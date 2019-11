Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ca320f8-17db-4d38-95fa-2c142012c577","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Maradtak vagyonelemek az egykori Quaestor-birodalom cégeiben, csakhogy ezekből épp azoknak a kötvényeseknek nem jut, akiknek a pénzére az egész sztori épült. Ezen egyelőre az sem változtat, hogy a bíróság szerint Tarsoly a saját vagyonával is felel a hitelezőknek.","shortLead":"Maradtak vagyonelemek az egykori Quaestor-birodalom cégeiben, csakhogy ezekből épp azoknak a kötvényeseknek nem jut...","id":"20191122_Fizete_Tarsoly_Csaba_milliardok_a_Quaestorcegekben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ca320f8-17db-4d38-95fa-2c142012c577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6181f05c-5790-4eb5-933f-982d00d470af","keywords":null,"link":"/360/20191122_Fizete_Tarsoly_Csaba_milliardok_a_Quaestorcegekben","timestamp":"2019. november. 22. 07:00","title":"Csurranó-cseppenő milliárdok a Quaestor-cégekben. Fizet-e Tarsoly Csaba, és kinek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11297f23-3f8a-4168-8ac1-43284222460e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet szerint egy ellenzéki párt körüli kör lehet az a kitalált személy, amely blogján nyilvánosságra hozta a Borkai-féle szexvideót.\r

\r

","shortLead":"A Magyar Nemzet szerint egy ellenzéki párt körüli kör lehet az a kitalált személy, amely blogján nyilvánosságra hozta...","id":"20191123_Szorul_a_hurok_a_Borkaifele_Ordog_ugyvedje_korul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11297f23-3f8a-4168-8ac1-43284222460e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f48506-6e83-4f52-95c0-779d27226ce0","keywords":null,"link":"/itthon/20191123_Szorul_a_hurok_a_Borkaifele_Ordog_ugyvedje_korul","timestamp":"2019. november. 23. 08:28","title":"Magyar Nemzet: szorul a hurok a Borkai-féle Ördög ügyvédje körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ff1c72-1308-4890-8a17-b49e4eab137b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az első világháborúnál is súlyosabb konfliktus robbanhat ki az Egyesült Államok és Kína között – erre figyelmeztette a világot Henry Kissinger Pekingben. Vang Csisen alelnök szerint el kell vetni a hidegháborús mentalitást, mely arra irányul, hogy ellenfelünknek gondot okozzunk a világ minden részén. Mindketten a Bloomberg konferenciáján beszéltek Pekingben.","shortLead":"Az első világháborúnál is súlyosabb konfliktus robbanhat ki az Egyesült Államok és Kína között – erre figyelmeztette...","id":"20191121_Kissinger_Amerika_es_Kina_a_hideghaboru_hataran","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11ff1c72-1308-4890-8a17-b49e4eab137b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01668de2-eeb5-4d78-aca4-2bb486215957","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191121_Kissinger_Amerika_es_Kina_a_hideghaboru_hataran","timestamp":"2019. november. 21. 17:00","title":"Kissinger: Amerika és Kína a hidegháború határán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b337733-2495-49ab-8453-1cadc887d578","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Budai villa és balatoni nyaraló, milliós órák és táskák, bérelt luxusautók és helikopter, drága külföldi kiruccanások. Múlt héten bejelentett válása után új magyarázatot kell majd kitalálnia Rogán Antalnak, ha folytatni akarja eddigi életvitelét. Kérdés az is, hogy második feleségének üzleti vállalkozásai túlélik-e a szakítást a propagandaminiszterrel.","shortLead":"Budai villa és balatoni nyaraló, milliós órák és táskák, bérelt luxusautók és helikopter, drága külföldi kiruccanások...","id":"201947__valo_rogan_hazaspar__uzleti_boldogulas__helikopter__ki_marad_a_boltban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b337733-2495-49ab-8453-1cadc887d578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9ec933b-1a15-434d-a39d-2a1661275795","keywords":null,"link":"/360/201947__valo_rogan_hazaspar__uzleti_boldogulas__helikopter__ki_marad_a_boltban","timestamp":"2019. november. 22. 11:00","title":"Vagyonmegosztás Rogánéknál: helikopter helyett immár saját lábon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0176e56-20dd-42c3-b9c1-3345acbc7477","c_author":"Németh Róbert","category":"360","description":"Napok óta fodrozza a hazai közélet amúgy sem tükörsima vízfelületét egy popdal. Pontosabban egy rockballada. Még pontosabban: egy rockballada és annak a megítélése. Az mellékkérdés, de valójában egyáltalán nem mellékes, hogy kellene-e, szabadna-e ilyen köröket futni egy dal körül, mármint olyanokat, amilyeneket a hazai közélet fut az Ismerős Arcok együttes Nélküled című száma miatt.","shortLead":"Napok óta fodrozza a hazai közélet amúgy sem tükörsima vízfelületét egy popdal. Pontosabban egy rockballada. Még...","id":"201947_stadiongiccs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0176e56-20dd-42c3-b9c1-3345acbc7477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e696f44f-058c-459d-8a2b-4ff0084ccaf5","keywords":null,"link":"/360/201947_stadiongiccs","timestamp":"2019. november. 22. 09:30","title":"Németh Róbert: Mi a baj tehát a Nélküleddel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d9a4d49-0dc7-4775-adea-661c014d4c80","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Marvel-képregények 1939-es első számának egy szinte új állapotú, ritka példánya 1,26 millió dollárért (381 millió forint) kelt el egy dallasi árverésen, ennél többet még sosem adtak Marvel-füzetért.\r

\r

","shortLead":"A Marvel-képregények 1939-es első számának egy szinte új állapotú, ritka példánya 1,26 millió dollárért (381 millió...","id":"20191122_Rekordaron_126_millio_dollarert_kelt_el_egy_kepregeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d9a4d49-0dc7-4775-adea-661c014d4c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15fe9a19-ffea-4eae-9cd3-bea25ceea667","keywords":null,"link":"/elet/20191122_Rekordaron_126_millio_dollarert_kelt_el_egy_kepregeny","timestamp":"2019. november. 22. 09:05","title":"Rekordáron, 1,26 millió dollárért kelt el egy képregény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az anyát a helyszínen elfogták.","shortLead":"Az anyát a helyszínen elfogták.","id":"20191122_Megolte_haromeves_gyermeket_egy_kunszentmartoni_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1497a150-fa82-4545-bde9-5c0bc4859e24","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Megolte_haromeves_gyermeket_egy_kunszentmartoni_no","timestamp":"2019. november. 22. 14:48","title":"Megölte hároméves gyermekét egy kunszentmártoni nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c896d92-0d08-4391-ac7b-cc395125857c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szekrény mögé rejtett ajtó titkát a kerület alpolgármestere árulta el.","shortLead":"A szekrény mögé rejtett ajtó titkát a kerület alpolgármestere árulta el.","id":"20191122_Kiderult_mire_szolgal_a_IX_keruleti_polgarmesteri_iroda_atjaroja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c896d92-0d08-4391-ac7b-cc395125857c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e2d3c0-67c3-46f2-b383-e353c0f99288","keywords":null,"link":"/itthon/20191122_Kiderult_mire_szolgal_a_IX_keruleti_polgarmesteri_iroda_atjaroja","timestamp":"2019. november. 22. 18:05","title":"Kiderült, mire szolgál a IX. kerületi polgármesteri iroda átjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]