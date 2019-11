Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9fca300-a44c-4307-8227-b7c5052f41bc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Budapesten, a Szabadság téri emlékmű mellett jelent meg Kolodko Mihály legújabb alkotása.","shortLead":"Budapesten, a Szabadság téri emlékmű mellett jelent meg Kolodko Mihály legújabb alkotása.","id":"20191122_Egy_voros_csillagos_usanka_miniszobra_jelent_meg_a_szovjet_emlekmunel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9fca300-a44c-4307-8227-b7c5052f41bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9690db-7839-4a0a-813f-589ed7140ff9","keywords":null,"link":"/kultura/20191122_Egy_voros_csillagos_usanka_miniszobra_jelent_meg_a_szovjet_emlekmunel","timestamp":"2019. november. 22. 11:21","title":"Egy vörös csillagos usánka miniszobra jelent meg a szovjet emlékműnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da251a92-4cdd-4b16-8dff-951264e8fdb6","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A március óta teljes jogú mobilszolgáltatóként is működő Digi bekapcsolta első olyan bázisállomását, amely már 5G-t sugároz. Igaz, csak a cég budapesti székhelyén – a további, országos 5G-terjesztésnek egyelőre útjában áll az NMHH.","shortLead":"A március óta teljes jogú mobilszolgáltatóként is működő Digi bekapcsolta első olyan bázisállomását, amely már 5G-t...","id":"20191121_digi_5g_bazisallomas_budapest_nmhh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da251a92-4cdd-4b16-8dff-951264e8fdb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd8ef350-a13a-4638-b389-edacb2f97948","keywords":null,"link":"/tudomany/20191121_digi_5g_bazisallomas_budapest_nmhh","timestamp":"2019. november. 21. 11:33","title":"Bekapcsolta az 5G-t a Digi, bárki kipróbálhatja, de nem mehet vele messzire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf601dbf-405f-4186-a0a0-d1d95f570097","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A fő ok, hogy túl későn diagnosztizálják a betegséget.","shortLead":"A fő ok, hogy túl későn diagnosztizálják a betegséget.","id":"20191122_1300_magyar_hal_meg_prosztatarakban_evente","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf601dbf-405f-4186-a0a0-d1d95f570097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efdaf67f-103f-4b82-999a-1866625baaca","keywords":null,"link":"/elet/20191122_1300_magyar_hal_meg_prosztatarakban_evente","timestamp":"2019. november. 22. 19:41","title":"1300 magyar hal meg prosztatarákban évente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9cebe17-4d3d-49b2-a956-ef355e4575eb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem tűrik, hogy a hősöket megszállóknak nevezzék csak azért, mert megszállnak egy másik országot.","shortLead":"Nem tűrik, hogy a hősöket megszállóknak nevezzék csak azért, mert megszállnak egy másik országot.","id":"20191122_Begyujtik_Torokorszagban_aki_kritizalja_a_sziriai_invaziot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9cebe17-4d3d-49b2-a956-ef355e4575eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9052956-fa02-422c-9b00-2fc1d0cbf90e","keywords":null,"link":"/vilag/20191122_Begyujtik_Torokorszagban_aki_kritizalja_a_sziriai_invaziot","timestamp":"2019. november. 22. 16:37","title":"Begyűjtik Törökországban, aki kritizálja a szíriai inváziót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4deaccf7-aeea-4e6b-b64a-32d06ecdf19a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindössze 22 lóerős a hatalmas GLS-be szerelt villanymotor, de az ígéretek szerint sokat segíthet a károsanyag-kibocsátás csökkentésében. ","shortLead":"Mindössze 22 lóerős a hatalmas GLS-be szerelt villanymotor, de az ígéretek szerint sokat segíthet...","id":"20191122_picit_hibrid_es_nagyon_biturbo_v8_a_mercedes_legnagyobb_divatterepjaroja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4deaccf7-aeea-4e6b-b64a-32d06ecdf19a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0452e949-04ad-47db-a46f-dcdfe402bba2","keywords":null,"link":"/cegauto/20191122_picit_hibrid_es_nagyon_biturbo_v8_a_mercedes_legnagyobb_divatterepjaroja","timestamp":"2019. november. 22. 06:41","title":"Picit hibrid és nagyon biturbó V8 a Mercedes legnagyobb divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ff1c72-1308-4890-8a17-b49e4eab137b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az első világháborúnál is súlyosabb konfliktus robbanhat ki az Egyesült Államok és Kína között – erre figyelmeztette a világot Henry Kissinger Pekingben. Vang Csisen alelnök szerint el kell vetni a hidegháborús mentalitást, mely arra irányul, hogy ellenfelünknek gondot okozzunk a világ minden részén. Mindketten a Bloomberg konferenciáján beszéltek Pekingben.","shortLead":"Az első világháborúnál is súlyosabb konfliktus robbanhat ki az Egyesült Államok és Kína között – erre figyelmeztette...","id":"20191121_Kissinger_Amerika_es_Kina_a_hideghaboru_hataran","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11ff1c72-1308-4890-8a17-b49e4eab137b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01668de2-eeb5-4d78-aca4-2bb486215957","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191121_Kissinger_Amerika_es_Kina_a_hideghaboru_hataran","timestamp":"2019. november. 21. 17:00","title":"Kissinger: Amerika és Kína a hidegháború határán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az anyát a helyszínen elfogták.","shortLead":"Az anyát a helyszínen elfogták.","id":"20191122_Megolte_haromeves_gyermeket_egy_kunszentmartoni_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1497a150-fa82-4545-bde9-5c0bc4859e24","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Megolte_haromeves_gyermeket_egy_kunszentmartoni_no","timestamp":"2019. november. 22. 14:48","title":"Megölte hároméves gyermekét egy kunszentmártoni nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95951591-b367-4cc4-8eb9-bf7cbb2dccf4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Riportfilm készült Abouzar és Armin Soltani sorsáról.","shortLead":"Riportfilm készült Abouzar és Armin Soltani sorsáról.","id":"20191121_Magyar_siker_a_BBC_is_foglalkozik_a_roszkei_tranzitzonaban_ragadt_apaval_es_fiuval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95951591-b367-4cc4-8eb9-bf7cbb2dccf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b952b8-162c-41d0-91f4-e104507de811","keywords":null,"link":"/kultura/20191121_Magyar_siker_a_BBC_is_foglalkozik_a_roszkei_tranzitzonaban_ragadt_apaval_es_fiuval","timestamp":"2019. november. 21. 11:23","title":"Magyar siker: a BBC is foglalkozik a röszkei tranzitzónában ragadt apával és fiúval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]