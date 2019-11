Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy Szilárd felfüggesztett börtönbüntetést kapott.","shortLead":"Nagy Szilárd felfüggesztett börtönbüntetést kapott.","id":"20191121_sikkasztas_felfuggesztett_itelet_kengyel_polgarmester_nagy_szilard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7252b41-b036-44dc-8a1b-fa6f1aa9ccf1","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_sikkasztas_felfuggesztett_itelet_kengyel_polgarmester_nagy_szilard","timestamp":"2019. november. 21. 07:14","title":"Sikkasztás miatt ítélték el Kengyel polgármesterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b4a04a4-f1a6-4d46-bb66-4590943554e9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az álompár szakítása után a Duma Aktuál stand-uposai áttekintik, hogyan jutottak el a válásig Rogánék. Mit tett a miniszter, ami durvább, mint Borkai yachtozása, ha tőle elváltak, a győri polgármestertől nem? ","shortLead":"Az álompár szakítása után a Duma Aktuál stand-uposai áttekintik, hogyan jutottak el a válásig Rogánék. Mit tett...","id":"20191122_Igy_tette_a_hazassag_Harry_Potterbol_Voldemortta_Rogan_Antalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b4a04a4-f1a6-4d46-bb66-4590943554e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d5fb2ff-7427-4097-8b77-0989f051ece0","keywords":null,"link":"/360/20191122_Igy_tette_a_hazassag_Harry_Potterbol_Voldemortta_Rogan_Antalt","timestamp":"2019. november. 22. 13:00","title":"12 év házasság: Így lett Harry Potterből Voldemort Rogán Antal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ec22635-677d-425f-9356-afc765b5788d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megmentője meglátogatta a kórházban azt a koalát, amelyet korában blúzába tekerve mentett ki a lángok közül. Az állat több helyen súlyosan megégett, de most már jó kezekben van.\r

\r

","shortLead":"Megmentője meglátogatta a kórházban azt a koalát, amelyet korában blúzába tekerve mentett ki a lángok közül. Az állat...","id":"20191120_koala_ausztralia_bozottuz_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ec22635-677d-425f-9356-afc765b5788d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a10076-4436-4ff1-a7b8-9a9ea02d77f5","keywords":null,"link":"/elet/20191120_koala_ausztralia_bozottuz_korhaz","timestamp":"2019. november. 20. 16:43","title":"Most már nyugodtan nassol a kórházban a megpörkölődött koala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43388c97-2bdf-4387-a8d3-04dedd780b2b","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Kedden telefonon tájékoztatta a Katona József Színház igazgatója a kultúráért felelős főpolgármester-helyettest a színházban lefolytatott vizsgálatról. Gy. Németh Erzsébetet kérdeztük erről.","shortLead":"Kedden telefonon tájékoztatta a Katona József Színház igazgatója a kultúráért felelős főpolgármester-helyettest...","id":"20191120_Gy_nemeth_katona_mate_gabor_gothar_peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43388c97-2bdf-4387-a8d3-04dedd780b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f5a2000-1ef3-4977-a8ee-2eea1208a952","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Gy_nemeth_katona_mate_gabor_gothar_peter","timestamp":"2019. november. 20. 19:05","title":"Gy. Németh Erzsébet: A Katona nem tett feljelentést Gothár ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d18682-5bb4-496b-8d6d-af8ee93ce128","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Érdekes eredmények születtek felmérésünkben, melyben arra kerestük a választ, olvasóink milyen okostelefont használnak szívesen, illetve milyen gyakran és minek hatására cserélnék le mobiljukat.","shortLead":"Érdekes eredmények születtek felmérésünkben, melyben arra kerestük a választ, olvasóink milyen okostelefont használnak...","id":"20191122_uj_okostelefon_vasarlasa_felmeres_eredmenyek_kamera_akkumulator","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2d18682-5bb4-496b-8d6d-af8ee93ce128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e512e663-a581-4bc8-8080-bc50c5b29558","keywords":null,"link":"/tudomany/20191122_uj_okostelefon_vasarlasa_felmeres_eredmenyek_kamera_akkumulator","timestamp":"2019. november. 22. 11:15","title":"Kiderült, milyen telefont szeretnének kapni a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vajna Tímea 10 pontban magyarázta meg, hogy miért kerülnek kalapács alá az értékes relikviák.","shortLead":"Vajna Tímea 10 pontban magyarázta meg, hogy miért kerülnek kalapács alá az értékes relikviák.","id":"20191120_Vajna_Timea_elarulta_hogy_miert_arverezi_el_Andy_Vajna_targyait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f59878-9bdd-42e2-8693-be177e47844b","keywords":null,"link":"/elet/20191120_Vajna_Timea_elarulta_hogy_miert_arverezi_el_Andy_Vajna_targyait","timestamp":"2019. november. 20. 22:07","title":"Vajna Tímea elárulta, hogy miért árverezi el Andy Vajna tárgyait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cf6b141-a0ff-48df-80ba-10b500570de3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A HiperCsoport nevű szolgáltatást azoknak szánja a Telenor, akik szívesen összeállnak egy miniflottába azért, hogy jelentősen csökkenthessék havi számlájuk összegét.","shortLead":"A HiperCsoport nevű szolgáltatást azoknak szánja a Telenor, akik szívesen összeállnak egy miniflottába azért...","id":"20191122_telenor_hipercsoport_kedvezmenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cf6b141-a0ff-48df-80ba-10b500570de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"352c9550-24bc-435a-868b-bf44cbd6f1f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191122_telenor_hipercsoport_kedvezmenyek","timestamp":"2019. november. 22. 08:03","title":"Van egy új szolgáltatás a Telenornál, 10-50 százalékos kedvezményt ad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b01d13-64fe-40a8-ace4-6879a974f618","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jogerőssé vált a roma országos nemzetiségi választás eredménye is, miután a Kúria szerdán elutasította az eredménymegállapító határozat ellen benyújtott jogorvoslati kérelmet.","shortLead":"Jogerőssé vált a roma országos nemzetiségi választás eredménye is, miután a Kúria szerdán elutasította...","id":"20191120_onkormanyzati_valasztas_orszagos_roma_onkormanyzat_kuria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04b01d13-64fe-40a8-ace4-6879a974f618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e20df1f-964b-423d-91d2-d3775b31b7b6","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_onkormanyzati_valasztas_orszagos_roma_onkormanyzat_kuria","timestamp":"2019. november. 20. 18:16","title":"Több mint egy hónap után megvan a roma nemzetiségi választás eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]