csipos_lesz_a_hetvege","timestamp":"2019. november. 21. 16:50","title":"Száraz, napos, de csípős lesz a hétvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Előzni akart az autójával, de összeütközött egy tehergépkocsival.","shortLead":"Előzni akart az autójával, de összeütközött egy tehergépkocsival.","id":"20191121_Fanak_csapodott_es_meghalt_egy_autos_Bakonypeterdnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"793132ee-1d72-401d-ae85-7ea6877247fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20191121_Fanak_csapodott_es_meghalt_egy_autos_Bakonypeterdnel","timestamp":"2019. november. 21. 17:58","title":"Fának csapódott és meghalt egy autós Bakonypéterdnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mátrai Erőmű tulajdonosa az Opus Global Nyrt. szándéknyilatkozatot írt alá az állami Magyar Villamos Művekkel a cég nagy részének eladásáról. ","shortLead":"A Mátrai Erőmű tulajdonosa az Opus Global Nyrt. szándéknyilatkozatot írt alá az állami Magyar Villamos Művekkel a cég...","id":"20191120_meszaros_lorinc_magyar_allam_matrai_eromu_mvm_opus_global","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65d43ebd-8377-4e43-9b77-3f5542983d3b","keywords":null,"link":"/kkv/20191120_meszaros_lorinc_magyar_allam_matrai_eromu_mvm_opus_global","timestamp":"2019. november. 20. 15:17","title":"Megkegyelmez az állam Mészárosnak: megveheti tőle a gondba került Mátrai Erőművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]