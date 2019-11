Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41a15a26-ad3a-401d-8662-4b80f80fb654","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mentőhelikopterrel vitték kórházba, de nem sikerült megmenteni.\r

","shortLead":"Mentőhelikopterrel vitték kórházba, de nem sikerült megmenteni.\r

","id":"20191121_csobanka_baleset_serultek_mentohelikopter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41a15a26-ad3a-401d-8662-4b80f80fb654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fafd0cf3-2e9b-41ea-8ea2-6cfeb5ae976d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191121_csobanka_baleset_serultek_mentohelikopter","timestamp":"2019. november. 21. 06:38","title":"Meghalt a csobánkai balesetben megsérült gyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f08e49d-245b-494e-83d3-9c22f26c16d0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az itt élő üzletemberek révén próbálja meggyőzni őket. Internetes csoportokban és elegáns éttermekben egyaránt kampányoltak. Erről ír a csütörtöki HVG.","shortLead":"Az itt élő üzletemberek révén próbálja meggyőzni őket. Internetes csoportokban és elegáns éttermekben egyaránt...","id":"20191121_A_Fidesz_potencialis_politikai_szovetsegest_lat_a_magyarorszagi_kinaiakban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f08e49d-245b-494e-83d3-9c22f26c16d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b06fa0f-708a-4fef-b2ce-55c6e4c81f4d","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_A_Fidesz_potencialis_politikai_szovetsegest_lat_a_magyarorszagi_kinaiakban","timestamp":"2019. november. 21. 15:59","title":"A Fidesz potenciális politikai szövetségest lát a magyarországi kínaiakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a14e5174-4c33-47d6-8acf-8e8fdda9baad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hibernált állapotba kerülve műtöttek meg egy élő embert egy kísérleti beavatkozás részeként. A hibernáció révén – elviekben – olyan sérülések is kezelhetők, melyek más esetben valószínűleg halállal végződnének.","shortLead":"Hibernált állapotba kerülve műtöttek meg egy élő embert egy kísérleti beavatkozás részeként. A hibernáció révén –...","id":"20191122_operacio_mutat_hibernacio_testhomerseklet_lehutese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a14e5174-4c33-47d6-8acf-8e8fdda9baad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a453324b-f3d7-47d4-8699-57ddb4adb52f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191122_operacio_mutat_hibernacio_testhomerseklet_lehutese","timestamp":"2019. november. 22. 08:33","title":"Először történt olyan, hogy egy beteget hibernáltak műtét közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Visontán káros bűz állítólag már nincs, feljelentés viszont van. A büntetőfékezésért börtön járhat, Elon Musk leégett, film készült a Sziget kerekesszékes hőséről. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Visontán káros bűz állítólag már nincs, feljelentés viszont van. A büntetőfékezésért börtön járhat, Elon Musk leégett...","id":"20191122_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bad4585-1e6a-4b5f-8954-d59b94501916","keywords":null,"link":"/360/20191122_Radar360","timestamp":"2019. november. 22. 17:30","title":"Radar360: Ferencváros másképp akar atlétikai vb-t ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az önsegélyező pénztárakról van szó.","shortLead":"Az önsegélyező pénztárakról van szó.","id":"20191118_Igy_tehet_szert_csaknem_3_millio_forintra_ingyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba296c1-3ea0-4e56-b902-69304eb9ff8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191118_Igy_tehet_szert_csaknem_3_millio_forintra_ingyen","timestamp":"2019. november. 22. 11:35","title":"Így tehet szert csaknem 3 millió forintra ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69386096-06ba-46fa-b614-ba8364077399","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Itt voltak ezek a papírok, a Viktor számlái... nem találom! Elvitte a cica!\"","shortLead":"\"Itt voltak ezek a papírok, a Viktor számlái... nem találom! Elvitte a cica!\"","id":"20191121_bodocs_tibor_gyurcsany_ferenc_parodia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69386096-06ba-46fa-b614-ba8364077399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb73493-1238-4db6-aa57-04435f34a63b","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_bodocs_tibor_gyurcsany_ferenc_parodia","timestamp":"2019. november. 21. 11:14","title":"Bödőcs mint Gyurcsány: Meg akartuk csinálni ezt a k*rva országot, de minket csináltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cf6b141-a0ff-48df-80ba-10b500570de3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A HiperCsoport nevű szolgáltatást azoknak szánja a Telenor, akik szívesen összeállnak egy miniflottába azért, hogy jelentősen csökkenthessék havi számlájuk összegét.","shortLead":"A HiperCsoport nevű szolgáltatást azoknak szánja a Telenor, akik szívesen összeállnak egy miniflottába azért...","id":"20191122_telenor_hipercsoport_kedvezmenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cf6b141-a0ff-48df-80ba-10b500570de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352c9550-24bc-435a-868b-bf44cbd6f1f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191122_telenor_hipercsoport_kedvezmenyek","timestamp":"2019. november. 22. 08:03","title":"Van egy új szolgáltatás a Telenornál, 10-50 százalékos kedvezményt ad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b06adce-d217-4e80-a910-36d12f0387eb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Reggel is tartott a vita, sőt, délelőtt is vitáztak még a képviselők. ","shortLead":"Reggel is tartott a vita, sőt, délelőtt is vitáztak még a képviselők. ","id":"20191121_Egesz_ejjel_vitaztak_a_kepviselok_a_parlamentben_az_uj_hazszabalyrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b06adce-d217-4e80-a910-36d12f0387eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab50bc4-643e-4e38-8aec-3b1921c72838","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_Egesz_ejjel_vitaztak_a_kepviselok_a_parlamentben_az_uj_hazszabalyrol","timestamp":"2019. november. 21. 07:59","title":"Egész éjjel vitáztak a képviselők a parlamentben az új házszabályról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]